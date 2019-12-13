«Я лично стрелял»: Атамбаева обвиняют в убийстве

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обвиняется в убийстве начальника службы спецназа. Об этом сообщил глава МВД государства Кашкар Джунушалиев. По его словам, политику уже предъявлены официальные обвинения.

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Как заявлял ранее адвокат Атамбаева, экс-президент является фигурантом еще как минимум 14 уголовных дел.

Его обвиняют в организации беспорядков, угрозах представителям власти, незаконном обороте оружия, в воспрепятствовании следствию, захвату заложников, в покушении на убийство, а также в нескольких эпизодах коррупции.

13 декабря государственная комиссия по расследованию массовых беспорядков в селе Кой-Таш также заявила, что Атамбаев обвиняется в подготовке насильственного захвата власти.

Коммерческие и политические интересы

Речь идет об августовских событиях. Бывший президент Киргизии был арестован 9 августа. При этом операция по задержанию Атамбаева началась 7 августа и продлилась два дня — политик оказал серьезное сопротивление правоохранительным органам. В первый день сторонники экс-президента заблокировали спецназ на территории его резиденции, после чего и вовсе отбили атаку, и даже смогли захватить пленных.

В результате операции погиб начальник службы спецназа Усен Ниязбеков. По словам главы киргизского МВД, в него был совершен выстрел из снайперской винтовки, оформленной на Атамбаева. Из-за пулевого ранения в грудь начальник службы спецназа скончался.

Кроме того, в результате штурма, по данным МВД, пострадали 136 человек с обеих сторон.

На второй день операции замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов провел переговоры с экс-президентом, в результате которых Атамбаев и принял решение сдаться взамен на обещание не трогать его сторонников.

После задержания, сторонники Атамбаева провели митинг против его задержания на центральной площади Бишкека, в котором приняли участие около тысячи человек.

Резиденцию экс-президента штурмовали, чтобы доставить его на допрос в качестве свидетеля по делу о коррупции. Приходить на допросы добровольно Атамбаев отказывался. Бывший лидер страны подозревался в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ столицы, противозаконным поставкам угля на ТЭЦ Бишкека, незаконном получении участка для строительства жилого дома, а также помощи при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Тучи над Атамбаевым продолжают сгущаться и сегодня. После штурма список дел, возбужденных против Атамбаева в разы увеличился. Практически все имущество политика и его семьи арестовано. Сейчас экс-президент находится под арестом до 26 декабря, на днях он был направлен на прохождение судебно-психиатрической экспертизы.

«Надо понимать, что у Атамбаева очень сильные позиции в Киргизии и значительная поддержка. Человек он резкий, и вполне возможно, он мог нажить себе врагов. Я не могу сказать, что это был прямой политический заказ, но какая-то определенная политическая составляющая есть, но она может быть не главная, там есть и коммерческие интересы», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор евразийского информационного центра Алексей Пилько.

Сторонники политика уверенны, что все заведенные против него дела политически мотивированы. По их мнению, нынешние власти, таким образом, пытаются лишить Атамбаева любой возможности для участия в политической жизни страны.

Дополнительным поводом для подобных рассуждений стал арест имущества и отключение оппозиционного телеканала «Апрель», принадлежащего экс-президенту. Телеканал прекратил вещание 7 августа, во время первой попытки штурма резиденции Атамбаева и, тем не менее, продолжил вести прямую трансляцию операции в соцсетях.

Через два дня после задержания экс-президента, сотрудники правоохранительных органов ворвались в помещение телекомпании и потребовали от журналистов освободить здание, которое впоследствии было опечатано.

В департаменте информации и массовых коммуникаций при министерстве культуры, информации и туризма (МКИТ) Киргизии заявили, что «на телеканал «Апрель» наложен арест, как на имущество, принадлежащее человеку, подозреваемому в совершении тяжких преступлений». Однако сотрудники телеканала уверены, что арест был наложен для того, чтобы телеканал не был передан в третьи руки. Блокировку вещания журналисты считают атакой на свободу слова в стране.

В следующем году в Киргизии пройдут парламентские выборы. Уже сейчас, на фоне накаленной политической обстановки, политологи уверены, что выборы пройдут при жесткой конкуренции. Причем основная борьба, как ожидается развернется между двумя лагерями — сторонниками нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова и выходцами из окружения Атамбаева.

Алмазбек Атамбаев находился во главе государства с 2011 по 2017 год. Предыдущие парламентские выборы состоялись в 2015 году, по их результатам наибольшее количество голосов набрала Социал-демократическая партия (СДПК) Атамбаева. Таким образом, в парламенте страны достаточно в значительной мере превалировали сторонники политика.

