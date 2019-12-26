Ни мира, ни войны: что происходит вокруг Косово

Избранный по итогам прошедших в октябре выборов парламент частично признанной республики Косово проведет свою первую сессию в четверг, 26 декабря.

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Это будет первая процедурная сессия нового законодательного органа, на которой депутаты разработают план дальнейшей работы в новом созыве. При этом правительство Косово еще не сформировано.

Лидер победившей на выборах партии «Самоопределение» Альбин Курти пока не пришел к коалиционному соглашению с другими политическими силами, отвергнув сближение с получившим второй результат «Демократическим союзом Косово» (ДСК).

От самого Курти, видного лидера косовских сепаратистов, не ждут и конструктива в переговорах с Белградом. Политик известен своей жесткой позицией в отношении переговоров с Сербией и считает, что Белград обязан платить Косово репарации. Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, выигрыш Курти означает, что диалога Белграда с новым руководством Косово скорее всего не получится.

«Партия Альбина Курти настроена на еще большую конфронтацию с Сербией», — говорит эксперт.

Ситуация, по словам Бондаренко, может измениться в случае, если «на значимые места» в кабмин Косово будут назначены представители партии «Сербский список», представляющей интересы жителей Северного Косово. Однако он признается, что подобное решение «скорее из области фантастики».

Стоит отметить, что в предыдущем правительстве Косово представители «Сербского списка» имели три портфеля.

Диалог и перекройка границ

Белград весь прошлый год пытался наладить диалог с Косово. Президент Сербии Александр Вучич провел несколько встреч с лидером частично признанной страны Хашимом Тачи. В ходе переговоров стороны обсуждалась возможность обмена приграничными территориями. Речь шла о территориях с проживанием преимущественно сербского и албанского населения.

Для президента Вучича решение косовской проблемы означает снятие барьеров на пути движения в ЕС. Туда же стремится и Косово. Однако европейские лидеры дали понять, что, хотя приветствуют диалог, перекройки границ не допустят. Об этом, в частности, на одном из европейских саммитов заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее в интервью «Газете.Ru» шведский политик и дипломат Карл Бильдт, являвшийся специальным посланником Генерального секретаря ООН на Балканах, заявлял, что считает изменение границ опасным.

«Когда вы это делаете, вы знаете, где вы остановитесь, но вы не знаете, чем это закончится. Границы — это границы, и их не нужно трогать. Многие границы в Европе прочерчены кровью, и если вы станете их менять, вы не можете быть уверены, что вас ждет», — отмечал он.

Непопулярна идея обмена территорий ни в Косово, ни у сербской оппозиции, которая упрекает правящий класс своей страны чуть ли не в «распродаже» земель.

Невозможность достичь какого-то компромисса вынудила президента Сербии Александра Вучича фактически признать, что Белград больше не контролирует положение дел в Косово и Метохии. Это заявление было сделано им на заседании сербского парламента в мае.

«Я принял решение не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что очень важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность», — заявил Вучич.

Он также подчеркнул, что выступает за развитие и улучшение отношений с непризнанной республикой Косово, а не «сохранение замороженного конфликта» — хотя такой вариант он тоже упомянул в числе возможных.

Заявления президента прозвучали на фоне столкновений, которые произошли в это время в крае между сербами и косоварами. Причиной для беспорядков стал арест нескольких проживающих в крае сербов. Их заподозрили в причастности к организованной преступности и убийству полицейского в 2011 году. Сербские власти заявили о провокации, а президент Вучич приказал привести вооруженные силы страны в полную боевую готовность.

Вероятнее всего, с приходом в Косово новых властей диалог между Белградом и Приштиной о территориальных обменах будет отложен. Однако есть и другой не менее важный вопрос, который может возобновить диалог. Речь об отмене 100% пошлин на товары из Сербии и Республики Сербской, которые ввело Косово в ноябре 2018 года.

Решение Приштины вызвало негативную реакцию не только в Белграде, но и в ЕС.

«Косово необходимо приложить дальнейшие существенные усилия для создания благоприятных условий для заключения юридически обязывающего соглашения с Сербией. Такое соглашение имеет критическое значение для движения Косово и Сербии по европейскому пути», — отмечали власти союза в одном из своих докладов.

Однако, несмотря на заявления, европейцы в уходящем году смогли мало что сделать, чтобы убедить косоваров отменить пошлины. Дипломатических успехов на этом поприще не добились ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни ведущие дипломаты ЕС.

В условиях, когда дипломатия ЕС буксует, а Вашингтон не демонстрирует большого интереса к Балканам, Белград с надеждой смотрит на Москву.

В России заинтересованы в косовском урегулировании — это проблематика обсуждается постоянно во время визитов сербских лидеров в Россию. Однако в недавнем интервью газете Srpski Telegraf глава МИД России Сергей Лавров отметил, что пока «предпосылок придания новой динамики косовскому урегулированию не просматривается»

«В Косове продолжаются поствыборный хаос и борьба за власть. Посреднический потенциал Евросоюза в значительной степени девальвирован. Повлиять на косоваров, принудив их проявить разумный конструктивный подход к переговорам с Сербией, ЕС, судя по всему, пока не в состоянии», — cказал Лавров, слова которого приводит ТАСС.

По словам Лаврова, Приштина с 2013 года не выполняет взятые обязательства по созданию Сообщества сербских муниципалитетов Косова и сохраняет пошлины. Как отметил глава МИДа, Москва выступает за достижение сторонами жизнеспособного и взаимоприемлемого решения на основе резолюции 1244 СБ ООН об урегулировании косовского кризиса.