Начали с потепления: большая пресс-конференция Путина. LIVE

Вопрос от ТВЦ — многие критикуют Россию за то, что она живет на советском наследии. Что за последние десять лет было сделано? Критика — это всегда неплохо, она заставляет задуматься о теме, которая критиками поднимается. Что касается того, что мы живем на всем старом советском, то мы, конечно, не можем не пользоваться тем, что досталось от 1000летнего государства, в том числе и в Советский период, когда было сделано много того, чем можно гордиться.

Сегодня же людям, которые полагают, что ничего в стране не изменилось можно привести в пример 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. Средний возраст машинооборудования — 12 лет. Построено три новых аэропорта, 12 новых вокзалов, вдвое возросло количество федеральных трасс в нормативном состоянии. Ярким примером является сельское хозяйство. СССР был одним из самых крупных покупателей зерна. Сейчас Россия самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Растет экспорт в животноводстве. Все порты СССР переваливали в год 600 млн тонн. В России сейчас больше миллиарда тонн.

Около 600 новых месторождений, так можно говорить практически о каждой отрасли. Восемь блоков в атомной энергетики, что дает большие преимущества в борьбе с изменениями климата, благодаря этому в России самая зеленая в мире структура энергетики.

Поэтому те кто считает что мы живем на старых доставшихся нам ресурсах глубоко ошибаются.