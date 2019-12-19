Сорвали заседание: новая потасовка в Раде

Заседание комитета Верховной рады по аграрной и земельной политике было приостановлено, а после — и вовсе досрочно закрыто. Как сообщает «Укринформ», причиной тому стала драка между депутатами фракций «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОП).

Нардепы обсуждали законопроект о рынке земли. Ряд членов комитета предложили председателю Николаю Сольскому установить крайний срок рассмотрения поправок к закону до вечера 19 декабря.

Эта инициатива не была поддержана остальными членами комитета. После этого нардепы от ОП и «Батькивщины» потребовали завершить заседание, выкрикивая «ганьба!» (укр. — «позор!»). Кроме того, парламентарии, недовольные реформой, стучали по столу кулаками, лидер «Оппозиционной платформа — За жизнь» Илья Кива бил по столешнице пачкой бумаг.

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Драка началась между представителем партии «Слуга народа» Андреем Мотовиловцем и Кивой. Впрочем, вскоре их разняли.

11 декабря в стенах Рады произошла еще одна драка — депутата от пропрезидентской партии Андрея Богданца пришлось госпитализировать после того, как он был избит националистами. Конфликт произошел в день заседания парламентского комитета по вопросам аграрной политики. Украинские парламентарии обсуждали законопроект о рынке земли. Националисты, в свою очередь, хотели, чтобы эта тема была снята с рассмотрения. Члены нацпартии «Свобода» выступают категорически против продажи украинских земель частным лицам.

Однако «свободовцы» больше не имеют депутатских мандатов, и в Раду их не пропускали, что и стало поводом для стычки.

Менее чем за неделю до этого в стенах парламента Украины подрались члены фракции президентской партии «Слуга народа» Гео Лерос и Максим Бужанский. Конфликт произошел из-за того, что Лерос оскорбил бывшую представительницу правительства в Раде Ирину Верещук во внутреннем чате партии. И за нее заступился коллега Бужанский.

Сам Лерос объяснил конфликт расхождениями во взглядах и старался не давать подробных комментариев. Так как спор возник внутри партии, он посчитал, что не стоит активно обсуждать инцидент. «Я предпочитаю ту позицию, что внутренние разборки остаются внутренними. Я занял эту позицию», — сказал нардеп «Стране.ua».

Еще одна драка произошла в октябре. Подрались представитель «Оппозиционной платформы — за жизнь» Николай Скорик и «слуга народа» Николай Тищенко. Депутаты не смогли прийти к консенсусу относительно создания следственной комиссии для расследования событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда украинские националисты сожгли в Доме профсоюзов 48 человек. Драка депутатов закончилась сорванной с одежды Скорика пуговицей.

Украинские нардепы прошлого созыва также активно выясняли отношения с применением физического насилия и угроз в эфире телевидения. В декабре 2018 года депутат-националист Игорь Мосийчук с тростью набросился на политолога Александра Семченко. Мосийчук назвал Семченко «российским пропагандистом», обвинив его в работе на деньги главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Политолог в ответ на это заявил, что «душевнобольными должны заниматься психиатры».

В августе в эфире телеканала NewsOne Мосийчук устроил драку с депутатом от Блока Петра Порошенко Сергеем Лещенко, обвинив его в посещении ЛГБТ-мероприятия «Марш равенства» в Киеве. Лещенко в ответ на это сказал, что «развивать тему гей-парада» стоит лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко, подразумевая слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации.

После эфира Мосийчук ударил тростью оппонента, возмутившись словами о главе своей партии. Всего лишь пять дней спустя Мосийчук подрался с депутатом от «Воли народа» Сергеем Шаховым. После замечания Шахова, что Мосийчуку не стоит посещать гей-парады, тот подошел к оппоненту вплотную.

После обмена оскорблениями «народоволец» толкнул Мосийчука, а тот, поднявшись, ударил обидчика тростью.

В конце ноября 2018 года тогда нардеп Олег Ляшко устроил драку с другими парламентариями прямо на заседании Рады. Экс-президент Украины Петр Порошенко выступал перед депутатами, объявляя о введении на Украине военного положения, и призвал депутатов «не материться».

После окончания речи к Порошенко попытался подойти Ляшко, оттесненный другими депутатами. В ходе потасовки украинские парламентарии разбили дисплей у трибуны, после чего их все же разняли коллеги.