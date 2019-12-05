«Никто ничего не закроет»: Медведев отвечает журналистам. LIVE

Премьер не исключил, что 9 декабря решение исполкома WADA по российским спортсменам будет сложным для нашей страны.
Говоря о различных скандалах с допингом вокруг российских спортсменов, премьер признал наличие подобных проблем в России. Однако Медведев также назвал систематические претензии к РФ «бесконечным антироссийским сериалом».
«Проблемы других стран в допинге прячут под стол, а Россию разматывают», — считает глава кабмина.
При этом премьер отметил, что Россия должна занять более строгую позицию в отношении атлетов, которые уличены в допинге.
Медведев на вопрос о нестандартных приемах руководства кабмином, в шутку посетовал на запрет рукоприкладства.
«Очень важно поддерживать командный дух, регулярно собираемся и общаемся. Как сейчас принято говорить, проводим тимбилдинг», — добавил премьер.
Кроме того, глава кабмина прокомментировал законопроект о домашнем насилии. «Если люди жалуются — значит домашнее насилие есть. Вопрос в том, как правительству на это реагировать», — отметил Медведев.
По его словам, в новом КоАП может появиться ответственность за домашнее насилие.
Что касается законопроекта о домашнем насилии, продолжил Медведев, окончательной позиции нет: в нем есть «интересные новеллы», однако существует риск манипулирования.
Медведев ответил на вопрос об исчезновении ряд лекарств из аптек, признав данный факт.
«Здесь есть, конечно, и объективные, и субъективные причины. Я бы не стал винить импортозамещение» — указал премьер.
Власти не преследуют цели убрать иностранные лекарства из аптек, но у граждан должен быть выбор, подчеркнул Медведев.
В вопросах увольнения врачей премьер призвал исходить из интересов пациентов, а все остальное — отодвинуть в сторону. Медведев добавил, что число россиян, получающих высокотехнологичную медпомощь, выросло с 2006 года со 100 тыс. до 1 млн. человек.
Медведев отметил удручающее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов. По словам главы кабмина, реформа потребует 550 млрд рублей в ближайшие пять лет.
«Необходимо строить новые поликлиники — в сараях невозможно лечить людей», — добавил премьер.
Его предшественник Порошенко не хотел никакого мира, он был представителем партии войны, убежден российский премьер. Медведев отметил, что в эту же историю на Украине пытаются втянуть и Зеленского.
Также Медведев высказался по поводу ситуации на Украине, где лидеры оппозиционных партий призвали людей выйти на улицы в преддверии саммита «нормандской четверки» в Париже. По мнению премьера, президент Украины Владимир Зеленский хочет договориться по ключевым вопросам для своей страны, в том числе с Россией.
«Самое главное... чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались», — подчеркнул Медведев.
Говоря о санкциях Евросоюза против России, премьер назвал политику ЕС близорукой. По словам Медведева, Москва не начинала эту «войнушку» с Европой и не ей ее завершать.
Теперь Медведев отвечает на вопрос о спорных сигналах из Минска, в преддверии 20-й годовщины подписания договора о Союзном государстве. Союзное государство России и Белоруссии — большая ценность, заявил премьер, назвав уровень интеграции очень высоким, несмотря на эмоциональный фон. Любая интеграция — частичная потеря суверенитета, добавил Медведев.
К слову, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Минск никогда не собирался и не собирается входить в состав другого государства, «даже братской России».
Следующий вопрос о суверенном интернете и возможном закрытии YouTube. Медведев заявил, что никто в России не собирается закрывать данный сервис.
«Те, кто собирался зарабатывать на YouTube — будут зарабатывать», — добавил премьер.
Закон о суверенном интернете не направлен на создание запретов, в глобальной сети они неэффективны, подчеркнул Медведев.
Вопрос от журналистов: «По данным Счетной палаты уровень исполнения расходов по национальным проектам оказался даже ниже уровня [исполнения] расходов федерального бюджета. С чем связана эта проблема? Почему так происходит? И станет ли она препятствием к достижению заявленных целей?»
Медведев ответил, что «это неудивительно, что эти деньги тратятся медленнее, чем это предполагалось». Он пояснил, что сейчас идет первый год работы.
«У нас нет цели — сразу все взять и бухнуть куда-то и потратить», — подчеркнул премьер.
Медведев заявил, что ставка по ипотеке в России зависит от инфляции и ключевой ставки Центрального банка, которые снижаются, поэтому цифры не могут не радовать.
«Ипотека — еще более важный для людей инструмент, возможность решить жилищную проблему. Естественно, она тоже связана с инфляцией, ключевой ставкой. Поэтому эта цифра нас не может не радовать», — сказал он.
Необходимо снизить административные барьеры для ускорения экономического роста, продолжил глава кабмина. По его словам, деловой климат в России неидеален, в том числе из-за избыточной активности правоохранительных органов. К тому же, премьер пообещал, что на инвестиционные проекты из ФНБ в ближайшие несколько лет будет направлено 1 трлн рублей.
Кроме того, Медведев заявил, что власти России намерены продолжить оказывать поддержку наиболее уязвимым категориям населения, в том числе многодетным семьям, инвалидам и пожилым.
«Работа по реальным располагаемым доходам будет продолжена», — указал премьер.
В этом же году премьер начал свое выступление со слов о том, что в целом 2019 год был стабильным для экономики и соцсферы в России.
«Вот сейчас у нас бюджет профицитный. Мы исходим из того, что этот профицит будет где-то в районе 1,8% от ВВП. Это тоже очень приличный запас прочности, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее», — отметил Медведев.
По словам главы кабмина, инфляция в России в 2019 году будет в пределах 3,8%, самая низкая за всю историю России.
Он также подчеркнул, что безработица по итогам года будет 4,6-4,7% от экономически активного населения.
В прошлом году Медведев в числе позитивных итогов отметил низкую инфляцию, рост российской экономики и профицитный бюджет. Самыми яркими впечатлениями 2018 года глава правительства назвал общение с россиянами, отметив, что такое общение помогало ему находить верные решения.
Первое интервью транслировалось в записи, но все последующие телезрители смотрели уже в прямом эфире. Обычно такие беседы длятся порядка полутора часов. В прошлый раз премьер общался с журналиста в декабре 2018 года.
Нынешний «Разговор с Дмитрием Медведевым» станет 12-м за время его работы на постах президента и главы правительства. Впервые он опробовал подобный формат 24 декабря 2008 года, будучи президентом России.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев даст ежегодное интервью российским телеканалам. Глава правительства подведет итоги социально-экономического развития страны и работы правительства в уходящем году, а также расскажет об основных задачах, стоящих перед кабинетом.
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