Перезапуск тренда: в США раскручивают дело Мюллера

Доклад бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию якобы имевшего место «вмешательства России» в американские президентские выборы 2016 года вышел в формате графического романа. Авторами комикса выступили газета The Washington Post и издательство Scribner.

Графический роман под названием «Иллюстрированный доклад Мюллера: расследование препятствования» посвящен одному из главных вопросов «российского дела» — пытался ли президент США Дональд Трамп помешать расследованию экс-спецпрокурора. Комикс состоит из эпизодов, которые упоминаются в докладе Мюллера, показаний свидетелей в конгрессе, а также репортажей журналистов WP.

«Мюллер предоставил американцам историческую запись о жизни в Белом доме, история рассказана словами мужчин и женщин, которые служили президенту и под страхом наказания за лжесвидетельствование выступили в конгрессе», — говорится во введении книги.

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К слову, еще до выхода комикса в The Washington Post обещали также выпустить сериал по мотивам графического романа и расследования Мюллера. Лента должна состоять из шести эпизодов, однако пока дата ее премьеры неизвестна.

Дело о «вмешательстве России» длилось почти два года, Роберт Мюллер вместе со своей командой пытался ответить на три основных вопроса: имел ли место сговор между Трампом и Москвой, вмешивались ли российские власти в американские выборы и препятствовал ли избранный президент США правосудию.

По завершению разбирательства Мюллер представил минюсту США подробный доклад относительно расследования, в котором был дан однозначный ответ лишь на два вопроса. Во-первых, спецпрокурор признал, что между Трампом и Россией не было никакого сговора. А во-вторых, заявил о наличии «российского вмешательства» в выборы президента США.

На основании обвинений, выдвинутых спецпрокурором, тюремные сроки уже получили правая рука Трампа политехнолог Пол Манафорт, личный адвокат главы Белого дома Майкл Коэн, а также его советник Джордж Папандопулос, который, впрочем, отсидел в тюрьме лишь две недели. Однако эти приговоры не были связаны с Россией.

На третий вопрос — о препятствовании правосудию со стороны Трампа — Мюллер не смог дать однозначного ответа. Спецпрокурор лишь перечислил факты, который изучил во время расследования «российского дела», но без каких-то юридических выводов.

«Мюллер в своем докладе рассказал о злом и взволнованном президенте, который пытался контролировать расследование, даже находясь под пристальным вниманием», — отмечается в комиксе WP.

Согласно докладу, подтверждение этому можно увидеть в увольнении экс-главы ФБР Джеймса Коми, в попытке уговорить бывшего генпрокурора США Джеффа Сешнса повлиять на ход расследования, а также намерении Трампа снять с поста самого Мюллера. В докладе приводится также знаменитая фраза: «Это конец моего президентства».

Эти слова Трамп, как следует из документа, сказал Сешнсу, которого считал своим соратником: «Как ты мог это допустить, Джефф!» — подчеркнул президент.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, нарушения со стороны Трампа — это вопрос интерпретации.

«На допросы приходили свидетели, проводили там по множеству часов, и Трамп этому не препятствовал. Увольнение Коми, о чем зачастую говорят демократы, опять-таки вопрос интерпретации. Так как расследование проводил не Коми, а Мюллер, тут президент США имел все основания для его увольнения», — отметил эксперт.

Белый дом расценил решение Мюллера по этому вопросу как отсутствие каких-либо значимых нарушений со стороны Трампа. В администрации президента не раз отмечали, что публикация доклада Мюллера полностью оправдала президента.

Диаметрально противоположной точки зрения противоположной точки зрения придерживаются представители Демократической партии, которые с начала президентства Трампа разыгрывала карту «российского вмешательства».

Демократы уверены, что недосказанность в отчете Мюллера намекает на прямую ответственность президента. Отсутствие выводов со стороны спецпрокурора они объясняют политикой минюста, которая не позволяет предъявлять обвинений главе государства.

Стоит отметить, что истоки «российского дела» связаны с американскими СМИ, которые во время президентской кампании 2016 года опубликовали серию статей о «сговоре Трампа с Москвой». На основе материалов ФБР начало расследование деятельности тогдашнего кандидата в президенты, которое впоследствии привело к появлению полноценного разбирательства.

Дело о России фактически сформировало своеобразный «российский тренд» во внутренней политике США, соперники Трампа — демократы — планомерно находили «руку Кремля» во всех действиях президента, не предоставляя никаких весомых улик. Однако с момента завершения расследования Мюллера данная тема стала все меньше использоваться политическими противниками президента.

Теперь Россия сменилась Украиной, и демократы не просто обвиняют Трампа, а уже запустили процедуру импичмента президента в конгрессе. По иронии судьбы «украинский скандал» также закрутился из-за СМИ, а именно с публикации анонимной жалобы сотрудника разведки на телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Работник спецслужб утверждал, что президент США давил на коллегу, требуя от него начать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера. Демократы ухватились за эту историю и обвинили Трампа в поиске иностранной поддержки для своего переизбрания, так как Байден-старший — один из участников гонки за кресло кандидата в президенты от партии.

Импичмент задвинул на задний план «российское дело», однако выход комикса может частично вернуть внимание американцев к этой теме. При этом его лейтмотив о нарушениях со стороны Трампа хорошо подходит расследованию демократов, конкретная ситуация позволяет по-новому взглянуть на «проступки президента».

Нельзя утверждать, что создатели графического романа закладывали подобную идею, однако комикс был анонсировал в начале ноября — в преддверии открытых слушаний в конгрессе по вопросу импичмента Трампа. Возможно, в США подобным образом пытаются реанимировать «российский тренд» из-за вероятного ухода в тень истории с импичментом.

«Демократы не будут окончательно отходить от российского тренда. Ясно, что там есть недовольные, в частности, отставные деятели спецслужб и демократы будут их привлекать. С приближением выборов этот тренд в определенной степени усилится», — уверен Рогулев.

В настоящее время расследование демократов вызывает большой интерес у американцев. По последним опросам CNN, за ходом импичмента Трампа «очень внимательно» следят 4 из 10 опрошенных, из них около 53% уверенны в виновности президента. Однако, говоря об этом расследовании, стоит учитывать ряд определенных фактов.

Во-первых, процедура импичмента была запущенна в палата представителей, где демократы имеют большинство и могут принимать решения, не опираясь на республиканцев. Во-вторых, в сенате ситуация зеркальная и большинство принадлежит Республиканской партии. И, в-третьих, если палата представителей выдвигает официальные обвинения президенту, их должен поддержать сенат.

Без поддержки большинства в сенате демократы не смогут сместить Трампа с должности президента. Республиканцы же вряд ли станут поддерживать своих противников в стремлении убрать главу государства, так как многие представители партии не раз называли расследование демократов незаконным и необоснованным.

Таким образом, тема импичмента может постепенно сойти на нет после голосования в сенате. Если палата представителей успеет сформировать обвинения в отношении Трампа до конца года, то сенат рассмотрит их в январе. К тому времени уже может выйти сериал по докладу Мюллера, который, вероятно, даст демократам шанс вновь переключится на российскую тему.

С большой долей вероятности, демократы будут использовать любые возможности во время избирательной кампании, подчеркнул Рогулев, в том числе и фактор «российского вмешательства».

«Россия при нынешней ситуации наиболее безобидный фактор для любого американского политика. Его использование не ведет к каким-то особенным последствиям, поэтому тут ни от кого не убудет им воспользоваться. Образ врага также никто не отменял, Россия в него вполне укладывается для американцев», — резюмировал эксперт.