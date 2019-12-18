«Преступления не было»: конгрессмены объявили Трампу импичмент

Нижняя палата американского конгресса США завершила голосование по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа.

229 демократов проголосовали за, против — двое. Еще три представителя Демократической партии воздержались.

Среди республиканцев против импичмента проголосовали 186 человек, еще 11 воздержались, сообщил телеканал PBS.

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Результат был предсказуемым, так как нижняя палата, которую контролируют демократы, изначально была настроена на импичмент — отрешение президента США от должности.

Голосование проходило по двум утвержденным статьям: злоупотребление властью и воспрепятствование правосудию. Поводом для запуска процедуры импичмента стал летний телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Анонимный информатор, узнавший о содержании беседы, сообщил о якобы давлении Трампа на украинского лидера с целью склонить Киев к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США в администрации Барака Обамы Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь Украине.

Голосование в нижней палате — это лишь первый шаг в процедуре импичмента, теперь обвинения должен рассмотреть сенат, верхняя палата американского конгресса, где большинство принадлежит республиканцам. Решение здесь должно быть принято двумя третями голосов, чего добиться будет крайне проблематично.

В Белом доме решение палаты представителей об импичменте президента назвали одним из самых постыдных эпизодов в истории США. Сам же американский лидер сравнил импичмент с «политическим самоубийством» для представителей Демократической партии.

Трамп, который в день голосования в конгрессе находился в Мичигане на предвыборном митинге, написал в Twitter, что демократы выдают ложь за правду и нападают, ни много ни мало, на Соединенные Штаты Америки.

В день голосования республиканцы заявили, что демократы не дали им возможности представить своих свидетелей. Конгрессмен Джеки Валорски из штата Индиана посетовала, что демократы ни во что не ставят интересы американцев. «Это постыдный импичмент, который делается за счет американцев, которые желают, чтобы наша страна двигалась вперед», — считает политик.

Еще один конгрессмен-республиканец Стив Скализ напомнил коллегам, что вместо голосования по импичменту необходимо скорее принять закон, направленный на снижение стоимости лекарств. «Факты говорят в пользу Трампа», — полагает политик.

Он отметил, что, в отличие от процедур импичмента в отношении президентов Ричарда Никсона и Билла Клинтона, процесс в отношении Трампа «начался без преступления».

Американское общество расколото по вопросу импичмента. По данным опроса авторитетного социологического университета Куиннипиак (Quinnipiac) в штате Коннектикут, 45% американцев высказались за то, чтобы отстранить Трампа от должности президента, 51% не поддержали его отставку.

При этом рейтинг Трампа достиг наивысшей отметки за последние полгода. Согласно результатам опроса, его деятельность на посту президента одобряют 43% граждан, при этом высок и антирейтинг — 52%. В то же время до слушаний по импичменту работу главы Белого дома одобряли всего 38% респондентов. Рост рейтинга главы Белого дома во время расследования происходил и во времена президентства Билла Клинтона, который также был подвергнут процедуре импичмента в 1999 году в нижней палате.

Тогда за отставку президента проголосовали 223 республиканца, которые в то время контролировали палату, и пять демократов. Сенат, где большинство голосов имели демократы, большинством проголосовал за невиновность Клинтона. Первоначально политику предъявлялись обвинения по четырем пунктам, однако были утверждены только два, касающиеся лжесвидетельствования.

Согласно первому, 17 августа 1998 года президент намеренно предоставил Большому жюри ложные доказательства, касавшиеся его интимной связи с подчиненной сотрудницей Моникой Левински, стажировавшейся в Белом доме. Ложные показания были даны им под присягой.

Во-вторых, он намеренно лжесвидетельствовал по делу бывшего секретаря президента Полы Джонс, которая обвинила своего босса в сексуальных домогательствах в период, когда он еще работал губернатором Арканзаса.