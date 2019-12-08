«Исконно наши земли»: как Донбасс и Крым просились в Россию

Донецк, Луганск и Крым уже просили оставить их в составе России. Как рассказал изданию «Взгляд» бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов, это произошло в 1991 году. Однако у Москвы якобы не было времени, чтобы проводить переговоры.

«Конечно, это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, на Украине очень сильно развивался национализм. Война до сих пор идет по поводу этих областей и не только этих. Теперь вот заговорили о том, что мы заберем и другие области к себе в Россию», — отметил Филатов.

В ответ на вопрос о том, нужно ли было Борису Ельцину на переговорах с Киевом настаивать, чтобы эти регионы получили право на референдумы по своей судьбе, собеседник СМИ отметил, что у команды первого президента России «времени не было».

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«Думали, как бы России выжить вообще. Перед началом гайдаровских реформ хлеба не было во многих областях. На несколько дней оставалось муки, и осталось от СССР 120 млрд долларов долгов. О чем было думать — об Украине в тот момент или все-таки о себе, о своих людях?» — ответил Филатов.

Вместе с тем экс-глава администрации Ельцина отметил, что Москва пыталась сначала «отстоять Крым» и вела переговоры с Киевом. Однако потом очень сильное сопротивление российским властям оказал тогдашний министр обороны Украины Константин Морозов, выступавший против того, чтобы отдавать ядерное оружие России.

«Он был категорически против того, чтобы отдавать атомное оружие России. Тогда были привлечены сторонние страны, которые стали гарантами, как и наша страна, целостности территории Украины — при условии, что Киев отдаст нам вооружение», — обратил внимание Филатов.

Крымский полуостров перешел под российскую юрисдикцию в 2014 году после того, как в марте того года состоялся референдум. В голосовании приняла большая часть населения республики. Крымчане решили, что хотят стать россиянами и выйти из состава Украины. Однако это решение, принятое демократическим путем, не было принято странами Евросоюза и США, которые буквально сразу ввели антироссийские санкции.

Вместе с тем Украина по-прежнему считает территорию полуострова своей, но временно «оккупированной». Так, как отмечал сам украинский лидер Владимир Зеленский, первоначальными задачами его политики являются прекращение конфликта в Донбассе и «возвращение Крыма».

Об этом он недавно напомнил на своем официальном сайте. Там был размещен ролик, в котором он поздравлял жителей страны с Днем вооруженных сил Украины. В видеообращении Зеленский пообещал вернуть людей и территории, якобы принадлежащих государству. По его словам, «Донбасс — это Украина, Луганск — это Украина, Крым — это Украина».

В ответ на это заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что киевские власти фактически сами отказались от крымчан.

«Отношение к Крыму со стороны украинской власти на протяжении последних шести лет проявлялось в виде различных блокад — энергетической, водной, продовольственной, транспортной. Фактически Украина сама отказалась от крымского народа», — сказала парламентарий в разговоре с РИА «Новости».

Поклонская считает, что все попытки оспорить результаты крымского референдума обречены на провал. Претензии, которые относительно законности его проведения, она назвала «формальными и смехотворными».

Тем не менее украинские власти уверены в своих силах и намерены «вернуть» полуостров. Ранее так называемый «постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявил, что команда Зеленского готовит стратегию для выполнения этого намерения.

Он обратил внимание, что специально созданная группа ищет политические и дипломатические пути реализации этого плана. По словам Кориневича, «никто не собирается сдавать позиции по Крыму», так как Киев убежден в том, что Крым принадлежит Украине.