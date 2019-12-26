«Будет ответ»: Россия не забудет санкции против «Севпотока-2»

Москва ответит Вашингтону на ограничительные меры против экспортного газопровода «Северный поток – 2», рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она не стала детализировать, какие именно меры будут приняты российской стороной, назвав их зеркальными, передает ТАСС.

«Еще 10 лет назад нам говорили, что ни в коем случае нельзя связывать энергетическую составляющую с политикой, это две разные опции. А сейчас оказывается, что не то, что можно, но и нужно так делать, с точки зрения Вашингтона», — добавила дипломат.

Министр энергетики России Александр Новак уверен, что СП-2 будет достроен, несмотря на санкции США.

«Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить «Северный поток — 2». Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций. Компания запросила разъяснение у американского минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы», — заявил чиновник.

Глава ведомства заверил, что газопровод «будет достроен при любых обстоятельствах». По его словам, осталось уложить менее 160 км трубы из около 1,2 тыс. км.

21 декабря США ввели санкции в отношении газопровода. Швейцарский трубоукладчик Allseas приостановил укладку труб по дну Балтийского моря. Компания отвела все свои суда из районов строительства.

Ранее сенат конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает в себя и санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». 20 декабря его подписал президент США Дональд Трамп.

Ограничения объясняются «защитой европейской энергетической безопасности». Санкции направлены против компаний, которые строят «Северный поток — 2». Помимо Allseas это французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall.

Речь идет о полной блокировке всех американских активов попавших под санкции компаний, запрете на операции с ними и запрете на въезд представителей компаний в Штаты.

Помимо того, что компании будут запрещены любые транзакции в американской юрисдикции, а ее руководство не сможет въехать на территорию США, может быть заблокирована собственность Allseas в США, включая ее штаб-квартиру в Хьюстоне.

Посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл заявил, что целью введения Вашингтоном санкций против российского экспортного газопровода «Северный поток — 2» является недопущение монополии Москвы в Европе.

По словам дипломата, это является давней политикой США, которая восходит к администрации предыдущего президента Барака Обамы, — диверсификация источников энергии в Европе и обеспечение того, чтобы ни одна страна или организация не могли оказывать слишком большое влияние на Европу посредством энергетики.

«Это долгосрочная стратегия, направленная на энергетическое разнообразие в Европе», — пояснил сотрудник Госдепартамента США в интервью немецкому изданию Bild.

Он также указал на недовольство в Европе от проекта «Северный поток — 2».

Эти доводы опроверг постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, напомнив, что против антироссийских санкций США выступал министр иностранных дел Германии Хайко Маас и представители других стран Евросоюза. В этой связи российский дипломат назвал политику Соединенных Штатов недобросовестной конкуренцией.

Американские власти, запрещая странам развивать реальный сектор экономики, скоро могут потребовать от них «прекратить дышать», с юмором спрогнозировала Мария Захарова.

«Государство с госдолгом в $22 трлн запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики. Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает минфин США, выписывая новый «ордер на экономический арест», — написала дипломат на своей странице в Facebook.

Российский вице-премьер, курирующий в правительстве вопросы ТЭК, Дмитрий Козак сообщил о том, что американские представители обсуждают санкции с европейскими партнерами России, участвующими в строительстве газопровода.