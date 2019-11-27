Стена, трансгендеры, импичмент: что мешает США принять оборонный бюджет

Палата представителей и сенат конгресса США никак не могут прийти к соглашению по законопроекту об оборонном бюджете страны (2020 National Defense Authorization Act), который должен составить около $738 млрд. Споры между нижней и верхней палатами американского парламента связаны с рядом острых вопросов, в которых не сходятся республиканцы и демократы.

Стоит учитывать, что оборонный бюджет утверждается на фискальный год и прошлый законопроект был рассчитан до 1 октября. Таким образом оборонные ведомства в США уже почти два месяца действуют в рамках временного финансирования. Дальнейшая задержка по бюджету приведет к заморозке строительства военных объектов, выплат по заработной плате и задержке в обслуживании армии.

Обе палаты конгресса имеют свое видение законопроекта — представители Демократической партии занимают большинство в палате представителей и не согласны с республиканцами, которые контролируют сенат. Переговоры по оборонному бюджету должны были завершиться в середине ноября, но законодатели все еще не могут договориться.

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Девять основных противоречий

Главные споры вызывают инициативы президента США Дональда Трампа, которые поддерживают республиканцы. В частности, речь идет о строительстве стены на границе с Мексикой — один из главных проектов американского лидера. Трамп в начале осени инициировал выделение $3,6 млрд из бюджета Пентагона, а с помощью законопроекта об бюджете на 2020 год он рассчитывает получить $8 млрд на своей проект в целом.

Законодатели настаивают на включении в законопроект об оборонном бюджете положений, которые запретят использование средств минобороны для строительства стены Трампа. Республиканцы же в сенате отказываются принимать подобные поправки и соответственно лишать проект президента США финансирования.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, вопрос стены беспокоит демократов в палате представителей с первых месяцев президентства Трампа.

«Стена была построена еще при президенте Джордже Буше-младшем, в ней есть большие дырки — эти участки до сих пор не закрыты. Трамп же предлагает завершить строительство стены, основная проблема связана с особенностями ландшафта, которые увеличивают стоимость проекта», — говорит эксперт.

Демократы не раз блокировали инициативы президента США по поиску финансов на стену, добавил Рогулев, данный вопрос — один из принципиальных для противников Трампа.

Кроме того, споры вызывает решение президента о создании Космических сил. По плану Трампа данная структура должна быть создана в составе министерства ВВС США, однако палата представителей и сенат по-разному смотрят на эту инициативу.

Так, нижняя палата предлагает разделить ВВС на два вида вооруженных сил: авиационные и космические. Верхняя же выступает за организацию отдельных космических сил, но без переписывания федеральных законов для официального создания нового военного отделения. При этом оба предложение не отражают того, о чем просил Трамп.

Законодатели также не могут прийти к соглашению по вопросу так называемого налога вдовы, который связан с пособием по потере кормильца для супругов погибших военных. Дело в том, что в США существует две программы по выплатам семьям военнослужащих — программа минобороны DOD и программа департамента по делам ветеранов VA. Первая предоставляет пособия семьям погибших при исполнении своих обязанностей военных. Вторая включает положения программы DOD, но также помогает ветеранам военных действий.

При этом сумма по программе VA уменьшает выплаты по DOD, к примеру, если семья военного должна получить $2000 от минобороны и $500 от департамента ветеранов — в сумме она получит только $2000. Именно это уменьшение пособий называют «налогом вдовы». Палата представителей предлагает выделить $5,7 млрд из бюджета США для предоставления компенсаций семьям военных, сенат же уверен в необходимости изменений, но не согласен с инициативой нижней палаты.

Споры среди законодателей вызывает и ситуация вокруг использования химикатов с содержанием перфторалкиловые соединения (ПФАС) на американских военных базах. Демократы в палате представителей призывают ограничить распространение ПФАС, чтобы остановить загрязнение воды у военных объектов США, но республиканцы в сенате отказываются включать эти положения в законопроект об оборонном бюджете.

Кроме того, республиканцы и демократы не могут прийти к согласию по вопросам, связанным с ядерным оружием. В частности, палата представителей выступает против финансирования маломощного варианта боеголовки W76-2 для подводных лодок, что позволит сэкономить почти $30 млн, однако сенат против исключения вооружений — настаивая на необходимости новых разработок.

Также стоит выделить критически важный вопрос для демократов — защита прав трансгендеров в армии США.

Палата представителей хочет отменить указ Трампа об ограничениях для приема на службу трансгендеров, страдающих гендерной дисфорией. Демократы уверены, что положения закона ущемляют права представителей меньшинства, но республиканцы в сенате не разделяют их опасений.

Последним же спорным моментом ситуация вокруг доктрины Фереса, демократы рассчитывают включить в оборонный бюджет положения, которые позволят военным предъявлять правительству иск за медицинскую халатность во время их службы. Дело в том, что в настоящее время доктрина обеспечивает армии иммунитет в случае деликатных исков, подаваемых против нее. Тем не менее, представители Республиканской партии не видят необходимости в изменениях.

Республиканский компромисс

Как отмечал председатель комитета сената по вооруженным силам Джим Инхоф, сторонам становится все сложнее искать компромиссы в этих вопросах. По его мнению, это связано с противостоянием между спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером большинства в сенате Митчем Макконнеллом.

