«Ей там не понравилось»: Захарова ответила Украине про «пару областей»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы о готовности принять российские регионы в состав страны.

«Одна «российская область» уже была в составе Украины, и ей там не понравилось»,

— заявила Захарова в эфире НСН.

Реклама

В субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что национализм и притеснение малых народов могут спровоцировать выход из состава Украины некоторых областей. Так он отреагировал на срыв украинской делегацией выступления депутата от Крыма Руслана Бальбека на женевском форуме ООН.

Володин отметил, что Киев, прервав доклад представителя крымских татар, в очередной раз продемонстрировал свою нетерпимость к малым народам. По мнению политика, на Украине постоянно нарушаются права нацменьшинств — русских, венгров и поляков. В качестве примера он привел введение норм применения украинского языка во всех сферах жизни государства.

«При этом сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным», — заявил Володин.

Депутат призвал новые украинские власти начинать работу не с обид и претензий, а с устранения ошибок. В том числе он посоветовал пересмотреть отношение к правам этнических групп в стране.

Заявление спикера Госдумы вызвало негативную оценку украинских политиков. В частности, на слова Володина отреагировал вице-премьер Дмитрий Кулеба, отметив, что Киев готов принять российские регионы.

«Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей России. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни»,

— написал Кулеба в своем Twitter.

На заявление Володина ответил и глава МВД Украины Арсен Аваков, назвавший слова спикера Госдумы «новыми стеклами розовых очков» для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом. Заявление Володина, по словам Авакова, свидетельствует об «истинных устремлениях» России.

«Нашим тоже скажу: сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочим, твердящим, что «мы один народ», — перечитывайте Володиных. А если не доходит с ходу, то знайте, что есть многие такие, как я», — написал Аваков в Facebook. В посте он назвал себя «русскоязычным украинским националистом».

В Женеве 28 и 29 ноября под эгидой Совета ООН по правам человека проходила 12-я сессия форума по вопросам меньшинств. Там поднимались проблемы их образования, языков и прав. Как сообщил РИА «Новости» депутат от Крыма Руслан Бальбек, делегация Украины сорвала выступление представителей России на форуме.

Его поддержала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, которая рассказала ТАСС, что делегация из Украины не просто прервала выступление российского представителя, но также направила в секретариат протест против самой Гридчиной и Бальбека. До этого в визе в Швейцарию было отказано главе крымской болгарской национально-культурной автономии, члену Общественной палаты РФ от Крыма Ивану Абажеру. Также на форум в качестве участников не были допущены представители крымско-татарского народа.

«Секретарь лишил права слова официального делегата от России», — констатировала она.

Гридчина должна была представить доклад о правах человека на образование на языках национальных меньшинств, но ее выступление не состоялось. Глава украинской общины Крыма собиралась рассказать, как в Крыму относятся к украинскому языку.

Позже Гридчина заявила, что украинская делегация вновь попыталась сорвать выступление Бальбека. По ее словам, на втором дне форума депутат снова попытался представить доклад, но его четыре раза прерывала украинская делегация.

«Ему пришлось выступать под шум табличек украинской делегации. При этом представители Украины проигнорировали просьбу председателя форума прекратить такое поведение», — рассказала она.