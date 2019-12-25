«Худой мир»: европейцы хотят наладить диалог с Россией

Большинство жителей Великобритании, Германии, Франции и Италии хотели бы, чтобы Евросоюз наладил отношения с Россией, следует из результатов опроса французского института IFop, проведенного по заказу Sputnik.News.

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Так, за нормализацию отношений выступили 84% опрошенных жителей Германии, 75% жителей Франции, 68% жителей Британии и 78% итальянцев.

Отмечается, что большинство из тех, кто выступает за налаживание диалога между ЕС и Россией, — люди старшего поколения. Кроме того, подобной позиции придерживаются, преимущественно, граждане с высшим образованием. Также, согласно результатам опроса, за нормализацию чаще выступают мужчины.

Против восстановления диалога выступают в основном консерваторы или сторонники национализма. В Британии это евроскептики, а в Италии — приверженцы националистической партии «Вперед, Италия».

Опрос проводился со 2 по 15 октября. В числе респондентов — 1013 жителей Франции, 1004 гражданина Великобритании, столько же жителей Германии, и 1001 гражданин Италии.

По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло, позиция принявших участие в опросе европейцев вполне понятна и обоснована.

«Совершенно понятно, что даже «худой мир лучше доброй ссоры», а ругаться с Россией никто не хочет. И это говорит о том, что мнение населения этих стран расходится с позицией их правительств», — цитирует его слова ФАН.

В начале декабря представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что единой позиции по поводу России у европейских стран нет.

«Вопрос очень спорный. Некоторые страны неохотно идут на нормализацию отношений с Россией, а кто-то, наоборот, поддерживает это. Санкции сами по себе не составляют политику», — подчеркнул евродипломат.

По мнению Борреля, выделить какую-то единую линию для ЕС во взаимодействии с Россией очень трудно.

Между тем Москва на партнерство с Евросоюзом смотрит прагматично, отметил пару дней назад заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Мы смотрим на перспективу наших отношений с ЕС <...> исходя из того, что обрыв контактов и введение санкций и барьеров друг другу ни к чему хорошему не приводит. Наоборот, на сегодняшний день они дают эффект, обратный ожидаемому», — отметил российский дипломат в разговоре с РИА «Новости».

В июле постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов указал, что для улучшения отношений между Москвой и ЕС последний «должен накопить критическую массу политической воли».

«Речь в этом плане идет о настрое той или иной страны-члена по поводу взаимодействия с Россией», — говорил Чижов.

Сейчас же отношения сторон «далеки от нормальных», множество проектов заморожено, приостановлено также и взаимодействие по линии парламентов стран. Однако никто не знает точно, когда произойдет улучшение ситуации.

При этом, как отмечает Чижов, Россия и Европа объединены многочисленными связями — торговыми, культурными и экономическими.

«Евросоюз является нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером и источником инвестиций. В свою очередь, Россия остается крупнейшим поставщиком энергоносителей и ряда других товаров в ЕС», — резюмировал российский постпред.

Тем не менее, стремление некоторых стран Евросоюза сблизиться с Россией вызывает опасения у других членов ЕС — в частности, в августе об этом заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.

«Кажется, некоторые европейские лидеры не понимают, что их действия выглядят как попытка «разморозки» отношений с Россией — а это весьма недальновидная политика», — подчеркнул польский дипломат.

По его словам, потепление отношений с РФ может продемонстрировать Кремлю готовность Европы «забыть аннексию Крыма», что создаст опасный прецедент и даст Москве «уйти от ответственности». Пшидач также выразил сожаление по поводу того, что Россию пытались сдержать и отговорить от «агрессии» в Восточной Европе, но Москва «ни на полшага не отступила».