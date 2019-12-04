«Моральный террор»: что СБУ делала в офисе Медведчука

Сотрудники Службы безопасности Украины вечером в среду, 4 декабря, провели следственные действия в офисе председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на улице Большой Васильковской, 23 «Б», в центре Киева, передают украинские СМИ.

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Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская акцентировала внимание на том, что силовики проводили не обыски, другие следственные действия, но отказалась детализировать, в рамках какого уголовного дела это происходит. Она также заверила, что к Медведчуку происходящее не имеет отношения.

«Уважаемые журналисты... следственные действия происходят в другом помещении и отношения к политику не имеют», — приводит RT слова представителя правоохранительного ведомства.

Вместе с тем, в самой партии настаивают на том, что правоохранители проводили именно обыски в ее офисе, и обвинили в этом президента Украины Владимира Зеленского.

«От угроз и шантажа Зеленский и его карманные так называемые правоохранительные органы перешли к реальным действиям», — говорится в комментарии политического объединения.

Как указывается в сообщении, в этом здании располагаются приемные шести депутатов ОПЗЖ – собственно Медведчука, а также Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича

«Формальной причиной названы следственные действия в отношении «Шторма» — организации, которая официально обеспечивает охрану офиса и народных депутатов партии. Не вызывает сомнения, что действия СБУ имеют под собой исключительно политическую подоплеку», — утверждает партия.

Кроме того, в комментарии партия обвиняет украинских правоохранителей в незаконной слежке и сборе конфиденциальной информации о руководстве ОПЗЖ. Происходящее партия назвала «моральным террором».

Причиной такого поведения силовиков партия назвала ее приверженность мирному урегулированию конфликта в Донбассе и защите прав украинских граждан на этой территории.

Накануне офис ОПЗЖ в Харькове подвергся нападению вандалов — к двери скотчем было прикреплено взрывное устройство. Также двери здания были облиты красной краской.

Представители офиса подчеркнули, что нападение вандалов было 10 по счету за три месяца и четвертым за неделю. Прибывшие к зданию сотрудники полиции и пиротехники обезвредили устройство, и работа была возобновлена в обычном режиме.

В прошлом месяце украинское Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении сотрудников и руководства СБУ из-за их слежки за депутатами Верховной рады от партии ОПЗЖ.

Возбудить дело потребовали народные депутаты после того, как в СМИ появилась информация, что департамент «К» СБУ получил задачу организовать слежку и сбор конфиденциальной информации о руководстве партии и самих депутатах.

В ГБР уточнили, что данная информация подтверждается фактами об использовании должностными лицами своего служебного положения и оказании «незаконного влияния» на депутатов для того, чтобы помешать им выполнять свои обязанности.

По версии бюро, сотрудники СБУ злоупотребляли своими полномочиями и следили за депутатами-оппозиционерами, в числе которых Виктор Медведчук, Нестор Шуфрич, Тарас Козак и другие. При этом Верховная рада не давала разрешение на привлечение к уголовной ответственности указанных депутатов.

Чуть ранее ОПЗЖ выступила за увольнение генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки. Об этом рассказал депутат Рады от фракции Илья Кива. По его словам, партия не доверяет главе украинского надзорного ведомства. «Мы будем добиваться и требовать его отставки», — пообещал Кива.

Он отметил, что причиной для увольнения Рябошапки может быть его связь с экс-руководителем областной экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Сергея Стерненко.

Депутат утверждает, что генпрокурор его «покрывал», когда 18 октября не смог пояснить в Раде, почему это дело вернули в СБУ и какие основания для изменения подследственности.

В октябре нынешнего года Медведчук раскритиковал судебную реформу, которая была одобрена Зеленским. По мнению депутата, эта реформа, в рамках которой было предложено еженедельно снимать с постов недостойных судей, приведет к уничтожению Верховного суда страны.

Политик отметил, что в результате проведения судебной перезагрузки за правосудие на Украине будут отвечать только те, кто «заслуживает» этого.

«Сегодня в состав будущего ВСУ, по узколобому видению команды, должно входить до 100 человек, это может быть и 10, и 20, и 30, а не 200, как это есть сегодня», — заявил Медведчук.

Он также добавил, что данная картина свидетельствует о «необходимости разобраться с определенными кандидатурами». Новую судебную реформу глава ОПЗЖ назвал «правосудием Зеленского».