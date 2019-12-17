Осталось две недели: Киму надоели переговоры с США

Глава КНДР Ким Чен Ын может объявить о разрыве переговоров с США по ракетно-ядерному вопросу в своей традиционной новогодней речи, сообщил во вторник на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения.

«Не исключено, что о прекращении или приостановке диалога будет объявлено в новогодней речи Ким Чен Ына, если до конца текущего года на этом направлении не произойдет никаких прорывов»,

— цитирует слова чиновника ТАСС.

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Стоит отметить, что в конце декабря истекает установленный Пхеньяном срок для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах.

В то же время американская сторона не спешит сдавать позиции. Так, представитель Госдепа США заявил, что Совбез ООН не должен рассматривать смягчение санкционного режима против КНДР, поскольку это преждевременно. По его словам, КНДР угрожает устроить провокацию, не принимая предложений о встрече «для обсуждения вопросов денуклеаризации» Корейского полуострова.

Накануне члены Совбеза ООН Россия и Китай предложили рассмотреть резолюцию по ослаблению санкций в отношении Северной Кореи. В документе содержатся предложения по возобновлению шестисторонних консультаций по денуклеаризации Корейского полуострова.

Инициаторы считают, что СБ ООН должен адаптировать действующие санкции против Северной Кореи, так как эта страна придерживается выполнения своих обязательств по резолюциям организации.

Кроме того, в резолюции призывают в сжатые сроки убрать ограничительные меры со стороны СБ ООН, которые затрагивают жизнь граждан КНДР, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию в стране.

Ограничения, которые были введены против КНДР в октябре 2017 года после ядерных испытаний, серьезно подорвали и без того неэффективную экономику этой страны. В Пхеньяне уже отмечали, что требуют скорейшего снятия санкций, которые затрагивают торговлю, банковские операции, а также сферу энергетики. Россия — как и страны ЕС и США — придерживается санкционного режима.

Стоит отметить, что КНДР приостановила проведения ядерных испытаний, а также закрыла один из ядерных полигонов на северо-востоке страны. Это произошло по итогам первого саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре в июне 2018 года.

В то же время единственным серьезным шагом США навстречу КНДР было временное прекращение масштабных учений с Южной Кореей у границ страны.

В октябре Вашингтон и Сеул впервые за полгода провели совместные морские военные учения. До этого учения такого уровня проводились в мае 2018 года.

13 декабря Северная Корея провела очередное крупное испытание на космодроме Сохэ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на академию оборонных наук КНДР. Как говорится в заявлении академии, результаты испытаний будут направлены на повышение уровня надежного потенциала стратегического ядерного сдерживания Северной Кореи. При этом о характере испытаний не сообщалось.

Комментируя ситуацию в КНДР, президент США Трамп заявил, что «разочаруется», если будет выяснено, что Пхеньян вновь проводит ядерные испытания.

«Я был бы разочарован, если что-то находится в работе. Если это так, то мы с этим разберемся. Но мы очень пристально следим за этим, мы следим за Северной Кореей », — сказал Трамп.

Наблюдатели считают, что действия КНДР направлены на принуждение США к переговорам, на которые Вашингтон идти не хочет. Руководство этой страны призывало урегулировать эти отношения до конца 2019 года, однако времени уже нет — вскоре в США начнутся рождественские каникулы и бюрократический аппарат перестанет работать до нового года.

Как ранее отмечали в беседе с «Газетой.Ru» бывшие дипломаты, занимавшиеся проблематикой КНДР, лучшим шагом для США стало бы дипломатическое признание КНДР. Такой шаг помог бы улучшить ситуацию и заставил бы Пхеньян пойти на ответные шаги.

Стоит отметить, что вопрос КНДР — один из немногих, где позиции России и США совпадают — оба государства не хотят, чтобы Северная Корея обладала ядерным оружием.

Во время недавнего визита главы МИД России Сергея Лаврова в КНДР госсекретарь Майк Помпео заявил, что в некоторых вопросах по северокорейской стороне взгляды России и США совпадают, по его словам, американская сторона довольна тем, как Россия имплементирует санкции против КНДР.

Как отмечают американские СМИ, определенную надежду на переговоры Вашингтона и Пхеньяна дает личное отношение Трампу к Ким Чен Ыну. Между лидерами есть личная симпатия: в августе 2018 года в своем Twitter он охарактеризовал отношения между ним и Кимом как «теплые».