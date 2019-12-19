Начали с потепления: большая пресс-конференция Путина. LIVE

Вопрос от URA.RU — вопрос о медицине и зарплатах врачам. Почему нет эффекта?
Уровень зарплат в медицине выше чем в других сферах и в целом рост заработных плат есть. Впрочем, это усредненные цифры. У главврачей действительно зарплата выше, чем у хирургов. Эту проблему необходимо решить.С этой точки зрения надо смотреть внутрь самой отрасли. Можно увеличить тариф ОМС или внутри тарифа что-то изменить. Однако внутри тарифа менять уже нечего, 70% и так идет на зарплаты, если же что=то изменить, то денег вообще не останется. Если же увеличить сам тариф, то это приведет к удорожанию товаров и росту инфляции. Увеличение зарплаты будет съедено инфляцией.
Надо избавиться от несправедливой дифференциации в зарплатах, изменить базовую ставку постоянного оклада, создать единый подход к стимулирующим выплатам. При этом ни в коем случае нельзя снижать надбавок за работу в особых условиях. Если все это привести в порядок, то что-то может измениться, но и этого недостаточно. Необходимо вместе с ростом экономики увеличивать рост зарплат.
Вопрос от ТВЦ — многие критикуют Россию за то, что она живет на советском наследии. Что за последние десять лет было сделано? Критика — это всегда неплохо, она заставляет задуматься о теме, которая критиками поднимается. Что касается того, что мы живем на всем старом советском, то мы, конечно, не можем не пользоваться тем, что досталось от 1000летнего государства, в том числе и в Советский период, когда было сделано много того, чем можно гордиться.
Сегодня же людям, которые полагают, что ничего в стране не изменилось можно привести в пример 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. Средний возраст машинооборудования — 12 лет. Построено три новых аэропорта, 12 новых вокзалов, вдвое возросло количество федеральных трасс в нормативном состоянии. Ярким примером является сельское хозяйство. СССР был одним из самых крупных покупателей зерна. Сейчас Россия самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Растет экспорт в животноводстве. Все порты СССР переваливали в год 600 млн тонн. В России сейчас больше миллиарда тонн.
Около 600 новых месторождений, так можно говорить практически о каждой отрасли. Восемь блоков в атомной энергетики, что дает большие преимущества в борьбе с изменениями климата, благодаря этому в России самая зеленая в мире структура энергетики.
Поэтому те кто считает что мы живем на старых доставшихся нам ресурсах глубоко ошибаются.
Тут еще многое зависит от тарифов. Можно, конечно, было бы вывозить из СПб не в Ленобласть, а к Северному Ледовитому океану, но это повысило бы тарифы. А Санкт-Петербург и Ленинградская область — это все же единый с экономической точки зрения субъект. Как и Москва с Московской областью.
Мы генерируем в год 70 млн тонн бытовых отходов в стране — говорит президент. Такой системы — переработки мусора — ни в России, ни в СССР — не было. Мы создаем ее с нуля. Принята схема территориального планирования по решению этого вопроса. Но чего не хватает — прямого общения с гражданами, нужно показывать, что будет, как будет развиваться, где будет перерабатываться и захораниваться. Мы должны избавиться от всяких серых схем и криминала, говорит Путин.
Люди возмущаются ростом тарифов — не было строчки по переработки отходов, все стали возмущаться, обращает внимание Путин. Здесь важен контакт между властными структурами и населением.
Президент делает исключение и отвечает на вопрос выкрикнувшего журналиста, который жалуется на мусор в Ленинградской области. В России стартовала «мусорная реформа», и она стартовала в Ленобласти, куда свозится мусор из Санкт-Петербурга. Процесс организован слабо. Жители области задаются вопросом, почему мусор из Питера везется в в область, а инфраструктура не создается.
Путин отвечает: важен диалог с людьми на эту тему.
Владимир Путин уверяет, что не летает на Камчатку не потому, что дорого. Вместе с тем регион не выпадает из поля зрения президента и правительства, говорит глава государства.
Что касается билетов, плоских тарифов, никто не собирается их отменять. «Аэрофлот» нагнетает, чтобы выдавить из правительства деньги на организацию этих полетов. Более того, Путин говорит, эта программа расширяется за счет других регионов. А добиваться нужно роста доходов граждан, которые растут медленно. Плюс — снижение издержек при перевозках. Но эти программы буду продолжаться, обещает президент.
Вопрос задает Камчатка. Жителям Камчатки, чтобы добраться до «большой земли», нужно купить билет на самолет, но не всем это доступно. Субсидированные билеты достаются не всем, и сейчас «Аэрофлот» говорит, что программа плоских тарифов может уйти в прошлое.
Журналистка также обратила внимание, что и Путин не прилетал давно на Камчатку.
Сейчас посчитать, как современное человечество влияет на изменение климата, сложно, но не делать ничего — тоже нельзя, утверждает президент. Россия должна предпринять максимальные условия, чтобы климат драматически не менялся. Для России этот процесс является серьезным: темпы роста температур у нас выше, чем в среднем на планете, в 2,5 раза. У нас есть целые города за полярным кругом, которые построены на вечной мерзлоте, напоминает Путин, и если она начнет таять, последствия будут серьезные. Нас напрямую касаются и угрозы опустыневания территорий. Изменения климата могут привести к росту различных природных катаклизмов. Именно поэтому Россия будет предпринимать усилия, чтобы минимизировать последствия подобных изменений.
