Беспорядки в Черногории: принят спорный закон о церквях

Парламент Черногории большинством голосов принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», несмотря на волну массовых протестов по всей стране.

Закон серьезно затрагивает интересы Сербской православной церкви, предусматривая изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.

Инициативу поддержали 45 из 81 депутатов парламента, никто не проголосовал против, также не было воздержавшихся. Дело в том, что накануне сотрудники правоохранительных органов задержали всех депутатов от оппозиции — документ поддержали лишь парламентарии от правящей Демократической партии социалистов (ДПС) и их союзники. Спорный закон был принят депутатами за 16 часов, в ходе обсуждения они отклонили все существующие поправки — более 115 замечаний.

Реклама

Оппозиция требовала доработки документа, но правящая коалиция во главе с ДПС отказалась вносить поправки в законопроект. Тогда в зале заседаний началась массовая потасовка, после которой и задержали всех оппозиционных депутатов. Их лишили права участвовать в работе законодательного органа на 15 дней.

Как заявили в оппозиционном движении Демократический фронт (ДФ), законопроект о свободе вероисповедания был принят в «атмосфере диктатуры».

«После похищения депутатов ДФ из Скупщины Черногории правящий режим в атмосфере полной диктатуры под аплодисменты утвердил закон против Сербской православной церкви (СПЦ)», — говорится в сообщении движения.

К правящей Демократической партии социалистов президента Черногории Мило Джукановича на голосовании примкнули социал-демократы и Либеральная партия, указали в ДФ, также ДПС поддержали движения хорватского, бошняцкого и албанского нацменьшинств.

При этом власти Черногории уверены, что Сербская православная церковь пытается сохранить религиозную монополию в стране. По словам Джуконовича, Подгорица будет добиваться автокефалии для черногорской церкви, как это сделали на Украине.

Однако спорный законопроект не устраивает не только оппозицию, но и народ Черногории. Протесты начались по всей стране накануне из-за задержания депутатов оппозиционных партий во время обсуждения закона о свободе вероисповедания. Массовые демонстрации стартовали с города Беран, где жители перегородили перекресток на въезде в город, парализовав движение по четырем направлениям.

Их примеру последовали активисты в большинстве городов Черногории, в том числе в Биело-Поле, Плевле, Подгорице, Баре, Которе и Будве. Последним к акции присоединились демонстранты во втором по величине городе — Никшич.

Число недовольных по всей стране за короткий срок выросло от нескольких сотен до тысяч, несмотря на действия сотрудников полиции, которые только в Подгорице задержали более 20 человек. Оппозиция вместе с протестующими требовала от власти отозвать спорный законопроект для доработки или отменить его вовсе.

Тем не менее, премьер-министр Черногории Душко Маркович не стал идти на поводу у недовольных, отказавшись отзывать и дорабатывать правительственную инициативу по свободе вероисповедания. Власти не убедил и митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, который собрал около 20 тыс. Верующих на молитвенный собор в защиту Сербской православной церкви.

В ответ на жесткую позицию власти демонстранты в Никшиче организовали марш протесты и выдвинулись пешком в сторону столицы Черногории, по пути прорвал полицейское оцепление. В шествии приняли участие несколько тысяч человек, что сопоставимо с числом активистов у здания парламента в Подгорице.

Правительство Черногории ответило на это массовыми задержаниями в разных городах страны и арестом всех оппозиционных депутатов в парламенте — впервые в новейшей истории страны. Точное число задержанных демонстрантов пока неизвестно, но счет идет на сотни человек.