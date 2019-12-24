Договорился с Донбассом: за что националисты атакуют Зеленского

Между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР во вторник должен был произойти обмен пленными. О том, что этим днем станет 24 декабря, в начале месяца сообщил СМИ президент Украины Владимир Зеленский.

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Накануне представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта Борис Грызлов заявил о согласовании условий освобождения и обмена удерживаемых лиц. Процесс, по его словам, состоится до конца 2019 года.

Передача пленных пройдет по формуле «всех установленных на всех установленных», сообщал делегат ЛНР в Минской группе Родион Мирошник.

Переговорщики также согласовали документ, закрепляющий обязательства сторон по этому процессу, в частности, Киев пообещал освободить от преследования лиц, вернувшихся в рамках обмена.

«Очистка» обмениваемых была для непризнанных республик главным условием, так как, даже отдав арестованных, Киев мог продолжить осуществлять преследование.

В случае обмена Киев отдаст ДНР и ЛНР 88 человек, а республики — 53 человека. В декабре 2017 года — во время последнего подобного мероприятия — Киев передал 233 человека, непризнанные республики — 73.

В начале сентября Москва и Киев также провели первый обмен людьми, которые были осуждены или арестованы на территории государств. Возвращение на родину происходило взаимно по формуле «35 на 35». В Россию в результате обмена вернулись, в том числе, журналист «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский, а на Украину — Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта. Также домой отправились 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы.

В случае, если обмен с ДНР и ЛНР пройдет успешно, это станет «добавкой» к рейтингу президента Зеленского, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» украинский политолог Вадим Карасев.

«Для Зеленского главное не выиграть президентство, а выиграть власть, и такими шагами он выигрывает власть», — говорит эксперт. По словам политолога, в данном случае речь идет о «личной дипломатии» Зеленского, который пытается достичь успехов, минуя бюрократический аппарат МИД.

Карасев отмечает, что это и показатель работы помощника Зеленского Андрея Ермака, который готовит многие ключевые соглашения для президента.

Среди успехов Карасев также называет газовое соглашение с Москвой. Речь о подписанном 20 декабря протоколе договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины. Как заявил один из российских переговорщиков вице-премьер Дмитрий Козак, срок нового контракта составит пять лет.

Отмечалось, что минимальный объем прокачки составит 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров с 2021 по 2024 год. В рамках соглашения «Нафтогаз Украины» выступит компанией-организатором транзита российского газа.

В беседе с журналистом Сергеем Брилевым Козак похвалил украинскую сторону за конструктивную работу по ведению переговоров.

Несмотря на критику соглашения на Украине, верх взяли экономические интересы. Депутат Верховной рады Сергей Левочкин недавно напомнил коллегам, что с 2014 года Украина транзитировала 474 млрд кубометров газа, заработав на этом $14 млрд. По его словам, Украина, как страна со слабой экономикой, не может позволить себе потерять такой источник доходов, который приносит приблизительно $2,5 млрд в год. Он заявил, что при расчетном размере экономики страны в $154 млрд потери составят приблизительно 2% ВВП.

Подписанный договор по газу, а также соглашение об обмене пленными были достигнуты по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в декабре в Париже. Несмотря на то что прорывных договоренностей не было, стороны остались довольны встречей. В кулуарах Путин и Зеленский провели первую личную встречу, которая длилась более часа.

После Зеленский даже ответил на несколько вопросов российского журналиста, в то время как его предшественник Петр Порошенко отказывался от любого общения со СМИ РФ.

Поведение нынешнего главы Украины вызывает отторжение со стороны националистических кругов и части ветеранов боевых действий, которые обвиняют его в измене. Их голосами пытается заручиться экс-президент Порошенко.

Так, в понедельник фракция Порошенко «Европейская солидарность» пообещала, что инициирует санкции против поставок российского газа. Как заявил Порошенко, его коллеги потребуют созыва Совета нацбезопасности по этому вопросу, а также «внедрения санкций» против поставок газа из РФ.

В условиях внутреннего давления Зеленскому будет сложнее двигаться по реалистичному сценарию, несмотря на большинство в Раде. Если до 31 декабря обмена по какой-то причине не состоится, то это будет первый крупный срыв договоренностей по Донбассу при Зеленском. Его противники националисты, а также сторонники Порошенко, несомненно, воспользуются этими фактором.

Правда, и для самого Порошенко 2020 год сулит немало проблем: с 1 января вступает в силу закон о лишении депутатов неприкосновенности, и это сделает его уязвимым перед возможным уголовным преследованием.