Факты в пользу Трампа: конгрессмены голосуют за импичмент

В Вашингтоне проходят дебаты перед ключевым голосованием по импичменту президента США Дональда Трампа. Они продлятся шесть часов, которые будут разделены между двумя партиями.

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«Очень печально, что мы собрались здесь для проведения импичмента президента. Но его безрассудные действия не оставили нам выбора», — заявила инициировавшая процесс спикер нижней палаты Нэнси Пелоси, которая отметила в своем выступлении, что президент США «представляет угрозу для национальной безопасности».

С ней согласен конгрессмен-демократ Джим МакГоверн, представляющий в конгрессе штат Массачусетс.

«Он уничтожил нашу демократию и нашу конституцию. Президент использует нашу конституцию в личных целях. Я не знаю, что еще может быть процедурой для импичмента», — говорит он, отмечая необходимость отстранения от власти президента США.

Конгрессмен также заявил в своем выступлении, что у американского лидера была возможность выступить перед палатой и представить своих свидетелей, однако он предпочел этого не делать.

Не менее эмоциональным было и выступление других демократов. Один из них — Ро Кханна, представляющий Калифорнию, — призывал обратить внимание на то, что из-за Трампа государство сегодня «находится в упадке». Он также цитировал Авраама Линкольна, который призывал «никогда не быть безучастным к нарушениям закона».

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Киеву, потребовав от украинского президента

Владимира Зеленского провести расследование в отношении Хантера Байдена — сына его политического оппонента Джо Байдена.

Сам Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией. Республиканские лидеры при этом в своих выступлениях фокусировались на тезисе, что президент США предоставил Украине вооружение — противотанковые комплексы Javelin, хотя предшественник Трампа Барак Обама отказался это делать.

Накануне юридический комитет поддержал выдвижение в отношении Трампа обвинений по двум статьям — злоупотребление властью и препятствование правосудию. Документ поддержали 23 члена палаты, против высказались 17.

«Бесчестный импичмент»

Республиканка из Аризоны Дебби Леско в ходе дебатов пыталась давить на оппонентов с помощью эмоций. Так, она вспомнила, как жила с тиранившем ее супругом и даже не знала, что когда-нибудь будет присутствовать на процедуре импичмента.

Саму процедуру она при этом назвала «самым бесчестным пристрастным и шулерским процессом», который она видела в жизни.

«Ни один демократ так и не привел доказательств, что президент совершил преступления, которые могут быть причиной импичмента», — заявила она, добавив, что «демократы рвут эту страну на части».

Ее коллега Джеки Валорски из штата Индиана заявила, что демократы ни во что не ставят интересы американцев.

«Это постыдный импичмент, который делается за счет американцев, которые желают, чтобы наша страна двигалась вперед», — считает политик.

Еще один конгрессмен-республиканец Стив Скализ напомнил коллегам, что вместо голосования по импичменту им необходимо скорее принять закон, направленный на снижение стоимости лекарств.

«Факты говорят в пользу Трампа», — заявил политик.

Он отметил, что, в отличие от процедур импичмента в отношении президентов Ричарда Никсона и Билла Клинтона, процесс в отношении Трампа «начался без преступления». Его слушали внимательно: Скализ — один из авторитетных республиканцев. В 2017 году он был ранен террористом-националистом, который открыл стрельбу недалеко от Вашингтона.

Стоит отметить, что республиканцы пытались под разными предлогами задержать процесс голосования. Один из конгрессменов заявил, что представители республиканского меньшинства не имели достаточного времени для выступлений — демократы не дали им положенного дня на приглашение свидетелей.

Несмотря на довольно жесткие дебаты, почти все конгрессмены согласно традициям использовали обращение «мой друг» в сторону оппонентов, а коллеги по партии передавали друг-другу оставшееся у них от выступления время. В конгрессе напомнили, что во время выступлений необходимо придерживаться заявлений по статьям импичмента и не высказывать негативных эмоций или личной неприязни к Трампу.

При этот предложение республиканки Лиз Чейни встать «перед камерами» тем, кто выступает за импичмент, не были поддержаны.

Во время голосования республиканцы внесли пять поправок к итоговому документу. В частности, они потребовали убрать из обвинения все упоминания о злоупотреблении властью со стороны Трампа, а также исключить из документов имя Джо Байдена — бывшего вице-президента США. Это было сделано, чтобы избежать обвинений в политизации, так как демократ Байден — один из кандидатов на выборах 2020.

Америка в расколе

Сам Трамп накануне голосования написал жесткое письмо спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси, в котором обвинил ее и других членов Демократической партии в нарушении конституции.

«Этот импичмент является беспрецедентным и неконституционным превышением полномочий со стороны законодателей-демократов. Вы осмелились даже сослаться на отцов-основателей в продвижении этой недействительной схемы, ваши злобные действия показывают презрение к основателям», — уверен Трамп.

Как заявил президент США, поддерживая импичмент, Пелоси нарушает свою клятву, а также объявляет «открытую войну» американской демократии.

По мнению Трампа, конгресс обязан сосредоточиться не на импичменте, а на «беспрецедентном превышении полномочий» со стороны ФБР во время выборов 2016 года.

«Я пишу вам это письмо для истории, а также для того, чтобы зафиксировать мои мысли», — продолжил Трамп, посетовав на невозможность изменения позиции демократов.

Адвокат Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, доказывающие, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность входившего в ее совет директоров Хантера Байдена к отмыванию миллионов долларов. Свои заявления Джулиани проиллюстрировал фрагментами фильма-расследования.

Стоит отметить что общественное мнение в США расколото по вопросу импичмента. По данным опроса авторитетного социологического университета Куиннипиак (Quinnipiac) в штате Коннектикут, 45% американцев высказались, что Трампа следует отстранить от должности президента, 51% не поддержали его отставку.

При этом рейтинг Трампа достиг наивысшей отметки за последние полгода, несмотря на угрозу импичмента. Согласно результатам опроса, президентскую деятельность Трампа одобряют 43% граждан, не одобряют — 52%. До слушаний по импичменту работу главы Белого дома одобряли всего 38% респондентов.

По словам одного из авторов опроса Мэри Сноу, такие результаты связаны с хорошей экономической ситуацией: сниженный уровень безработицы, рекордно высокие показатели ценных бумаг.

В то же время 52% считают, что президент США заботился о личной выгоде в отношениях с Киевом и только 40% считают, что глава страны ратовал за национальные интересы.

В день голосования Трамп находился в Массачусетсе, где выступал перед своими сторонниками на предвыборном митинге.

Правда, сторонники импичмента тоже митинговали и в этом штате, и по всей стране. По данным представителей леволиберальных групп, в разных штатах США в день дебатов было запланировано 600 таких мероприятий, в которых планировали принять участие более 200 тыс. человек.