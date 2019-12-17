Столкновения с полицией: Киев охватили протесты

Массовые акции протеста проходят в Киеве возле здания Верховной рады, в частности, активисты выступают против земельной реформы, которая предполагает снятие моратория на продажу земли на Украине.

Мирный протест постепенно перерос в столкновения с сотрудниками полиции, в результате пострадали как минимум два полицейских — они госпитализированы. Стычки начались после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались помешать активистам установить палатку на проезжей части у здания парламента.

«Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу... но митингующие начали с полицейскими потасовку, которая переросла в схватку. По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских», — заявили в пресс-службе киевской полиции.

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В результате столкновений задержали одного из участников драки, его подозревают в совершении противоправных действий, уточнили в ведомстве, активист доставлен в отделении полиции.

При этом в ходе столкновений у парламента неизвестные распылили перечный газ, отмечают местные СМИ, из-за инцидента пострадал полицейский и несколько журналистов. Как передает телеканал «112.Украина», протестующие пытаются пронести палатки к зданию Рады. Сотрудники полиции пытаются помешать действиям активистов, указывает телеканала, перечный газ пошел в ход после словесной перепалки между протестующими и полицейскими.

Однако, помимо сотрудников правоохранительных органов под горячую руку демонстрантов попали и журналисты — двух сотрудников «Общественного телевидения» активисты забрызгали слезоточивым газом.

Акции протеста в Киеве связаны с тем, что в ноябре парламент принял в первом чтении законопроект о снятии моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Документ разрешает продажу земель физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Против данного законопроекта в основном выступают аграрии, профсоюзы и ряд оппозиционных партий. В частности, в «Оппозиционной платформе — За жизнь» инициативу считают опасной для Украины, а в «Батькивщине» ее называют антинародной.

Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, 58% украинцев против открытия рынка земли и снятия моратория. В поддержку инициативы властей Украины же выступают только 22% респондентов.

Стоит отметить, что мораторий на продажу сельскохозяйственной земли существует на Украине 18 лет. Украинские власти не первый год пытаются провести земельную реформу и убрать соответствующие ограничения из-за давления со стороны Международного валютного фонда. Открытие рынка земли — одно из требований фонда для выделения нового транша финансовой помощи Киеву.

Главным инициатором отмены моратория в настоящее время выступает президент Украины Владимир Зеленский, он вместе с правительством пытается донести до народа необходимость изменений. Власти Украины утверждают, что количество земли, доступное для покупки, будет существенно ограниченно для отдельных лиц. К примеру, один человек не сможет приобрести более 10-20 гектаров.

Кроме того, Киев рассчитывает запретить покупку земли для физических и юридических лиц из других государств. При этом для тех, кто арендует участки в настоящее время будут действовать специальные условия — беспроцентная рассрочка и выкуп земли без торгов.

Внесением изменений в текущий проект занимает парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики, депутаты должны подготовить законопроект для рассмотрения во втором чтении.

К слову, основные претензии оппозиции к законопроекту связаны с якобы «продажей Украины» иностранцам, а также обсуждением отмены моратория без всенародного голосования. Зеленский же пообещал вынести вопрос о возможности продажи земли иностранцам на всеукраинский референдум, тем самым устранив оба спорных момента.