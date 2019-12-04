«Отличная работа»: как продвигается импичмент Трампа

Подготовленный демократами доклад об импичменте президента США Дональда Трампа поддержал комитет палаты представителей по разведке. Как сообщает CNN, в поддержку доклада выступили 13 членов комитета, девять конгрессменов проголосовали против.

Вопрос об импичменте Трампа теперь рассмотрит комитет палаты представителей по судебным делам. На этой стадии конгрессмены должны составить конкретные обвинения в адрес президента США.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что подготовленный демократами доклад не содержит решительно никаких доказательств вины Трампа.

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300-страничный доклад по импичменту был опубликован на сайте спецкомитета по разведке. Согласно его тексту, Трамп лично и через своих агентов участвовал в подстрекательстве украинских властей. По мнению демократов, это было сделано с целью извлечения выгоды для его переизбрания.

Кроме того, в документе содержится информация, что глава Белого дома пытался полностью воспрепятствовать расследованию по его импичменту.

«Он публично и неоднократно отвергал полномочия конгресса по осуществлению надзора над его деятельностью и напрямую бросил вызов полномочиям палаты представителей», — отмечают авторы доклада.

Также Трампа обвиняют в запугивании свидетелей. Сам президент США заявил, что очень доволен документом. Он уточнил, что читал доклад во время перелета в Лондон на встречу НАТО. «Отличная работа!» — подчеркнул американский лидер.

Процедура импичмента была запущена спикером палаты представителей Нэнси Пелоси 25 сентября. Это произошло после заявления председателя комитета по разведке Адама Шиффа о «давлении», которое Трамп якобы оказывал на президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора.

В конце августа видные американские газеты опубликовали информацию, что Трамп требовал от Киева расследовать дело нефтегазовой компании Burisma и сына Джо Байдена Хантера, занимавшего кресло в совете директоров компании, в обмен на военную помощь в размере $250 млн.

Соответствующую жалобу на разговор Трампа и Зеленского своему начальству подал некий сотрудник разведки США, сейчас его имя скрывается в интересах следствия. Аноним находится под федеральной защитой, а сторонники американского лидера пообещали заплатить $50 тыс. за любую информацию о нем. Если будет доказано, что Трамп действительно предлагал Зеленскому «сделку», это может стать формальным основанием для отставки американского президента.

«Украинагейт», как его называют в американской прессе, в очередной раз расколол американское общество. Газета The Wall Street Journal сообщила несколько недель назад, что импичмент Трампа поддерживают 53% граждан страны. В то же время 44% американцев выступает против отставки президента. Среди сторонников Демократической партии 88% уверены в необходимости импичмента, а 90% избирателей-республиканцев назвали процедуру ошибочной.

Стремясь опровергнуть жалобу Адама Шиффа на Трампа, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. Украинский и американский лидеры раскритиковали Францию и Германию за отсутствие помощи Киеву. Кроме того, украинский президент напомнил Трампу, что тот позвонил поздравить его, когда он выиграл президентские, а затем парламентские выборы: «Я думаю, что должен чаще участвовать в выборах, чтобы вы мне больше звонили и мы могли бы чаще говорить по телефону». В ответ Трамп согласился и засмеялся.

Президент США регулярно заявляет, что импичмент ему лишь на руку. Кроме того, в начале октября Трамп назвал процедуру импичмента госпереворотом. По словам американского лидера, демократы хотят «отобрать у людей власть и свободы». Кроме того, он заявил, что импичмент «отнимет» у американцев вторую поправку к конституции, гарантирующую право на оружие для граждан, стену на мексиканской границе и «Богом данные права».

В середине ноября Дональд Трамп заявил, что и «без помощи Украины» победит своего конкурента на грядущих выборах — демократа Джо Байдена. По словам американского лидера, ранее он победил «династии Бушей, Клинтонов и жуликоватую банду Обамы».

«Обратимся за помощью к Украине, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю!» — сказал Трамп.

Спустя пару недель он заявил, что организованное демократами расследование по импичменту лишь поможет ему выиграть выборы. «Думаю, это нас приведет прямо к победе», — обратился к своим сторонникам Трамп, выступая во Флориде.