«Письмо для истории»: Трамп обвинил демократов в нарушении конституции

Президент США Дональд Трамп выразил решительный протест против «крестового похода» демократов в палате представителей с целью импичмента. В письме спикеру нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси американский лидер обвинил ее и других членов Демократической партии в нарушении конституции.

«Этот импичмент является беспрецедентным и неконституционным превышением полномочий со стороны законодателей-демократов. Вы осмелились даже сослаться на отцов-основателей в продвижении этой недействительной схемы, ваши злобные действия показывают презрение к основателям», — уверен Трамп.

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Поддерживая расследования против него, Пелоси нарушает свою клятву, считает глава Белого дома, она также объявляет «открытую войну» американской демократии. По мнению Трампа, конгресс обязан сосредоточиться не на импичменте, а на «беспрецедентном превышении полномочий» со стороны ФБР во время выборов 2016 года.

Стоит отметить, что президент США имеет в виду слежку нескольких сотрудников ФБР за его предвыборным штабом. Спецслужбы пытались найти доказательства «сговора Трампа с Россией». В Белом доме уверены, что расследование было незаконным.

«Я пишу вам это письмо для истории, а также для того, чтобы постоянно и неизгладимо зафиксировать мои мысли», — продолжил Трамп, посетовав на невозможность изменения позиции демократов.

Обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании правосудию, которые демократы пытаются предъявить президенту, Трамп назвал безосновательной выдумкой воображения.

«Вы знаете, что разговор с президентом Украины [Владимиром Зеленским] был абсолютно обычным. Второй разговор [с Зеленским] был неверно процитирован и представлен мошенническим образом», — указал американский лидер.

Демократы пытаются представить политические разногласия как преступление, считает Трамп, их слова о препятствовании расследованию «нелепы и опасны».

Процесс импичмента Трампа был запущен в сентябре, президента подозревают в том, что он требовал от Зеленского провести расследование против своего политического оппонента, бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в обмен на предоставление финансовой помощи Киеву.

В письме к Пелоси американский лидер отметил, что не он шантажировал Украину, а Байден, который заставил Киев уволить генпрокурора за расследование против компании Burisma и его сына.

В палате представителей демократы пытаются изобрести новые стандарты ответственности, уверен Трамп, по которым можно было бы объявить импичмент любому президенту США.

«Вы связали усилия по импичменту с полностью дискредитированной «российской» фальшивкой, заявив дважды, что «все дороги ведут к Путину», хотя вы знаете, что это откровенная ложь. Я [действую] гораздо жестче [по отношению] к России, чем президент Обама осмеливался даже помыслить», — подчеркнул президент США.

Говоря о самом расследовании, Трамп отметил, что в ходе запуска импичмента были нарушены основные нормы разбирательства, так как ему не дали возможности оправдаться в предъявленных обвинениях. По словам президента, процессуальные нормы соблюдались лучше даже в знаменитом процессе над «салемскими ведьмами» в Америке в XVII веке.

Под конец своего послания Трамп обвинил Пелоси в лицемерии за ее слова о необходимости выдвижения обвинений в его отношении.

«Американский народ возложит на вас и на демократов полную ответственность за это на выборах 2020 года. Он нескоро простит вам извращение правосудия и превышение полномочий», — подытожил президент США.

При этом резкое письмо американского лидера к спикеру нижней палаты конгресса никак не повлияло на процесс импичмента. Демократы ответили президенту согласованием дебатов по итоговому обвинению, которые должны пройти 18 декабря.

Комитет палаты представителей по регламенту одобрил проведение слушаний, а также ограничил их по времени — на обсуждение импичмента у законодателей будет шесть часов. Голосование в комитете по этому вопросу продемонстрировало традиционное партийное разделение, поддержали обвинение демократы — против выступили республиканцы.

Подобная ситуация наблюдается в палате представителей, начиная с запуска процедуры импичмента. Партийное разделение присутствовало при голосовании в юридическом комитете и комитете по разведке. Республиканцы в нижней палате конгресса придерживаются четкой единой позиции о незаконности расследования демократов.

Представители Республиканской партии никак не могут помешать голосованию своих политических оппонентов, так как большинство в палате представителей принадлежит демократам. Однако дальнейший переход дела в сенат, как ожидается, кардинально поменяет ситуацию.

В верхней палате конгресса большинство принадлежит республиканцам, и именно ей предстоит решить судьбу импичмента. Вероятно, соратники Трампа полностью оправдают президента, сняв вопрос о его «преступлениях» с повестки дня.