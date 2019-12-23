«Мяч на американской стороне»: Лавров об отношениях с США

Президент США Дональд Трамп может приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

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«Президент Трамп получил приглашение от президента Путина, наряду с другими лидерами, в том числе антигитлеровской коалиции и других государств, принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы 9 мая в Москве.

Трамп не раз, в том числе и во время моего визита, подчеркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график», — указал Лавров.

Отношения России и США нельзя назвать благополучными. При этом из Вашингтона последовательно доносятся противоречивые сигналы, такие как готовность Трампа посетить праздничный парад в Москве.

Любая встреча на высшем уровне носит как положительные, так и отрицательные признаки. Очередной демонстрацией неоднозначности в отношениях сторон стало выступление Сергея Лаврова в рамках правительственного часа в Совете Федерации. Глава российского МИДа совсем недавно посещал с визитом Вашингтон, где встретился с главой Белого дома и госсекретарем США Майком Помпео.

Российское руководство, впрочем, говоря о Соединенных Штатах, последовательно подчеркивает свою приверженность к нормализации отношении и сотрудничеству в различных сферах.

«Что касается Соединенных Штатов, то, как мы не раз говорили, готовы к поддержанию контактов на принципах взаимного уважения и баланса интересов, — заявил Лавров в рамках правительственного часа. — Наши предложения хорошо известны, мяч на американской стороне».

Эта же позиция Москвы распространяется и на один из важнейших на сегодняшний день вопросов безопасности — продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Срок действия соглашения истекает 5 февраля 2021 года. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет.

Намерения США на этот счет, однако, звучат достаточно размыто. Россия же настаивает, что договор — краеугольный камень в области международной безопасности.

«Если наше предложение о безусловном продлении договора (СНВ-3) американцы примут, то, мы считаем, выиграет только все мировое сообщество, потому что договор будет продлен. Мы не допустим ситуации, когда не останется ни одного инструмента, регулирующего сферу стратегической стабильности», — сказал Лавров.

Неторопливость Вашингтона заставила Москву находиться в подвешенном состоянии, что не может не вызывать раздражения. Глава МИД РФ отметил, что параллельно с продлением договора «можно продолжать дискуссии о том, как он конкретно реализуется».

«Американцы могут, не находясь в положении цейтнота, продвигать свои многосторонние инициативы, которые хотелось бы увидеть на бумаге в конкретных формулировках. Пока этого нет», — подчеркнул Лавров.

По другим же вопросам, таким как ситуация в Сирии, КНДР и Афганистане, глава МИД расценивает сам факт коммуникации сторон как положительный.

«Не могу сказать, что по всем этим направлениям мы одинаково позитивно движемся, но само наличие каналов, конечно, помогает лучше понимать намерения друг друга и создает возможность для того, чтобы американцы слышали и нашу точку зрения, в том числе по проблеме Корейского полуострова, которая сейчас может обрести еще новое кризисное измерение», — сказал министр.

Однако более красноречивым событием в отношениях России и США стало введение санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Белый дом потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, прекратить работу. Некоторые из них уже выполнили условия США, опасаясь санкций.

Сергей Лавров, комментируя решение Вашингтона, пообещал, что Россия примет ответные меры.

«Это такая материя, которая требует спокойной работы, спокойного анализа. Я уверяю вас, что подобные абсолютно неприемлемые, грубые действия в нарушение всех мыслимых норм международного права, всех дипломатических и человеческих приличий не останутся без реакции», — сказал он.

Также глава МИД отметил, что Белый дом подобными действиями снова продемонстрировал, что ведет политику «устрашения».

«Когда уже ближайших союзников наказывают за то, что они решают свои экономические проблемы, задачи своей энергетической безопасности, я думаю, ни одна страна в мире теперь уже не должна сомневаться, что если что-то им обещают Соединенные Штаты, то их бросят в любой момент», — заявил он на правительственном часе в Совете Федерации РФ.

Глава ведомства коснулся и других тем, остающихся важными в международной повестке, — это, в первую очередь, украинский вопрос, актуальности которому прибавила недавняя встреча «нормандской четверки», а также решение WADA отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года.

По теме Украины Лавров в очередной раз подтвердил приверженность России минским соглашениям. Для Москвы их выполнение остается единственным методом урегулирования конфликта в Донбассе.

«Серьезным дестабилизирующим фактором остается внутренний конфликт на Украине. Преодолеть его можно лишь через последовательное выполнение минского комплекса мер, одобренного Советом Безопасности ООН. И это требует, конечно же, прямого диалога сторон. Именно об этом идет речь в принятом в Париже 9 декабря итоговом документе саммита «нормандского формата». Готовы и далее осуществлять посреднические функции в рамках контактной группы», — сказал Лавров, выступая в Совете Федерации.

Что же касается решения WADA, то оно, по мнению министра, носит предвзятый характер и основано лишь на политический мотивированности.

«Нарушения допинговых правил случаются в России, это признавалось. Поэтому и реформировали соответствующие структуры, Российское антидопинговое агентство, лаборатория была создана. Но допинговые правила нарушаются и в большинстве других стран, в том числе, и в очень европейских, уважаемых державах. Мы все об этом знаем. Но когда весь пафос в борьбе с допингом уходит исключительно на то, чтобы присоединиться к голосу тех, кто хочет сдерживать Россию на всех направлениях — наверное, имеют основание оценки о политизированности такого рода действий», — резюмировал Лавров.