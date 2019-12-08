Яйца и капитуляция: что хотели митингующие на майдане

На Украине завершилась акция украинской оппозиции, которая накануне саммита в «нормандском формате» вышла на Майдан Независимости в центре Киева. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Выступающие требовали, чтобы киевские власти не шли на компромиссы во время предстоящих переговоров глав Украины, Франции, Германии и России. В частности, митингующие уверены, что украинским властям не стоит идти на уступки в вопросах унитарности Украины, европейского и евроатлантического курса, а также относительно «деоккупации и возвращения Крыма».

Вместе с тем украинцы требовали не проводить выборы в Донбассе (хотя проведение голосования является основным положением согласованной «формулы Штайнмайера») до тех пор, пока местные формирования не проведут разоружение и не допустят киевских военных к границе с Россией.

Как отмечали организаторы, в акции приняли участие порядка 20 тыс. человек. Однако, согласно официальным данным украинских правоохранителей, количество участников гораздо меньше. «Анонсированные сегодня мероприятия на столичном Майдане Независимости закончились. В них приняли участие около 8 тысяч граждан. Во время мероприятий на Майдане Независимости грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано: на одного мужчину составили админпротокол за мелкое хулиганство», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы МВД Украины.

Перед оппозиционерами на митинге выступили представители «Европейской солидарности», «Голоса» и националистической «Свободы», а также пели известные украинские группы.

Так, лидер «Свободы» Олег Тягнибок призвал разорвать не только дипломатические отношения с Россией, но и торговлю.

На акции присутствовал также и бывший президент страны Петр Порошенко со своей женой Мариной. Во время своего выступления он заявил, что собравшаяся оппозиция не протестует. Их собрание — это «вече поддержки и защиты Украины». «Если мир — это сдача украинских интересов, то это не мир, это капитуляция, поэтому мы говорим: нет капитуляции», — заявил он, добавив, что искренне желает украинской делегации победить на переговорах в Париже.

Однако присутствовавшим на главной столичной площади, видимо, не понравилось, выступление бывшего лидера. После его речи на сцену вышел хор, исполнил несколько композиций. В том числе прозвучал гимн страны, на последних аккордах которого, Порошенко подошел к микрофону и закричал «Слава Украине!». Через несколько секунд из толпы в сторону экс-главы Украины полетели яйца. Одно из них попало в супругу политика, другое поймал депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз.

В ответ на это бывший президент Украины потребовал задержать неизвестного, который метал в него продуктами. «А ну-ка, поймайте его», — сказал Порошенко в микрофон.

Вместе с тем на площади проходила не единственная в этот день акция. На улице Банковой в Киеве, где находится президентский офис, собралась другая часть активистов. Они устроили там акцию «Дозор на Банковой». Митингующие намерены провести возле офиса Владимира Зеленского всю ночь. Как отмечали в пресс-службе МВД, там собралось порядка 2 тыс. человек.

Однако не все политики согласны с эффективностью проводимых акций. Так, экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью НСН заявил, что выступления оппозиционеров сыграли против самих организаторов собраний.

«Я считаю, что эти акции сыграли против самих организаторов. Столько было громких заявлений о том, что десятки, сотни тысяч людей выйдут поддержать лидеров трех политических партий. Которые заявили свое несогласие, рисовали какие-то «красные линии»! На самом деле вышло 500-600 человек», — сказал бывший украинский политик. Он добавил, что считает это хорошо.

Собеседник агентства уверен, что это история была раскручена в СМИ. «На самом деле за ними нет людей, они не поддерживают взгляды, которые через СМИ пытается пропагандировать господин Порошенко. Люди хотят мира, а за ним стоят партии войны», — сказал экс-парламентарий Рады.

Он также выразил мнение, что украинские политики, которые организовали эти акции пытаются «спасти себя», так как понимают, что если в Донбассе установится мир, то им придется уйти из «большой политики». «Эти акции не имеют никакого отношения к будущему Украины!», — уверен Килинкаров.

Напомним, что 9 декабря во Франции состоится встреча «нормандской четверки», в ходе которой должен быть намечен дальнейший путь урегулирования затяжного конфликта в Донбассе.