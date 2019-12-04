«Общие фразы»: подробности резолюции «нормандского саммита»

Проект решения саммита в «нормандском формате» фиксирует последние достижения по урегулированию в Донбассе, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею «всех на всех». Далее лидеры требуют определить следующие участки для разминирования», — сообщил министр.

Согласно проекту резолюции, главы стран «нормандской четверки» также уполномочивают свои переговорные группы для подготовки новых инициатив, отметил Пристайко.

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«Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершении встречи глав государств», — пояснил глава МИД Украины.

Речь идет о не принципиальных решениях, подчеркнул Пристайко, они не изменяют очередность выполнения минских соглашений.

Стоит отметить, что саммит стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии, Франции — должен состояться 9 декабря во французской столице. Этот формат для переговоров по ситуации на юго-востоке Украины действует с 2014 года.

При этом накануне в Киеве призвали не ждать включения «суперпрорывных идей» в проект итогового документа по саммиту в «нормандском формате». По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы, проект коммюнике «очень дипломатичный».

Данный документ — это «своеобразное мясо», которое будут дополнять лидеры стран «нормандской четверки», уверен украинский вице-премьер.

«Я вам откровенно скажу, что этот документ не содержит каких-то суперпрорывных идей. Но все будет зависеть от результатов переговоров», — подчеркивал Кулеба.

К слову, на проведении саммита в «нормандском формате» украинская сторона настаивала еще с лета, основным условием для организации встречи стала реализация «формулы Штайнмайера» со стороны Киева, которую согласовали все участники контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

«Формула» предусматривает предоставление временного особого статуса неподконтрольным Украине самопровозглашенным республикам Донбасса — ДНР и ЛНР. Главная цель соглашения — проведение выборов на указанных территория. В случае если они будут признаны легитимными со стороны ОБСЕ, особый статус региона станет постоянным.

Киев вместе с ДНР и ЛНР провели разведение сил в населенных пунктах Золотое и Петровское, в соответствии с «формулой» и минскими соглашениями, тем самым выполнив еще одно условие для встречи «нормандской четверки». В настоящее время стороны занимаются разминированием территорий у линии разграничения под контролем ОБСЕ.

Москва положительно оценивает усилия украинской стороны по урегулированию конфликта в Донбассе. По мнению президента России Владимира Путина, Зеленский хочет изменить ситуацию к лучшему. «Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю. Определенные шаги позитивные все-таки были сделаны», — отмечал глава государства.

Однако в Кремле не склоны завышать или занижать ожидания от саммита «нормандской четверки». Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в работе данного формата был очень большой перерыв.

В то же время Москва готова к улучшению отношений с Киевом, если Украина заинтересована в этом. Встреча Путина и Зеленского в рамках саммита в Париже может положительно сказаться на взаимодействии сторон.

В рамках предстоящей встречи лидеров стран России, Украины, Германии и Франции могут обсуждаться не только вопросы, связанные с Донбассом, но и другие темы украинской повестки дня. Зеленский не раз отмечал, что в ходе переговоров рассчитывает затронуть вопросы, связанные с Крымом. Но в Кремле не поддержали инициативу президента Украины.

Полуостров вошел в состав России в марте 2014 года путем референдума, который, подчеркивает Москва, был проведен в соответствии со всеми международными нормами. Несмотря не это, большинство западных стран не признает его итоги. Украина систематически настаивает на «возвращении Крыма», однако Россия считает данную тему закрытой, а вопрос территориальной принадлежности полуострова — не подлежащим обсуждению.