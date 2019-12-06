«На проводе Кремль»: пранкер Лексус дозвонился до Зеленского

Дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского удалось российскому пранкеру Лексусу (настоящее имя — Алексей Столяров). Об этом «телефонный хулиган» сообщил в Facebook, прикрепив к посту 30-секундную запись разговора.

«Этого звонка он [Зеленский] ждал с момента своей инаугурации, поэтому тоже был тактичен в общении», — отметил Лексус.

В начале беседы пранкер заявил, что на проводе — Кремль. Ему ответил человек с голосом, похожим на голос украинского президента. По словам предполагаемого «Зеленского», он ждал звонка «родненького» и был приятно удивлен тем, что ему звонят «с русского номера».

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Собеседник Лексуса поинтересовался у «Кремля», чего он хочет. В ответ пранкер заявил, что хотел бы снять запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну.

«Ну у нас, смотрите... Я когда... Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим «Слава Украине?» — заявил в ответ, предположительно, Зеленский. После этого разговор прервался. Лексус пообещал опубликовать в дальнейшем подробности беседы.

Пранкер также заявил, что они решили быть «не хуже [телепередачи] «60 минут» — ведущая этой программы Ольга Скабеева накануне также смогла дозвониться до Зеленского.

Президент Украины ответил на телефонный звонок. Однако разговаривать он «деликатно и тактично» отказался, поскольку «с ней и ее родными ничего не случилось». В момент разговора украинский президент находился на совещании и включил громкую связь.

«Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли что там у кого-то случилось и произошло. И так как я понимаю, что у вас ничего не случилось и не произошло с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами», — ответил Зеленский.

Скабеева пыталась попросить Зеленского уделить ей «секундочку» времени, поскольку пресс-служба президента Украины для российских СМИ «непробиваема». Но он уже повесил трубку. По словам телеведущей, украинский президент показал себя «деликатным, тактичным и приятным в общении» человеком.

В октябре на пресс-конференции Зеленский заявил, что ему не о чем общаться с журналистами из России и участвовать в программе «60 минут».

Украинский лидер отметил, что у него нет времени отвечать тем, кто «настроен не тепло к независимости Украины». Он также добавил, что у России и Украины разные позиции относительно территорий, людей и независимости «незалежной».

«А «60 минут» это что? А-а-а-а, госпожа Скабеева! И тот господин, который поймал меня в Нью-Йорке. Это ее муж [соведущий «60 минут» Евгений Попов]? А она планировала? Ох, ох! Очень опасно!» — заявил Зеленский.

Лексус — известный российский пранкер, на счету которого уже десятки «жертв». Например, вместе с другим пранкером Вованом он разыграл 31 декабря 2018 года экс-президента Украины Петра Порошенко. Они позвонили ему в канун Нового года, поздравив с праздником от лица генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и пожелав «закусывать получше». Порошенко бросил трубку.

В феврале 2017 года российские пранкеры также сумели поговорить с членом палаты представителей США Максин Уотерс от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Пранкеры пожаловались ей на «вмешательство Москвы во внутренние дела страны Лимпопо». Уотерс так и не поняла, что ее разыгрывают, и пообещала разобраться в ситуации.

Летом 2019 года Лексус от имени украинского президента Владимира Зеленского вышел на связь с главой полиции Днепропетровской области и опальным генералом Виталием Глуховерей. Известно, что ранее Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова уволить Глуховерю.

Как отмечается, это связано с публикацией в Сети видео, где генерал использует подразделение специального назначения КОРД в личных целях — чтобы остановить сотрудников патрульной полиции.

Сообщается, что сначала с военным по телефону в качестве журналиста поговорил «коллега» Лексуса Вован (Владимир Кузнецов). Пранкер спросил его по поводу незаконных действий сотрудников главы. На это Глуховеря ответил, что такие сведения — козни российской пропаганды. После этого «Зеленский» в лице Лексуса пообещал генералу уволить его.