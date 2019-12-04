«Мы тупеем»: в Киеве обвинили Россию в «оглуплении» украинцев

Низкий уровень образованности украинцев объясняется «подрывной» деятельностью Российской империи и СССР. Такое мнение выразил украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики Иван Компан, сообщает издание «Новое время».

«Уровень образованности, до которого докатилась Украина, не то, что оставляет желать лучшего, это слишком мягкая формулировка, а просто удручает и даже пугает», — заявил он.

По словам Компана, царская Россия «столетиями выхолащивала интеллектуальный потенциал украинцев», проводя политику агрессивного подавления попыток украинцев «развивать собственную науку, культуру и искусство». Аналогичной политики придерживалась советская власть, добавил эксперт. В Москву «переманивали лучшие умы и яркие таланты» с Украины, отметил он.

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Сейчас, после «28 лет независимости и майданов», украинские власти «продолжают дело Ленина-Сталина», говорится в колонке Компана. Украина быстро тонет во мраке необразованности и отсталости, добавил эксперт, а население «тупеет».

«Я даже имею в виду не природные способности. Спору нет, смекалка, природная хватка, умение плести многоходовые интриги у многих на должном уровне», — раскритиковал он состояние украинского образования и науки.

Он также обвинил власти страны в необразованности и «патологической нелюбви к книгам». Эти люди, по словам Компана, отвечают за жизни и будущее десятков миллионов граждан страны.

Влияние русской науки на Украине вызывает возмущение уже не в первый раз. В октябре Национальный банк Украины ввел в обращение купюру номиналом 1000 гривен с портретом академика Владимира Вернадского на лицевой стороне.

Русский ученый выступил как основатель Академии наук Украины после революций 1917 года. «Я верю в великое будущее Украины», — приведена на банкноте цитата академика.

Однако такой шаг Нацбанка вызвал негодование у украинских националистов. Доктор исторических наук Игорь Гирич в интервью «Радио Свобода» назвал Вернадского «малороссом, признавшим диктатуру Сталина».

«Для меня Вернадский — это малоросс. Причем, стопроцентный, деникинец. Фигура, которая признала диктатуру Сталина. Не то чтобы он был благосклонен к тирану, но признавал, что в этом есть свои плюсы»,

— заявил Гирич, смешав в «антиукраинский микс» лидера Вооруженных сил Юга России (ВСЮР) генерала Антона Деникина и советского руководителя Иосифа Сталина.

По мнению Гирича, помимо неоспоримых научных заслуг академика украинцы должны помнить и о его политических взглядах, «чуждых украинской государственности».

Однако директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, несмотря на свой антисоветизм, не считает Вернадского «предателем Украины».

«Он один из людей, которые являются символами достижений украинцев в науке. А то, о чем сейчас «размышляют» в сети, — российские взгляды самого Вернадского — вот чем недовольны украинцы. Но называть его врагом все равно неверно», — заявил Вятрович. Причем, по его мнению, «уместнее было бы поместить изображение Симона Петлюры, одного из символов украинского освободительного движения».

В Российской империи украинцев называли малороссами — они считались ветвью триединого русского народа наряду с белорусами и великороссами, однако после Октябрьского переворота и прихода к власти большевиков в ходе коренизации от этой точки зрения власти отказались как от «шовинистической».

Украина была выделена в отдельную советскую республику, в ее состав были включены ряд российских губерний, среди которых были области современного востока государства. Столица современной Украины — Киев — был одним из крупнейших русских городов империи с большим университетом, созданным и развивавшимся под эгидой императора.

На Украине регулярно звучат заявления русофобского характера — в основном, правда, из уст радикалов. В апреле скандально известная экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что русским гражданам Украины, не говорящим на украинском языке, нужно запретить работать и получать образование.

«И у нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычных. У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и все. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу», — подчеркнула она.

Тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка. Он подчеркнул, что «русский язык давить не надо», однако согласно конституции, государственным языком в стране является украинский.