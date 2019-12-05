Перевалочная база: в Альпах нашли российских шпионов

Порядка 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.

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По данным газеты, французские, британские, швейцарские спецслужбы совместно с партнерами (в том числе и с США) начали в 2018 году «охоту» на «российских шпионов» после того, как весной прошлого года в британском Солсбери произошло отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвинил Москву в причастности к происшествию. Россия же отвергает все обвинения и требует, чтобы ее специалистам показали материалы дела и допустили к расследованию.

Британские правоохранители назвали в качестве подозреваемых Александра Петрова и Руслана Боширова, которых считают офицерами ГРУ.

Их имена фигурируют и в материале Le Monde. Источники издания утверждают, что открывшие «охоту» иностранные спецслужбы составили список из 15 человек, которых считают членами «специализирующегося на убийствах» подразделения ГРУ.

В материале французского СМИ к отравлению экс-сотрудника спецслужбы и его дочери также приписали Сергея Федотова и Сергея Павлова. Кроме того, там указаны имена «офицеров ГРУ», которые известны по таким инцидентам, как покушение на бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии (Николай Конихин, Иван Лебедев, Данил Степанов, Георгий Горшков) и попытка госпереворота в Черногории (Владимир Попов, Эдуард Широков). Также там указываются и ранее неизвестные люди: Александр Кулагин, Евгений Ларин, Тумур Нуризов, Наман Юсупов и Геннадий Шветс.

Россия, в свою очередь, неоднократно отрицала свою причастность ко всем этим событиям.

Между тем Le Monde считает, что 15 агентов прикомандированы к воинской части 29155 либо 161-му учебному центру ГРУ. По данным газеты, эти «офицеры ГРУ» приезжали во Францию с 2014 по 2018 год. Обычно они направлялись в эту европейскую страну из Великобритании, России, Испании или Швейцарии. Некоторые из них путешествовали таким образом всего один-два раза, некоторые больше. При этом, как уверяют источники СМИ, «сотрудники российских спецслужб» регулярно останавливались в Верхней Савойе, в городах Аннемасс, Эвиан, Шамони, а также более изолированных населенных пунктах. Этот регион граничит с Италией и Швейцарией.

По мнению французской контрразведки, французские территории могли служить «резервной и материально-технической базой» для этого подразделения ГРУ, которое якобы действовало «по всей Европе». Как отметил анонимный источник издания, выбор именно этого региона Франции объясняется легким доступом, границей со Швейцарией и тем, что там часто бывают русские. По его словам, это место может быть «тыловой базой для всех тайных операций подразделения 29155 в Европе».

Вместе с тем издание подчеркивает, что каких-либо следов работы этого подразделения в настоящее время не обнаружено, то есть это еще одно бездоказательное утверждение. Однако Le Monde уверена, что спецслужбы могут определить место проживания так называемых сотрудников ГРУ, место их отдыха, а также то, какие покупки они совершали во время своих поездок.

Ранее источники The New York Times (NYT) рассказали, что Руслан Боширов и генерал-майор Андрей Аверьянов якобы руководили воинской частью 29155, которая, в свою очередь, является «спецподразделением Главного управления Генштаба».

Собеседники иностранного СМИ заявили, что это подразделение российских спецслужб якобы занимается дестабилизацией ситуации в Европе. Так, источники NYT подчеркнули, что именно его сотрудники причастны к отравлению Скрипалей.

Кроме того, издание указывает, что западные спецслужбы предупреждают о невозможности предсказания того, где в следующий раз появятся бойцы этого спецподразделения. «Их операции настолько секретны, что о существовании этого подразделения не знают даже в других отделах ГРУ», — резюмировали собеседники СМИ.