Обама-спаситель: демократы устроили «паломничество» в офис экс-президента

Знакомое миллионам изображение панды встречает каждого посетителя офисного здания, расположенного недалеко от популярного в Вашингтоне места — Дюпон Серкл. Здесь расположен Фонд дикой природы, а на одном из этажей снимает офис экс-президент США Барак Обама.

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Американская политика, которая и раньше напоминала «дикую природу», стала еще более хаотичной с приходом к власти Дональда Трампа — бизнесмена, который до того, как стать президентом, никогда не занимал политических постов.

Сегодня недовольные политикой Трампа не скрывают своей ностальгии по «золотым временам» Обамы и ищут знакомые черты в кандидатах на выборах 2020 года от Демократической партии.

В свои 58 лет Обама остается одним из самых популярных президентов в новейшей истории США.

Согласно рейтингу социологической службы Yougov, Обаму до сих пор одобряют 66% представителей поколения миллениалов.

Столь высокие рейтинги дают возможность экс-президенту оказывать серьезное влияние на партию, а кандидатам в президенты — искать советов экс-президента. Как отмечает в недавней статье обозреватель издания Politico Райян Лизза,

один из близких к Обаме советников сообщил, что потенциальные кандидаты от демократов устроили «паломничество» в офис экс-президента.

Обозреватель американской редакции журнала Politico констатирует, что в разное время Обаму посетили такие кандидаты-демократы, как сенаторы Элизабет Уоррен, Берни Сандерс, Питер Буттиджич и Бето О'Рурк.

Правда, в дверь офиса экс-президента стучались не все. Одна из кандидатов, конгрессмен Тулси Габбард, не стала этого делать. По иронии судьбы, когда Габбард выдвигалась в конгресс, Обама активно ее поддерживал, но затем они разошлись во взглядах на ситуацию на Ближнем Востоке.

У Обамы есть также постоянный контакт со своим бывшим вице-президентом Джо Байденом, который выдвигается в президенты. Известно, что Обама и Байден всегда были в дружеских отношения, но пока, как отмечает Лизза, Обама не спешит поддерживать Байдена в президентской гонке: еще перед тем, как Байден начал кампанию, Обама сказал своему окружению, что бывший вице-президент должен «заслужить» поддержку, а пока же ее не будет. Впрочем, сам Байден, который немало говорит о своем бывшем начальнике в превосходной степени, об этом пока не просил.

Тот факт, что Обама пока не определился со своим фаворитом на выборах-2020, не говорит, что он не появится позже, когда отсеются более слабые кандидаты.

При этом, как пишет автор, Обама вряд ли возвысит свой голос в поддержку сенатора Берни Сандерса. Известно, что Обаму, которого его противники и так считают слишком левым, пугает репутация «социалиста» Сандерса. Вместе с тем официальный представитель Обамы заявил, что экс-президент поддержит любого однопартийца, который получит номинацию.

Обама делит округа

В то же время говорить, что Обама полностью дистанцировался от поддержки демократов, нельзя. Осенью 2018 года он играл активную роль в поддержке кандидатов от своей партии на промежуточных выборах в конгресс. Он помогал однопартийцам в качестве «доверенного лица» или так называемого «суррогата». В период самой кампании он побывал в штате Огайо, где публично поддержал своего давнего протеже, кандидата в губернаторы штата Ричарда Кордрея.

Оба хорошо знакомы. Кордрей возглавлял агентство по защите прав потребителей в администрации Обамы: «Вы должны проголосовать, именно поэтому я здесь. Голосуйте, голосуйте, голосуйте!» — с такими словами экс-президент США обращался к толпе сторонников Кордрея. Правда, поддержка Обамы не помогла — экс-чиновник проиграл выборы кандидату-республиканцу.

Однако участие в кампаниях поддержки не единственная помощь Обамы однопартийцам. В 2017 году экс-президент вместе со своим приятелем экс-главой минюста США Эриком Холдером создали общественную организацию «Национальный демократический комитет по изменению округов», цель которой — изменение границ избирательных округов.

Эта инициатива должна помочь более справедливой нарезке избирательных округов. Изменение границ округов в пользу той или иной политической силы стала одной из главных проблем американской политики — это признают как республиканцы, так и демократы.

Главный критик Трампа

Но политическая элита демократов ждет от Обамы более активной помощи, надеясь на «личную неприязнь» бывшего и нынешнего президентов США. Ее можно заметить невооруженным взглядом:

нарушив все неписаные правила, Трамп стал атаковать Обаму лично, разрушая все его достижения. Среди них — обязательная медицинская страховка, «ядерная сделка» с Ираном, а также политика в отношении Кубы.

«Я думаю, Трамп полностью хочет ликвидировать наследие Обамы», — говорил ранее «Газете.Ru» аналитик Atlantic Council Мэтью Берроуз.

При этом в окружении экс-президента отмечают, что он хотел иметь с Трампом нормальные отношения и быть ему полезным, а потому не ожидал столь яростных атак со стороны действующего главы Белого дома.

Обама не остался в стороне и также стал выступать с критическими оценками республиканцев после того, как те отказались от плана медстрахования и сделки с Ираном. К слову, здесь нужно отметить и тот факт, что Барак Обама придерживался неписаного правила — критикуя действия республиканцев, он не называл имени Трампа.

Статус неофициального гуру демократов, похоже, устраивает Обаму. Сам он как-то сказал в одном из интервью, что не стал бы баллотироваться на третий президентский срок, даже если бы конституция предоставляла ему такую возможность. Правда, шанс возвратиться в Белый дом в ином качестве у него все же был: сторонники президента всерьез рассматривали его супругу Мишель Обаму как возможного кандидата в президенты, однако сама Мишель от этой идеи отказалась.