«Угроза России, Китая и Ирана»: Помпео призвал новые власти ЕС к союзу

Американский госсекретарь Майк Помпео поприветствовал новое руководство Евросоюза — главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и ее команду. Об этом говорится в опубликованном заявлении главы внешнеполитического ведомства США.

«США надеются на сотрудничество с этой новой руководящей группой, а также с Европейским парламентом», — подчеркнул Помпео.

По словам госсекретаря, среди общих задач у США и ЕС — укрепление торговых отношений, продвижение «энергетической независимости Европы» и противостояние «вызовам безопасности и демократическим ценностям». Кроме того, Помпео призвал новые власти ЕС вместе противостоять «угрозе России, компартии Китая и Ирану».

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Он также отметил, что Вашингтон нацелен на сотрудничество с Брюсселем «ради процветания своих граждан».

Новое руководство Евросоюза приступило к исполнению обязанностей 1 декабря. Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ушел в отставку, его сменила экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Сменился и глава евродипломатии — теперь вместо Федерики Могерини пост председателя Европейской службы внешних дел займет бывший глава МИД Испании Жозеп Боррель. Главу Евросовета Дональда Туска — бывшего премьер-министра Польши — сменил в должности экс-премьер Бельгии Шарль Мишель.

Перед новой администрацией ЕС стоит несколько неразрешенных задач, и слова госсекретаря США указывают на некоторые из них. Правда, Помпео использовал более радостные краски.

Сейчас ЕС и США находятся в состоянии торговой войны, стремясь защитить собственные рынки от заокеанского вмешательства. Брюссель и Вашингтон налагают пошлины на товары, а кроме того — американцы стремятся заполучить газовый рынок Европы, выдавив с него Россию.

Преследуя свои топливные интересы, США угрожают санкциями европейским компаниям, связанным со строительством газопровода «Северный поток-2» из России в Германию.

Отнюдь не только США говорят о «российской угрозе» — в конце ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия — главная угроза для альянса. При этом он подчеркнул, что не считает Москву «угрозой для существования» НАТО — просто Россия «бросает значительный вызов».

«Реальность показывает нам, что НАТО должна реагировать, должна модернизировать свои силы, вкладывать средства в обеспечение сдерживания. <...> Россия продолжает вкладывать силы и средства [в военные технологии]», — подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что диалог между НАТО и Россией необходим, однако нужно поддерживать единство в своих рядах.

12 октября глава МИД Великобритании Доминик Рааб в очередной раз обвинил Россию в агрессивном поведении. На парламентской ассамблее альянса он заявил, что военному блоку необходим подход, обеспечивающий возможность для улучшения отношений с Россией. Также Рааб призвал НАТО адаптироваться к российской «агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства».

В посольстве России в Великобритании заявили, что нашей стране не нужно «противостоять», а необходимо вести переговоры и сотрудничать, например, в сфере борьбы с терроризмом. Заявление Рааба в посольстве назвали проявлением манипуляций темой о «российской угрозе», что не идет на пользу российско-британским отношениям.

Тем не менее, другие первые лица Европы считают Россию европейской страной и считают необходимым диалог между Западом и Востоком континента. В конце августа президент Франции Эммануэль Макрон отметил прогресс во взаимодействии с Россией по политическим и экономическим вопросам.

«Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений», — подчеркнул французский лидер.

Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель на дебатах в бундестаге заявила, что США больше не играют роль «защитника Европы». Она отметила, что теперь европейским государствам для обеспечения безопасности своих территорий предстоит внести «значительный вклад» самостоятельно.