Президент в Киргизии избирается только на один срок. Осознавая это, окружение политика в парламенте заранее озаботилось о своем будущем. Понимая, что со сменой главы государства, ослабится и их влияние, сам Атамбаев и его сторонники решили усилить свое представительство в парламенте путем формирования коалиционного большинства.

И если сам Атамбаев уже давно покинул свой пост, то люди из его окружения все же остались у власти, несмотря на гонения со стороны преемника экс-президента.

Старые друзья

Атамбаев стал первым главой государства в истории постсоветской Киргизии, который передал власть мирным путем. Впрочем, многие полагают, что в процессе демократической смены власти имели место некоторые договоренности между ним и его преемником Сооронбаем Жээнбековым.

Политиков связывали достаточно близкие отношения.

«Мы дружили 24 года с Сооронбаем Жээнбековым. Я помню депутата Жээнбекова, который был председателем колхоза. Он сам говорит, благодаря мне в 2000 году стал вице-спикером. В 2007-м он стал министром в моем правительстве», — говорил Атамбаев в интервью телеканалу «Апрель» в 2018 году.

Экс-президент оказал и значительную поддержку своему другу в ходе президентских выборов, которая, несомненно, сыграла значительную роль в победе Жээнбекова. Учитывая столь близкие отношения, оказанную поддержку и вероятные договоренности между друзьями, можно предположить, что Атамбаев рассчитывал на сохранение значительной части своего влияния и власти, что в Киргизии обеспечивает доступ к ресурсам и контроль за финансовыми потоками.

После победы Жээнбекова в Киргизии гадали, какая награда ждет экс-президента — пост спикера парламента или же лидера фракции большинства. Подобные ожидания не оправдались.

Постепенно начали подвергаться уголовному преследованию многие сторонники экс-президента. Атамбаев либо упорно не замечал намеков, либо предпочитал их игнорировать. Он выступал с критикой в адрес преемника и открыто заявлял, что успех Жээнбекова — целиком и полностью его заслуга.

«Я бы сказал так: есть люди, которые могут даже десятки лет, 20-25 лет прятаться за чьей-то спиной, пользоваться защитой этой спины, как-то добиваться чего-то за счет этой спины друга, но приходит момент, когда он думает: эта спина мне уже не нужна! И он с большой радостью втыкает нож в эту спину», — говорил экс-президент в интервью.

В мае глава государства подписал закон, запрещающий экс-президентам занимать политические, специальные государственные должности в органах государственной власти, в руководящих органах политической партии либо иным образом участвовать в деятельности политической партии.

Атамбаеву пришлось покинуть пост председателя правящей Социал-демократической партии и даже прекратить свое членство в ней.

Более тревожным сигналом для него стало подписание примерно в то же время закона, позволяющего привлекать бывших лидеров страны к уголовной ответственности, после чего Атамбаеву и были выдвинуты обвинения в коррупции.

Обоих политиков эксперты характеризуют как сильных и жестких личностей. Об этом говорит и тот факт, что в ходе штурма экс-президент сам стрелял по бойцам спецназа.

«У моих сторонников оружия не было, я лично стрелял во время нападения», — признался политик журналистам. При этом Атамбаев заявил, что «старался не попадать» в людей.

Жээнбеков же — достаточно самостоятельная фигура, он, судя по всему, не пожелал долго находиться в зависимости от кого бы то ни было.

Стоит также учитывать, что противостояние двух этих людей выходит за рамки их личной взаимной неприязни и борьбы за влияние. Киргизское общество с давних времен расколото по принципу север — юг. Политические элиты в стране представляют именно эти две стороны.

Сооронбай Жээнбеков — представитель южных территорий, там его поддержка достаточно высока. Алмазбек Атамбаев, наоборот, относится к числу северной элиты. О сохранившемся влиянии экс-президента говорит хотя бы количество и упорство его сторонников в ходе штурма его резиденции.

Но, что более значительно, — так это наличие сторонников Атамбаева в парламенте страны. Соответственно, даже находясь под арестом, экс-президент представляет угрозу влиянию Жээнбекова.

«У них [сторонников Атамбаева] есть шансы [на парламентских выборах], конечно. У Атамбаева хорошие контакты, он еще может вернуться в политику, мы все помним историю с Феликсом Куловым в Киргизии. У Атамбаева сильные по-прежнему позиции и на парламентских выборах он предоставляет угрозу», — отмечает директор евразийского информационного центра Алексей Пилько.