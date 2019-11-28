Пусть Европа платит: Трамп снизит вклад в бюджет НАТО

Белый дом планирует сократить объем выплат в бюджет НАТО, в настоящее время Вашингтон обеспечивает примерно 22% финансирования организации.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена снизить этот показатель до 16%, отмечает CNN. Источники телеканала утверждают, что сэкономленные средства будут направлены на финансирование программ в сфере безопасности в Европе, в частности, на Украине и в Грузии.

Остальные страны блока смогут компенсировать дефицит, уверены аналитики CNN, так как только взносы Германии уже покрывают 14,8% бюджета НАТО. При этом решение Вашингтона — символический шаг, потому что общая сумма финансирования объединения составляет $2,5 млрд и в нее не входят все военные расходы стран-членов альянса.

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Бюджет НАТО, в частности, необходим для обслуживания штаб-квартиры альянса и совместного финансирования программ в оборонной сфере. Государства блока решили изменить формулу распределения расходов на прошлой неделе, утверждают источники CNN. Так, вклад США в бюджет альянса будет уменьшен, а страны Европы и Канада, наоборот, увеличат финансирование.

Стоит отметить, что Трамп не раз требовал от своих соратников по альянсу увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Президент США не раз критиковал некоторые страны блока за отказ от выполнения его требований. В частности, Трампа не устраивает позиция Германия, которая согласилась повысить расходы до необходимых значений лишь к 2031 году.

В настоящее время только шесть стран достигли уровня отчислений в 2% от ВВП в оборонный бюджет альянса. Это Греция, Польша, Великобритания и три страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония. В Канаде же расходы на оборону упали в 2018 году на 11%, ФРГ и Франция отказываются идти навстречу Трампу, но обладают мощными военными силами.

Как отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, в Америке не собираются отступать от своих требований. «США ставят конкретные задачи: бесплатный сыр кончился — платите больше денег», — говорит эксперт.

В данном контексте уменьшение взносов США в бюджет НАТО можно считать определенным сигналом для других стран. Так, Вашингтон предупредил союзников о готовности уменьшить свое участие, перераспределив средства.

При этом США пошли на данный шаг в преддверии саммита НАТО, который должен пройти в Лондоне 3-4 декабря. Одной из тем встречи, вероятно, вновь станет повышение расходов на оборону, так как Трамп уже подтвердил свое участие в саммите.

Альянсу в этом году исполняется 70 лет, но праздник заметно портят противоречия между странами блока. Союзники не сходятся во многих вопросах, и требование Трампа далеко не главная причина споров.

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist, в настоящее время альянс находится в коматозном состоянии из-за отсутствия координации по стратегическим решениям. «То, что мы сейчас переживаем — это смерть мозга НАТО», — уверен французский лидер.

Европа больше не может рассчитывать на военную поддержку США, считает Макрон, европейским странам следуют надеяться на свои собственные силы.

Неоднозначное заявление президента Франции, в частности, связано с октябрьской военной операцией Турции против курдских формирований на севере Сирии. Дело в том, что турецкая армия приступила к боевым действия после отхода солдат США из района. При этом Анкара не согласовывала свои действия с другими странами блока.

НАТО — альянс коллективной безопасности, и подобные односторонние действия одного из государств угрожают единству блока, отмечал Макрон. Франция входит в альянс, но узнала о выводе войск США из социальных сетей.

Операция Турции вызвала недовольство не только у Парижа, но и у остальных стран блока. К примеру, в Германии изначально призывали Анкару к прекращению действий на территории Сирийской республики. Однако Берлин не согласен с мнением Макрона о «смерти мозга» НАТО, в ФРГ альянс называют краеугольным камнем безопасности Европы.