«Дрова в огонь вражды»: США не дали визы чиновникам из России

США не выдали визы российским чиновникам из Федерального казначейства, намеревавшимся принять участие в международной конференции по аудиту. Кроме того, Вашингтон не одобрил въезд в страну главе департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Вашингтоне на сайте дипмиссии.

«Официальные власти США последовательно ограничивают въезд российских официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы», — заявили российские дипломаты.

Посольство США в Москве обвиняет российскую сторону в «развязывании визовой войны». Однако подобные «лживые нападки» являются безосновательными, добавили российские дипломаты. Американская сторона «вновь переворачивает все с ног на голову». Посольство РФ призвало коллег из США удалить не соответствующее истинному положению дел заявление со своего сайта.

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Ни единого визового запроса Госдепартамента для своих консульских работников российская дипмиссия также не получила. Такое положение дел «вызывает озабоченность», отмечается в сообщении.

«В результате страдает общение наших граждан, свернут профессиональный диалог экспертов, от которого во многом зависит безопасность во всем мире», — добавили дипломаты РФ.

Наконец, посольство России призвало Вашингтон прекратить «подкидывать дрова в огонь вражды» и позволить раскрыться потенциалу двустороннего сотрудничества и взаимодействия.

В сентябре Госдепартамент отказался выдавать американские визы российским дипломатам и чиновникам, направлявшимся в Нью-Йорк на 47-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН. Среди них — председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

28 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию с госсекретарем США Майком Помпео. Глава МИД РФ отметил, что сложившееся положение дел является неприемлемым, а также мешает двустороннему диалогу.

Первый и Шестой комитеты Генеральной ассамблеи ООН были вынуждены перенести заседания на несколько часов в связи с невыдачей виз США дипломатам из России и прочих стран. Кроме россиян, визы не получили также дипломаты из Ирана и Кубы.

Тем не менее, замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Россия не может дать симметричный ответ США на невыдачу виз российским делегатам.

Он подчеркнул, что российской делегации не предоставили специальные «ооновские визы», которые выдаются только для единственной цели — прибытие на официальные мероприятия ООН. Поскольку штаб-квартира всемирной организации расположена на территории Соединенных Штатов, стопроцентного симметричного ответа быть не может, пояснил замминистра.

По его словам, Россия, возможно, будет строже относиться к визовым запросам с американской стороны. «У нас часто говорят о симметричных или асимметричных ответах. Реакция и ответ должны быть в любом случае», — подытожил Вершинин.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ранее призвал перенести заседания комитетов Генассамблеи ООН в другую страну, поскольку Вашингтон нарушает международное законодательство и саботирует работу ООН.

Российским дипломатам и раньше не выдавали визы в ООН, но в этом году проблема стала слишком демонстративной. Об этом заявила в октябре официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Это было слишком демонстративно, чтобы не сделать это заявление, и чтобы не поставить этот вопрос вот так ребром», — отметила она.

20 ноября Шестой комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию с призывом к США прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам нескольких стран, включая Россию, участвующих в мероприятиях всемирной организации. Отмечается, что решение было принято консенсусом без процедуры голосования.