«Угроза нацбезопасности»: в чем демократы обвиняют Трампа

«Президент злоупотреблял полномочиями, пытался подорвать конституционную роль конгресса, скомпрометировал наши выборы, я призываю моих коллег следовать данной ими клятве. Действия президента Трампа представляют собой угрозу национальной безопасности и непосредственную угрозу следующим выборам», — сказал Надлер.

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Большинство жителей США готовы к импичменту Трампа, который пытался препятствовать правосудию, уверен глава комитета.

Однако лидер республиканцев в комитете Даг Коллинз не согласился со своим коллегой, по его мнению, демократы «озабочены выборами следующего года» и их действия вызваны страхами, что они проиграют Трампу.

Представители Демократический партии еще в сентябре запустили процесс импичмента Трампа в палате представителей. Причиной послужила анонимная жалоба сотрудника разведки, который якобы уличил президента США в давлении на украинского лидера Владимира Зеленского. Работник спецслужб утверждал, что Трамп требовал от президента Украины начать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера, а в противном случае угрожал лишить Киев финансовой поддержки США.

Президент не ставил начало расследования против политических противников в качестве условия предоставления военной помощи Украине, заявил Коллинз после слушаний в юридическом комитете, а Киев не был в курсе того, что ее заморозили, когда Трамп поговорил с Зеленским.

«Это противоречит показаниям свидетелей, рассказавшим, что уже до этого сотрудники украинского посольства были обеспокоены задержкой помощи», — отметил лидер республиканцев.

Белый дом же назвал слушания в юридическом комитете «плохим днем для демократов», которые выслушали мнения трех профессоров по поводу того, есть ли в собранной демократами доказательной базе основания для импичмента.

«Сегодня был хороший день для президента Трампа и плохой день для демократов. Единственное, что установили три либеральных профессора на слушаниях председателя (Джеррольда) Надлера, так это свою политическую предвзятость по отношению к президенту», — отметили в администрации главы страны.

Сам Трамп призвал демократов извиниться перед американцами за расследование против него. По его словам, он просил Зеленского открыть дело для США, а не себя.

«Когда я говорил президенту Украины: «Я хочу, чтобы вы оказали США услугу, потому что наша страна через многое прошла и Украина об этом знает», под «нам» я имел в виду США, нашу страну», — написал президент в Twitter.

При этом спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса накануне одобрил доклад по импичменту Трампа. Документ поддержали 13 законодателей, против выступили девять.

В 300-страничном документе утверждается, что президент США организовал «беспрецедентную кампанию» для создания препятствий расследованию. Трамп якобы запугивал свидетелей, чтобы помешать продвижению дела, отмечают авторы доклада.

К слову, палата представителей обладает исключительным правом формулировать и выдвигать обвинения против президента в рамках импичмента. Конгрессмены ищут основания для расследования, затем предоставляют их юридическому комитету, где предметно рассматриваются выдвигаемые обвинения. Если представители комитета признают наличие оснований для импичмента, то готовится фактическое обвинительное заключение.

В случае если юридический комитет поддержит доклад разведки, он будет направлен на рассмотрение полного состава палаты представителей. Для утверждения документа необходимо большинство голосов конгрессменов, что демократы могут обеспечить без поддержки республиканцев.

Следом итоговое обвинение должно быть направлено в сенат, где процедура фактически становится судебным процессом. Так, палата представителей становится стороной обвинения, а сенат — судом присяжных. Если более двух третей сенаторов поддержат выводы законодателей из палаты представителей — импичмент Трампа состоится.

Однако в настоящее время большинство в сенате принадлежит республиканцам, которые не поддерживают расследование в отношении президента США. Таким образом, вероятно, сенат проголосует против обвинений, тем самым оправдав Трампа.