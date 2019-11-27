Десять причин: американский эксперт советует признать статус Крыма

Америка должна прекратить «слепую» поддержку Украины и заняться улучшением отношений с Россией. Об этом пишет военный эксперт, профессор Военно-морского колледжа США Лайл Голдстайн. Статья опубликована в американском журнале The National Interest.

«В самом деле, есть масса причин, почему Госдепартаменту США пора <...> «смириться» насчет черноморского полуострова», — говорится в статье.

Эксперт отмечает бескровный характер «аннексии» (Крым вошел в состав РФ по итогам общенародного референдума, идею поддержали более 90% избирателей. — «Газета.Ru»). По мнению Голдстайна, стоит вспомнить о кровопролитии «по всему миру, от Мьянмы до Мексики».

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Вторая причина — «историческая справедливость», поскольку в 1954 году Крым передал в ведение Украинской ССР генсек коммунистической партии Никита Хрущев.

«Во имя Крыма русские пролили реки крови — как в Крымскую войну, так и в годы Второй мировой, спасая мир от нацизма», — подчеркивает эксперт третью причину.

Москва всегда будет рассматривать Крым как ключевой для национальных интересов регион, добавляет Голдстайн, поскольку там располагается мощная военно-морская база. Эксперт отмечает, что после хаотического распада СССР сохранившиеся границы бывших советских республик крайне непрочны, и такая ситуация будет сохраняться «еще десятки лет». При этом национальной безопасности США такое «шаткое» положение дел в бывшем Союзе не угрожает.

В качестве шестой причины Голдстайн выступает с критикой неолиберализма и «стремления везде пихать международное право». По его словам, пора отказаться от фантазий и реалистично взглянуть на положение вещей.

Крупные страны Европы уже устали от антироссийских санкций, продолжает он. Отказ от экономических ограничительных мер окажет на Италию, Германию и другие страны ЕС только положительное воздействие.

Санкции не только раскололи НАТО, но и мешают странам-участницам альянса эффективно бороться с терроризмом и иммиграцией, вызванными failed states (англ. — несостоявшиеся государства) на своей периферии. Failed state — термин, обозначающий государство со слабой властью и социальным обеспечением граждан, разрываемое обычно гражданской войной.

В-девятых, крымский кризис может привести к российско-американской войне, способной перерасти в полномасштабный ядерный конфликт, полагает Голдстайн. Однако в конце концов, добавляет эксперт десятую причину, Москва даст согласие Киеву на компенсацию потери полуострова — когда там «смирятся с ней окончательно».

Журнал The National Interest уже не в первый раз публикует статьи с экспертными мнениями американских специалистов, в которых они говорят, что Крым необходимо признать частью России.

В начале ноября экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в своей статье призвал Соединенные Штаты признать переход Крыма под российскую юрисдикцию. По его мнению, это нужно для того, что улучшить отношения между Западом и Москвой.

Бывший дипломат заявил, что добиться этого можно, применяя реалистическую политику в отношении России. Ортблад отметил, что такой шаг «принесет выгоду, в отличие от наших санкций».

«Население Крыма исторически было и остается преимущественно русским», — заявил Ортблад.

В Европе также звучат призывы признать Крым. Европейские санкции против России не изменят статуса Крыма, заявил депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» (AfD) Антон Фризен. «Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел», — подчеркнул парламентарий.

Основным бенефициаром антироссийских санкций являются Соединенные Штаты, добавил он. При этом у Евросоюза была альтернативная стратегия, не предполагавшая санкций.

Депутаты от AfD также неоднократно посещали российский Крым в составе делегаций.

«Санкции никогда не приводили к успеху, мы смотрим на них весьма критически. Немецкие фирмы сами должны решать, в каких регионах им работать. Введение антироссийских санкций было ошибкой, так как они оказывают негативное влияние и на Россию, и Германию», — заявили представители одной из групп немецких политиков, прилетевших в Крым.

В середине октября немецкие эксперты-экономисты заявили, что почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада. Ежемесячные торговые потери составляют порядка $4 млрд, причем Германия теряет 38% от этой суммы — $667 млн в месяц.