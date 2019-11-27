Быстрая заморозка: как США лишили Украину военной помощи

Военная помощь Украине была приостановлена США в тот же день, когда американский и украинский президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский поговорили по телефону. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на конфиденциальные документы бюджетного комитета палаты представителей.

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Публиковать соответствующие документы конгрессмены отказались, пояснив при этом, что могут использовать эти данные в будущем при процедуре импичмента Трампа.

Впоследствии стало известно, что два сотрудника административно-бюджетного управления Белого дома ушли в отставку из-за «беспокойства» и «непонимания причин» заморозки военной помощи.

В документах комитета значится, что изначально вопрос о приостановке помощи обсуждался еще в начале июля. Спустя пару недель помощь была заморожена по приказу из Белого дома.

Процедура импичмента была запущена спикером палаты представителей Нэнси Пелоси 25 сентября. Это произошло после заявления председателя комитета по разведке Адама Шиффа о «давлении», которое Трамп якобы оказывал на президента Украины Владимира Зеленского.

В конце августа видные американские газеты опубликовали информацию, что Трамп требовал от Киева расследовать дело нефтегазовой компании Burisma и сына Джо Байдена Хантера, занимавшего кресло в совете директоров компании, в обмен на военную помощь в размере $250 млн.

Соответствующую жалобу на разговор Трампа и Зеленского своему начальству подал некий сотрудник разведки США, сейчас его имя скрывается в интересах следствия. Аноним находится под федеральной защитой, а сторонники американского лидера пообещали заплатить $50 тыс. за любую информацию о нем. Если будет доказано, что Трамп действительно предлагал Зеленскому «сделку», это может стать формальным основанием для отставки американского президента.

«Украинагейт», как его называют в американской прессе, в очередной раз расколол американское общество. Газета The Wall Street Journal сообщила несколько недель назад, что импичмент Трампа поддерживают 53% граждан страны. В то же время 44% американцев выступает против отставки президента. Среди сторонников Демократической партии 88% уверены в необходимости импичмента, а 90% избирателей-республиканцев назвали процедуру ошибочной.

Стремясь опровергнуть жалобу Адама Шиффа на Трампа, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. Украинский и американский лидеры раскритиковали Францию и Германию за отсутствие помощи Киеву. Кроме того, украинский президент напомнил Трампу, что тот позвонил поздравить его, когда он выиграл президентские, а затем парламентские выборы: «Я думаю, что должен чаще участвовать в выборах, чтобы вы мне больше звонили и мы могли бы чаще говорить по телефону». В ответ Трамп согласился и засмеялся.

Президент США регулярно заявляет, что импичмент ему лишь на руку. Кроме того, в начале октября Трамп назвал процедуру импичмента госпереворотом. По словам американского лидера, демократы хотят «отобрать у людей власть и свободы». Кроме того, он заявил, что импичмент «отнимет» у американцев вторую поправку к конституции, гарантирующую право на оружие для граждан, стену на границе с Мексикой и «Богом данные права».

В середине ноября Дональд Трамп заявил, что и «без помощи Украины» победит своего конкурента на грядущих выборах — демократа Джо Байдена. По словам американского лидера, ранее он победил «династии Бушей, Клинтонов и жуликоватую группу Обамы». Он также подчеркнул, что процедура импичмента лишь способствует росту популярности республиканцев в стране.

«Обратимся за помощью к Украине, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю!» — подытожил Трамп.

Скандал вокруг импичмента полон неоднозначных моментов. Посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд заявил в ходе допроса в конгрессе, что американский лидер все же надавил на своего украинского коллегу. Сондленд отметил, что Трамп обещал возобновить военную помощь Украине и провести личную встречу с Зеленским только в обмен на возобновление уголовного дела Burisma.

27 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что организованное демократами расследование по импичменту лишь поможет ему выиграть выборы.

«Думаю, это нас приведет прямо к победе», — заявил Трамп, выступая во Флориде. Он также подчеркнул, что последние слушания по импичменту в конгрессе были им «выиграны».