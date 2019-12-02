Последнее соглашение Горбачева и Буша: что дал миру саммит на Мальте

Саммит на Мальте в декабре 1989 года между советским и американским лидерами Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим ознаменовал окончание «холодной войны» и, по словам советского лидера, проложил начало к «долгой мирной эре».

Правда, уже после того, как СССР прекратил существование, в США было объявлено, что в «холодной войне» победил именно Вашингтон.

Тогда же, в 1989 году, обратившись к американскому президенту, Горбачев заявил, что «уверил» Буша в том, что «никогда не начнет горячую войну против США». В свою очередь, президент Буш в ответ произнес: «Мы можем реализовать долгосрочный мир и превратить отношения Востока и Запада в продолжительное сотрудничество. Это будущее, которое председатель Горбачев и я начинаем здесь на Мальте».

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Саммит происходил на фоне стремительно меняющегося мира: быстро трансформировалась Восточная Европа, рухнула Берлинская стена, а за два года до встречи был подписан договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который ликвидировал целый класс советских и американских ракет в Европе и значительно снизил опасения возможной войны двух государств.

«Несмотря на то что в обществе сегодня только ленивый не ругает Горбачева, его стремление к ядерному разоружению было искренним. При этом, хотя было желание показать, что мы трезвомыслящие люди, мы не разоружались в одностороннем порядке», — говорит «Газете.Ru» Виктор Мизин, специалист в области международной безопасности участник многих переговоров на высшем уровне.

Относительно реалистично в отношении Горбачева и СССР был настроен и сам Буш, который давал понять, что не является сторонником распада Советского Союза. В августе 1991-го во время посещения Киева, столицы еще советской Украины, американский президент призывал ее руководство удержаться от «суицидального национализма».

Противники Буша в США назвали его выступление «речью цыпленка по-киевски». «Два года назад я сам эту речь перечитывал и могу сказать, что многое в ней оказалось абсолютно правильным. В этой речи есть разъяснение, почему США не выступают за дезинтеграцию СССР, понимая, что это опасно», — говорит «Газете.Ru» историк «холодной войны», профессор Гарвардского университета Майкл Крамер.

США объявили себя победителями

Несмотря на то что во время саммита на Мальте не было подписано никаких соглашений, он считался одним из важнейших для истории советско-американских отношений. Казалось, что обе державы окончательно отказались от конфронтации и официально прекратили длившуюся десятилетиями «холодную войну».

Международные СМИ в то время даже сравнивали мальтийскую встречу с переговорами в Ялте, которые определили послевоенный порядок в Европе.

«Лидеры двух мировых сверхдержав, США и СССР, объявили об окончании «холодной войны» после двух дней бурных переговоров на саммите на Мальте», — констатировала в своем комментарии британская служба «Би-би-си».

Встреча на Мальте «помогла убедить президента Буша в том, что Горбачев серьезно относится к реформам и прекращению военной конфронтации с США», отмечает ведущий аналитик Atlantic Council Мэтью Бэрроуз, отмечая при этом, что администрация Буша-старшего «настороженно относилась к контролю над вооружениями».

Спустя два года оба лидера подписали договор о Стратегических наступательных вооружениях — страны значительно сократили свои ядерные потенциалы. Однако это было последнее соглашение Буша и Горбачева. В декабре 1991 года СССР прекратит свое существование в силу внутренних причин, а в своем обращении к нации в том же году американский лидер заявит о «победе» в «холодной войне».

«Несмотря на саммит на Мальте, на котором было объявлено, что «холодная война» закончилась, прошло еще некоторое время, прежде чем США действительно поверят в это, а затем объявят о победе», — говорит Берроуз из Atlantic Council «Газете.Ru». По словам эксперта, сегодня саммит «выглядит не столько прорывом, сколько символом недопонимания между Вашингтоном и Москвой, несмотря на геополитические изменения».

Однако именно слова о «победе» дадут повод некоторой части российского истеблишмента поверить в заговор по «дезинтеграции СССР», считает историй «холодной войны» Майкл Крамер. Вместе с тем эксперт напомнил, что в декабре 1989 года Буш даже сказал, что не «хотел бы танцевать на Берлинской стене».

Подобные обвинения по-прежнему не дают покоя и бывшему советскому лидеру Михаилу Горбачеву, который накануне годовщины встречи на Мальте вновь заявил, что страны Запада присвоили себе победу в «холодной войне».

В интервью немецкому изданию Die Welt Горбачев подчеркнул, что Россия сделала «так много для того, чтобы положить конец «холодной войне» и гонке вооружений».

«Холодная война» против «горячего мира»

Спустя 30 лет после саммита на Мальте отношения между Россией и США оставляют желать лучшего. Вашингтон последовательно выходит из всех ключевых договоров с Москвой. Судьба последнего — о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) — находится в подвешенном состоянии. Обе стороны, обвиняя друг друга во всех смертных грехах, пока не слишком заинтересованы в ведении серьезных переговоров. Обстановка для них также не самая благоприятная: президент США Дональд Трамп настроен на перевыборы и в период новой кампании вряд ли пойдет на какие-то инициативы в отношении Кремля.

Вместе с тем сегодняшнее противостояние между нашими странами американский историк Крамер «холодной войной» не считает: «Холодная война была порождена существовавшими тогда обстоятельствами: две страны были супердержавами и противостояние было биполярным».

К тому же тогдашний конфликт носил идеологический характер и был борьбой между советской идеологией марксизма-ленинизма и либеральной демократией.

«Сегодня таких обстоятельств нет. Россия — великая держава, но не супердержава в том плане, в каком был СССР. Это сильная региональная держава, которая играет важную роль в мировых отношениях, однако эта не та роль, которую играл СССР. Нет и идеологического конфликта: у России нет какой-то направляющей идеологии. Можно говорить, что [президент России Владимир] Путин несет какой-то идеологический заряд, но это связано больше с его личностью», — считает Крамер. Вообще такой взгляд на нашу страну достаточно распространен в Вашингтоне.

Аналогичного мнения о «холодной войне» придерживается и бывший советник президента США Барака Обамы, американский политолог Майкл Макфол. Сегодняшнее состояние отношений между Россией и США он называет «горячим миром»: «Есть вещи, которые похожи, есть те, которые отличаются, и есть, которые стали хуже, чем они были в «холодную войну», — говорил он в интервью «Газете.Ru».

Макфол напоминает, что, несмотря на то что «холодную войну» называют «холодной», она сопровождалась значительными жертвами в конфликтах, которые происходили на территории Анголы, Афганистана, Вьетнама и других стран. «Сегодня же за исключением Сирии мы не ведем прокси-войны по всему миру, и это хорошо. Однако отношения между нами хуже, чем во времена Михаила Сергеевича», — говорит эксперт.