Россия, действительно присоединилась в этом году к Парижскому соглашению, заявил Путин. В правительственных документах записано сокращение 25-30% — так делают все страны. Если за 100% взять минус 30% — останется 70%. А если иметь в виду поглощающую способность наших лесов, то останется 60%, говорит президент. Россия не относится к числу самых крупных эмитентов выбросов в атмосферу. По данным ООН, первые места — за США и КНР. По 16% от общих выбросов, затем ЕС — 11%, Россия — 6%, Индия — 5%.
Парижское соглашение ставит задачу не допустить рост температуры на 1,5 градуса. В то же время, никто не знает причин глобального изменения климата. Это может зависеть от глобальных процессов во вселенной, напоминает Путин.
И сразу первый вопрос. По традиции пресс-конференцию начинают старожилы президентского пула. Сейчас открывает Валерий Самфиров из «Маяка». Вопрос о климатических изменениях. Все говорят, никто не знает что делать. Какой ущерб для России могут нанести климатические изменения? В этом году Россия присоединилась к Парижскому соглашению, по которым Россия до 2030 года сократит выбросы вредных веществ на 20-30%.
Президент говорит, что желающих задать вопрос много, поэтому он не будет выступать с длинным вступительным словом.
Владимир Путин занял свое место и обращается со вступительным словом.
Песков попросил журналистов формулировать вопросы максимально емко и сжато — логичная просьба, часто журналисты умудряются задать по 4-5 вопросов за один подход.
В зале, где будет проходить пресс-конференция, появился Дмитрий Песков.
Итак, до начала Большой пресс-конференции Владимира Путина остается несколько минут. Ждем появления президента.
Бывает, что некоторые журналисты используют свой шанс, чтобы просто поблагодарить Владимира Путина. На одной пресс-конференции журналистка из газеты «Собеседник», например, сообщила, что после встречи с Путиным у нее «наладилась личная жизнь» и она вышла замуж. «Я вас люблю. Люблю платонически…» — призналась девушка.
Часто гости мероприятия интересуются личной жизнью президента. В 2014 году Владимир Путин рассказал, как его «приятель из Европы, большой начальник» за рюмкой водки спросил у него: «Ты любишь кого-нибудь? А тебя кто-нибудь любит?» И, услышав два положительных ответа, выдохнул с облегчением.
Также у Путина спрашивали и о его дочерях, о которых мало что известно. Отвечая на вопрос, Путин, следуя «вопросам безопасности», рассказал совсем немного. Он сообщил, что его дочери живут в России, бизнесом и политикой не занимаются и звездными детьми никогда не были. «Я ими горжусь. Мои дочери говорят на трех европейских языках, на восточных. Не просто говорят, а пользуются ими в работе. Они делают первые шаги в карьере, но успешно», — сказал он.
Несомненно, будет затрагиваться сегодня и тема взаимоотношений России и Украины. Опять же, за год обстоятельства сильно изменились — на Украине полностью сменилась власть, коммуникация с которой выглядит более продуктивной. С высокой долей вероятности, российского лидера могут спросить о его отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
На прошлой пресс-конференции одной из центральных тем стала экономика и стратегическое развитие России. Все эти стратегические задачи обозначены в майских указах президента прошлого года и предполагают конкретные сроки достижения — 2024 год. Борьба с бедностью. Обеспечение экономического роста выше среднемировых темпов. Радикальное улучшение качества здравоохранения. Повышение продолжительности жизни. Развитие инфраструктуры по всей стране — причем это касается как социальной инфраструктуры, так и цифровой.
Любопытно, как российский лидер оценит продвижение страны на этом направлении.
Чтобы привлечь внимание президента и его пресс-секретаря, многие приходят с плакатами, на которых часто изображают самого президента, например, в костюме супергероя, придумывают остроумные подписи или же пытаются описать проблему, с которой они пришли. В этот раз организаторы встречи попросили журналистов не приносить слишком масштабные плакаты, чтобы не мешать работе фотографов и операторов.
Как ожидается, вопросы будут касаться экономики, международных отношений и региональных проблем. На пресс-конференции, как правило, присутствует большое количество региональных корреспондентов. Некоторые используют мероприятие как возможность попросить президента о чем-либо.
Трансляция начнется в 12.00 (мск) и предполагается, что закончится в 15.00. Однако обозначенное время условно, так как продолжительность мероприятия не ограничена. В 2008 году, например, пресс-конференция была рекордной по продолжительности, и длилась она 4 часа 40 минут. За это время президент успел ответить на 106 вопросов. Тогда на мероприятие аккредитовались 1364 журналистов. Поэтому прогнозировать продолжительность ежегодных пресс-конференций Владимира Путина никто не берется.
Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и «Первый канал», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Перевод пресс-конференции будет осуществляться на английский, французский и немецкий языки. Всего федеральные каналы в своей сетке вещания заложили на мероприятие три часа.
Пресс-конференция президента с 2001 года — традиционный формат для Владимира Путина. Как правило, сначала он выступает с приветственным словом, после чего журналисты задают свои вопросы. Сегодняшнее мероприятие, как и все последние годы, проходит в Центре международной торговли в Москве. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордное количество представителей СМИ — 1895 журналиста. Побит, таким образом, рекорд прошлого года, тогда аккредитацию получили 1702 журналиста.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». Сегодня пройдет одно из самых ожидаемых событий в политической жизни России: президент Владимир Путин ответит на вопросы журналистов в рамках Большой пресс-конференции. Ожидается, что сегодняшний день принесет много новостей, а на мероприятии станет ясно, что волнует россиян больше всего.
Мы будем следить за пресс-конференцией в режиме онлайн.