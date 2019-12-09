Стать эмигрантом: подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища

Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что подозреваемый в убийстве бывшего полевого командира чеченских боевиков Зелимхан Хангошвили запросил политическое убежище в Германии.

Журналисты сообщают, что для получения убежища подозреваемому придется раскрыть источники вероятной угрозы его жизни. Это может повысить вероятность раскрытия громкого дела, повлиявшего на отношения России и ФРГ.

Однако в германском МВД опровергли сообщения о запросе политического убежища возможным убийцей. Как сообщает Der Spiegel, в ведомство по вопросам миграции не подавал ходатайства человек, чьи персональные данные совпадали бы с теми, которыми располагает Берлин в отношении подозреваемого в убийстве.

Реклама

Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа в берлинском парке Моабит. Его застрелил из пистолета с глушителем проходивший мимо мужчина. Издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сообщали, что подозреваемый в убийстве — российский гражданин Вадим Красиков 1965 года рождения. Этого же человека связывают с другим убийством, совершенным в Москве зимой 2013 года, когда «киллер-велосипедист» убил бизнесмена из Кабардино-Балкарии.

Утверждается, что российские власти якобы «могут покрывать убийцу», который смог получить поддельный загранпаспорт на фамилию «Соколов» и беспрепятственно покинуть страну.

7 декабря вышеуказанные издания сообщили, что Красиков якобы служил в отряде специального назначения ФСБ «Вымпел». Расследователи делают такой вывод на основе изучения деталей убийства в 2007 году в Карелии местного депутата и бизнесмена Юрия Козлова, которое якобы совершили бойцы «Вымпела».

Подозреваемый был задержан немецкими полицейскими. Официально его личность не раскрывается.

Зелимхан Хангошвили был одним из ближайших сподвижников лидера ичкерийских сепаратистов Аслана Масхадова и одиозного чеченского террориста Шамиля Басаева.

Хангошвили, как считается, был предводителем отряда, который летом 2004 года участвовал в рейде боевиков в Ингушетию с территории Грузии. Его банда из нескольких десятков человек долгое время скрывалась в Панкисском ущелье.

Вопрос о присутствии чеченских боевиков на территории Грузии впервые встал в 2001 году после совместного рейда грузинских и чеченских вооруженных формирований в Кодорское ущелье, контролируемое Абхазией. Тогда Москва ответила введением визового режима, а Тбилиси официально признал, что в Панкиси скрываются до 800 чеченских сепаратистов и около сотни иностранных наемников, что дало российской армии повод в августе 2002 года провести бомбардировку баз боевиков.

Убийство Хангошвили в Берлине летом текущего года вызвало большой международный резонанс. В начале декабря власти ФРГ объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине. Принятые меры объяснили отказом Москвы от сотрудничества в расследовании.

Статс-секретарь МИД ФРГ Андреас Михаэлис передал соответствующий запрос о расследовании послу России в Берлине Сергею Нечаеву.

«С точки зрения правительства Германии, серьезное и непосредственное сотрудничество российских властей остается обязательным, учитывая, что генеральный прокурор [Петер Франк] взял на себя расследование по этому делу», — подчеркнули в германском внешнеполитическом ведомстве.

При этом в генпрокуратуре Германии заявили, что у нее якобы есть доказательства причастности российских властей или представителей правительства Чечни к убийству Хангошвили.

Между тем, министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что новые данные, касающиеся убийства гражданина Грузии в Берлине, осложняют российско-германские отношения.

В свою очередь, Москва пообещала принять ответные меры на недружественные действия Берлина. Как заявили в МИД РФ, российская сторона примет соответствующий комплекс мер.

«Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим», — отметили в ведомстве. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что взятый Берлином тон общения с Россией недопустим.