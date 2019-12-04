Счет за войну: как заставить США платить и каяться

«В отношении США было заведено более 360 дел, которые предполагают [компенсацию ущерба] в пользу народа Ирана на общую сумму в $130 млрд», — заявил представитель Верховного суда Ирана Хосейн Исмаили.

Реклама

Он отметил, что правительство рассчитывает на помощь МИД Ирана в данном вопросе.

В ряде городов Ирана в ноябре прошли протесты, в том числе вооруженные, из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на топливо. В результате митингов погибли несколько десятков человек. Власти Ирана заявляют, что во время протестов задержали несколько человек, связанных с ЦРУ.

По мнению наблюдателей, заявления иранской стороны отдают популизмом, так как доказать, что за беспорядками в Иране стоят США, будет тяжело.

По мнению экспертов, беспорядки в Иране связаны с внутренними проблемами в этой стране. Хотя санкции США, действительно, играют роль в ухудшении экономического положения в государстве.

При этом в свое время Ирану удалось добиться от США компенсации, несмотря на тяжелый характер отношений. В 1988 году с американского военного корабля был сбит иранский гражданский самолет с 274 пассажирами на борту. Трагический инцидент произошел во время ирано-иракской войны. Как писала американская пресса, американские военные приняли гражданский самолет за атакующий. Тогдашний президент США Джордж Буш-старший отказался приносить извинения, однако компенсация иранской стороне все же была выплачена.

Иран не первая страна, которая предъявляет претензии к США из-за силовых действий. В августе 2018 года правительство Вьетнама подало в суд на компанию Monsanto с требованием компенсации за использование во время войны химиката «оранж».

Представители правительства Вьетнама основывали свои требования, используя иск против компании, которую суд в Сан-Франциско обязал выплатить $81 млн гражданину США. Ему удалось доказать, что его онкологическое заболевание вызвано именно «оранжем», который он использовала в качестве гербицида.

Получивший свое название из-за оранжевого оттенка, гербицид применялся американскими военными во Вьетнаме против местных партизан. В свое время в докладе ООН он был назван как «один из самых токсичных компонентов, известных человеку».

Жертвами этого ядохимиката стали тысячи вьетнамцев. Суд, однако, требования Ханоя отверг. В решении суда говорилось, что истцы не смогли доказать, что проблемы, связанные с их здоровьем, были связаны с применением химического вещества. Как отмечают американские эксперты, правительство страны не смогло представить серьезных доказательств научного характера, которое было признано судом. Во Вьетнаме заявляют при этом, что спустя 40 лет в стране продолжают рождаться дети с различными нарушениями здоровья, вызванного применением яда.

Компенсации вьетнамским властям добиться от США не удалось, однако Вашингтон, чьи отношения с Ханоем улучшились, предложил очистить часть зараженной территории от реагента.

Договоренность об этом была достигнута во время визита во Вьетнам тогдашнего главы минобороны США Джеймса Мэттиса.

Стоит отметить, что в феврале 2019 года федеральный суд в штате Виргиния согласился выплатить компенсации бывшим американским военным, которые смогли доказать, что получили значительный вред здоровью из-за «оранжа», когда служили во Вьетнаме.

США извинились перед Пекином за Белград

Компенсации от Вашингтона в связи с военными действиями против Югославии в 1999 году раздавались и в Сербии, однако официальных требований не поступало.

В сентябре 2019 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США следует принести свои извинения за бомбежки Югославии в 1999 году и выплатить компенсации родственникам погибших и пострадавшим.

«А на самом деле Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном. И уже потом, создав подобающий, а не осколочно-токсичный фундамент, призывать «двигаться вперед»,

— писала дипломат в Facebook.

Захарова таким образом отреагировала на заявления посла США в Белграде Кайла Скотта, который в интервью местным СМИ заявил, что события 1999 года сербы должны рассматривать в «более широкой перспективе».

При этом, хотя США не стали приносить извинений за бомбежки в 1999 году, Вашингтон согласился выплатить $28 млн Китаю за разрушенное в результате бомбардировки Белграда посольство этой страны.

В свою очередь, Пекин также согласился выплатить Вашингтону $2,87 млн за повреждение посольства США в КНР китайским гражданами в ответ на бомбежку. В Белом доме заявляли в то время, что бомба была сброшена на посольство Китая по ошибке.

Недавно стали появляться сообщения о возможности обращения к США с требованием компенсации за «хищения сирийской нефти». Речь идет о том, что Вашингтон фактически взял под контроль территории Сирии с запасами нефти, которые контролируют лояльные Белому дому курдские формирования.

Официальный Вашингтон утверждает, что доход от нефти переходит к курдским формированиям в регионе, а американские солдаты присутствуют на объектах для их защиты от боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

Сирия, как заявил Асад, будет ставить вопрос в ООН по поводу хищений сирийской нефти и требовать компенсацию от США, однако он дал понять, что не слишком уверен в успехе.

«Многие в мире знают, что ООН не существует, потому что не существует международного права. Все поданные в ООН жалобы лежат на полках, так как это полугосударство, которым управляют бандитские группировки, исходящие из принципа силы», — сказал президент Сирии в недавнем интервью российским СМИ.

Требования компенсаций за причиненный ущерб иногда объединяют даже бывших противников. В 2012 году была основана общественная организация «Право на исцеление», объединившая несколько конкурирующих между собой движений — «Организацию ветеранов Ирака против войны» и две американские организации — одна из них представляла интересы женщин, другая — профсоюзов. Их целью стала компенсация от правительства США за вторжение в Ирак в 2003 году. Требования были переданы в Организацию американских государств, в которых состоят и США.

В судебном иске говорилось о необходимости признания вреда здоровью, нанесенного гражданам Ирака и американским военнослужащим. Однако комиссия по правам человека Организации американских государств отказалась принять иск к рассмотрению по формальным требованиям.

Случаи выплат со стороны США за военный ущерб существуют, однако речь идет о компенсациях за нарушение прав гражданского населения.

В 1988 году администрация Рональда Рейгана приняла решения выплатить компенсации правительству Японии за нарушения прав граждан во время Второй мировой войны. В декабре 1941 года после атаки японской авиации на американскую базу Перл-Харбор сотни американцев японского происхождения были арестованы ФБР и интернированы в лагеря. Более 100 тыс. японцев, проживающих в США, были также высланы с мест проживания под надзор властей. Принеся извинения правительству Японии, администрация Рейгана выплатила немногим уцелевшим японским гражданам по $20 тыс.