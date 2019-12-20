«Начать немедленно»: Трамп требует импичмент

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате. По его словам, демократы в палате представителей не обеспечили надлежащего судопроизводства и оказались без доказательств и времени.

«Без юристов, без свидетелей, без ничего они еще хотят теперь указывать сенату, как осуществлять процесс. Вообще-то, у них ноль доказательств чего бы то ни было, они никогда даже и не появятся. Они хотят избавиться от этого. Я хочу немедленного процесса», — написал Трамп в Twitter.

Республиканцы в палате представителей отказались голосовать по импичменту, указал президент США, представители партии никогда не были столь едины.

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«У демократов такие плохие доказательства по делу, что они даже не хотят идти в суд!» — добавил Трамп.

Кроме того, президент США подчеркнул, что его основным представителем на процессе по импичменту в сенате, скорее всего, будет адвокат Пэт Чиполлоне.

Палата представителей 18 декабря поддержала импичмент в отношении президента США. Теперь законодатели должны передать итоговое обвинение сенату, но формат и сроки процесса пока не определены. В верхней палате конгресса процесс импичмента президента США перейдет в заключительную фазу. Сенаторам предстоит оценить обвинение как суду присяжных, а законодатели из палаты представителей будут выступать в роли обвинителей.

Стоит отметить, что голосованию по вопросу импичмента предшествовала большая работа в нижней палате конгресса. Сам процесс был запущен представителями Демократической партии еще в сентябре. Главным основанием для запуска процедуры послужила жалоба сотрудника спецслужб, который заподозрил Трампа в давлении на украинского президента Владимира Зеленского.

Глава США якобы потребовал от своего украинского коллеги организации расследования против компании Burisma в обмен на финансовую помощь от Вашингтона. Демократы расценили действия Трампа как попытку получить поддержку иностранного государства для своего переизбрания, так как в совет правления фирмы входил Хантер Байден — сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Претензии Демократической партии связаны с тем, что Байден-старший — один из вероятных кандидатов в президенты от демократов. Сам Трамп отверг все обвинения, но это не остановило запуск процедуры импичмента.

Палата представителей обладает исключительным правом по организации расследования в отношении президента, в начале законодатели провели слушания с участием свидетелей в комитете по разведке — по их итогам был составлен 300-страничный доклад по нарушениям со стороны Трампа.

Согласно документу, президент США организовал масштабную кампанию по противодействию расследованию. К примеру, законодатели уверены, что Трамп якобы пытался влиять на свидетелей.

В ходе следующей фазы доклад разведки был передан в юридический комитет. Там законодатели начали рассматривать «преступления Трампа» предметно. Впоследствии комитет одобрил выдвижение обвинений в отношении президента по двум статьям — злоупотребление властью и препятствование правосудию.

Демократы из комитета опубликовали 169-страничный доклад, в котором Трампа также обвинили в госизмене и взяточничестве. В документе утверждается, что президент США якобы совершил многочисленные федеральные преступления и предал американский народ.

При этом голосования в обоих комитетах продемонстрировали четкое партийное разделение законодателей. Поддерживали обвинения демократы, а против выступали республиканцы. Сопартийцы Трампа с самого начала называли процесс импичмента незаконным и надуманным, но большинство в палате представителей принадлежит Демократической партии — им не требуется поддержка республиканцев для принятия инициатив.

После юридического комитета вопрос импичмента рассмотрел комитет по регламенту, который подготовил итоговое обвинение для его вынесения на рассмотрение полного состава палаты представителей.

Демократы добились утверждения своих подозрений, что можно считать победой противников Трампа. Однако в верхней палате конгресса большинство принадлежит республиканцам. Соратники президента занимают однозначную позицию и собираются полностью его оправдать.

Таким образом, процесс импичмента будет завершен после голосования в сенате, но не так, как планировали демократы. Расследование против Трампа — фактически часть избирательной кампании представителей Демократической партии, которые попытаются ослабить позиции президента.

Однако пока разбирательство не сильно повредило Трампу, по последним опросам университета Quinnipiac, рейтинг президента находится на отметке в 43%. К слову, в сентябре этот показатель составлял 38%.