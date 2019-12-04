«Еще один удар»: к чему приведет визовая война России и США

Отказ в выдаче американских виз российской делегации повлияет на отношения между странами и понесет за собой последствия. Об этом заявил РИА «Новости» глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

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«Разумеется, это еще один удар по нашим двусторонним отношениям, который не останется без последствий. И когда прозвучат очередные оправдания из Вашингтона на тему: «Россия первая начала» — а такая информация на полном серьезе до сих пор висит на сайте посольства США в Москве, и прочие удивления, почему в ответ не пустят кого-то из американцев в нашу страну, думаю, нужно будет припомнить и этот случай», — заявил сенатор.

США не выдали визы российским чиновникам из Федерального казначейства, которые планировали принять участие в международной конференции по аудиту. Кроме того, Вашингтон не одобрил въезд в страну главе департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову. Об этом в среду сообщила пресс-служба посольства РФ в Вашингтоне на сайте дипмиссии.

Константин Косачев при этом уверен, что российской делегации было отказано в получении виз без видимых на то причин. Помимо этого, по его мнению, стоит учитывать и внутреннее противостояние политических сил в США, что также может влиять на подобные решения.

«Дубина» американских санкций, во-первых, бессмысленна и беспощадна, как тот самый русский бунт. Во-вторых, слепа и неразборчива, как и положено столь неуклюжему инструменту «международного диалога». Поэтому под ее удар может попасть каждый, — считает сенатор. — Понятно, что сейчас почти все происходящее имеет сугубо внутреннее звучание на фоне разворачивающегося шоу с импичментом [президенту США] Дональду Трампу».

В сентябре Косачев оказался среди тех российских чиновников, которые получили отказ в визе. Российские дипломаты и политики планировали принять участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако Госдепартамент отказался разрешать въезд делегации РФ.

Обосновывая свое решение, посольство США в Москве обвинило российскую сторону в «развязывании визовой войны». Однако российская сторона опровергает подобные обвинения. В посольстве России в США заявили, что в настоящее время ни одного визового запроса в отношении консульских работников США не поступало.

«Вызывает озабоченность нежелание Госдепартамента обеспечить нормальное функционирование собственных консульских учреждений под надуманными предлогами. В результате страдает общение наших граждан, свернут профессиональный диалог экспертов, от которого во многом зависит безопасность во всем мире», — считают в диппредставительстве.

Сложившаяся ситуация некоторое время активно обуждается руководствами двух стран. Так, 28 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил отказ в выдаче виз на Генассамблею ООН с госсекретарем США Майком Помпео. Глава МИД РФ отметил, что сложившееся положение дел является неприемлемым, а также мешает двустороннему диалогу.

По словам Лаврова, Помпео заверил его, что ни он, ни президента США Дональд Трамп не имеют отношения к инциденту.

В свою очередь, глава МИД России считает, что подобные ситуации происходят из-за «общей атмосферы», виновником которой являет Вашингтон.

«Конечно, чиновник, которому надо ответить на выдачу визы, подумает: да ну его, я лучше перестрахуюсь», — сказал Лавров в сентябре.

При этом Россия не может дать симметричный ответ США, заявлял ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.

По его словам тот факт, что российской делегации не предоставили специальные «ооновские визы», которые выдаются только для единственной цели — прибытие на официальные мероприятия ООН. Поскольку штаб-квартира всемирной организации расположена на территории Соединенных Штатов, стопроцентно симметричного ответа быть не может, пояснил замминистра.