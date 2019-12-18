«Преодолели инерцию»: Госдума закрыла осеннюю сессию

В Госдуме завершилось заключительное пленарное заседание осенней сессии. Формально депутаты прекратили свою работу до января 2020 года, на следующей неделе парламентарии отправятся в регионы, а затем уйдут на каникулы.

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Последнее пленарное заседание по традиции посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев, он принял участие в подведении итогов работы парламента, а также вручил ряд наград и грамот депутатам.

Выступая в Госдуме, Медведев высоко оценил совместную работу правительства и парламента.

«В уходящем году мы с вами весьма неплохо поработали над совершенствованием законодательства, были приняты и уже вступили в силу 449 федеральных законов, из них больше половины — это, как обычно, правительственные законопроекты», — отметил Медведев.

Между правительством и Госдумой сложились «очень хорошие, конструктивные отношения», уверен премьер, они позволяют вести открытый диалог в парламенте, который очень важен для кабмина.

«За последнее время этот диалог стал более насыщенным и более уважительным, члены кабмина тщательно и ответственно готовятся к выступлениям в Госдуме», — добавил Медведев.

Это помогает лучше разбираться в тонкостях законотворческой работы, считает глава правительства, также взаимодействие позволяет принимать необходимые законы.

«Мы с вами в этом году много работали, в этом году стартовали национальные проекты. Это сложная работа и действительно нужно было и подготовиться, и определенную рутину преодолеть, и инерцию преодолеть», — указал Медведев, выразив надежду на более успешную работу в 2020 году.

Кроме того, премьер отметил, что нынешний состав Госдумы отработал уже три с половиной года, но впереди у депутатов очень значительный этап.

«Я, действительно, очень высоко, искренне оцениваю нашу совместную работу. Мы и спорим, и не соглашаемся подчас друг с другом, и это касается не только оппозиционных фракций, но и «Единой России». Самое главное, что в этих спорах, действительно, рождается истина, а истина в парламенте — это качественные законы», — подчеркнул Медведев.

Под конец своего выступления премьер поздравил депутатов с наступающим Новым годом и пожелал им хорошо провести новогодние праздники, длительность которых подвергается критике «и слева, и справа, но праздновать все равно празднуют».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги осенней сессии, в ходе которой депутаты приняли около 206 различных законов. За год же парламентарии приняли 530 законов.

«На рассмотрении в Государственной думе находится еще 1179 законопроектов, из них 269 приняты в первом чтении, три — во втором», — добавил Володин, призвав депутатов не расслабляться даже после формального завершения работы в этом году.

После закрытия сессии депутатов ждут избиратели в округах, подчеркнул председатель Госдумы. Он также пожелал коллегам «успешной работы, хорошего настроения, плодотворных отчетов».

К слову, в последний день осенней сессии депутаты обсудили в третьем чтении более 30 законопроектов. В ходе пленарного заседания, в частности, был принят закон о виноградарстве и виноделии, который фактически создает новую отрасль.

Согласно документу, к субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, а также научные, профессиональные и образовательные организации, которые занимаются производством, переработкой продукции. Из его сферы действия исключаются жители страны, ведущие личное подсобное хозяйство.

Также закон устанавливает требования к учету и использованию виноградопригодных земель, ведению реестра виноградных насаждений — их инвентаризации и паспортизации. При этом инициатива вводит обязательно декларирование урожая винограда и специальные нормы для противодействия незаконному производству и обороту винодельческой продукции, устанавливается запрет на производство фальсифицированных и контрафактных товаров.

«Это также очень важно, потому что мы должны создавать свои отечественные продукты, выращивать их и конкурировать на мировых рынках. Сегодня этот рынок, как ни парадоксально, практически полностью занят импортными виноматериалами», — говорил председатель Госдумы.

Помимо этого, депутаты также одобрили закон о создании в регионах межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, которая должна вести мониторинг в этой сфере и реагировать на нарушения.

Кроме того, парламентарии приняли закон о переселении граждан из аварийного жилья — он позволит органам власти определять основания, порядок и критерии для признания многоквартирного дома аварийным.

При этом третье чтение прошел и законопроект о плате за негативное воздействие на окружающую среду, который запрещает сжигать необработанный мусор и направляет средства от экологического сбора на утилизацию отходов.

Вместе с этим законом Госдума также приняла постановление, рекомендовав правительству разработать порядок возврата средств гражданам, которые осуществляют раздельное накопление твердых коммунальных отходов. Депутаты также призвали правительство ввести ответственность за нарушение запрета захоронения на полигонах полезных компонентов мусора.