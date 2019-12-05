«Никто ничего не закроет»: Медведев отвечает журналистам. LIVE

Говоря о различных скандалах с допингом вокруг российских спортсменов, премьер признал наличие подобных проблем в России. Однако Медведев также назвал систематические претензии к РФ «бесконечным антироссийским сериалом».

«Проблемы других стран в допинге прячут под стол, а Россию разматывают», — считает глава кабмина.

При этом премьер отметил, что Россия должна занять более строгую позицию в отношении атлетов, которые уличены в допинге.