В этом с ним согласен председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит, который не раз заявлял о неординарной позиции Макконелла в вопросе оборонного бюджета США.

«Макконнелл говорит, что демократы не хотят принимать законопроект по обороне, потому что они одержимы импичментом, в то время как мы ведем переговоры по нему, пытаясь заключить соглашение с сенатом», — говорил Смит.

Демократы в палате представителей инициировали запуск процедуры импичмента Трампа еще в сентябре, причиной для этого послужил телефонный разговор президента США с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Трамп якобы попытался надавить на президента Украины для организации расследования против компании, связанной с семьей его политического противника Джо Байдена. Демократы расценили действия президента США как попытку получения иностранной помощи для своего переизбрания, так как Байден — один из кандидатов в президенты от Демпартии.

Макконнелл обвиняет демократов в попытке «играть в партизанские игры» с военным бюджетом США, увязывая вопрос его утверждения с импичментом Трампу. Смит же уверен, что лидер большинства в сенате сам отказывается от заключения соглашения по законопроекту, заводя ситуацию в тупик.

В свою очередь, Инхоф настаивает, что ответственность за задержку законопроекта лежит именно на палате представителей. По его словам, Пелоси отказывается утверждать бюджет без пункта о химических веществах ПФАС.

«Если это ей не понравится, то она не позволит нам проголосовать по законопроекту», — заявил сенатор, ссылаясь на официальное письмо офиса спикера палаты представителей.

Ситуация вокруг оборонного бюджета США, действительно, заходит в тупик, так как демократы и республиканцы не желают уступать друг другу. К тому же демократы готовы одобрить бюджет в $733 млрд, что на $5 млрд ниже заявленного Белым домом.

Однако пока стороны не отказываются от переговоров и поисков компромиссных решений. В частности, Смит предлагал республиканцам пойти на уступки по вопросам ПФАС, если они хотят получить соглашение по стене Трампа или Космическим силам.

Представители Республиканской партии же действовали более радикально, в крайнем случае республиканцы подготовили урезанный вариант законопроекта, который в целом исключает спорные моменты и опирается на изначальную цифру в $738 млрд.

Предложение республиканцев включает в себя меры, необходимые для дальнейшего функционирования армии США и позволяет обеспечить бесперебойную работу наиболее важных программ.

В частности, законопроект учитывает специальные выплаты военнослужащим в виде различных бонусов за вербовку, оплату гражданских лиц в зоне боевых действий и преференции для специальных видов войск.

Кроме того, документ гарантирует поддержку зарубежных операций армии США на Ближнем Востоке и в Афганистане, в частности, направленных против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Законопроект республиканцев учитывает необходимость закупки F-35 для ВВС, а также включает в себя положения о различных изделиях по содержанию истребителей. Кроме того, документ поддерживает строительство военных объектов США за рубежом — расширение базы в Сингапуре.

Потери Пентагона

Компромиссный вариант может стать единственным выходом, если стороны так и не смогут прийти к соглашению по основной версии документа. Однако демократы могут проигнорировать его, что приведет к переходу армии США на временное финансирование вплоть до утверждения бюджета.

«Такое периодически происходит, это не является каким-то чрезвычайным обстоятельством. Разногласия могут возникать как по общим объемам, так и по специфическим программам. Не нужно забывать, что бюджет — «лакомый кусок». Каждый депутат и сенатор тащит его в свою сторону», — уверен Рогулев.

Тем не менее, Пентагон нуждается в предсказуемом и своевременном финансировании, из-за споров вокруг законопроекта ведомство не может продолжит запущенные процессы модернизации,

отмечал помощник министра обороны США Джонатан Хоффман.

В подобных условиях различные военные службы вынуждены сокращать расходы в рамках политики временного финансирования — замораживаются программы по обучению, техническому обслуживанию и закупке необходимых боеприпасов. К примеру, Военно-морские силы США решили задержать поставку субмарины класса «Вирджиния», крупного буксира и нескольких десантных кораблей.

«Нехватка средств может также отложить техническое обслуживание 14 судов. 33 новых проекта военного строительства, которые должны были начаться в 2020 году, будут остановлены», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, отсутствие финансирование ВМС приводит к остановке учебных программ для корпуса морской пехоты по F-35 и переносит важные разведывательные экспедиции.

В свою очередь, Сухопутные войска США заявляют о проблемах с закупкой вертолетов UH-60M Black Hawk или модернизированных Strykers. Также без оборонного бюджета военным придется сократить количество боеприпасов и специальные выплаты для военнослужащих. При этом ведомству придется отказаться от ремонта почти 270 помещений, а также найма около 4400 солдат.

ВВС США же ограничит производство новых истребителей F-15ex, которые должны были прийти на смену F-15C. Ведомство также откажется от проектов по улучшению характеристик F-35, которые были назначены на будущий год.

«ВВС могут не увидеть 41 военно-строительный проект, и усилия по восстановлению на базе Тиндалл во Флориде и на базе Оффатт в штате Небраска заморожены», — говорится в сообщении ведомства.

К тому же, в условиях временного финансирования ВВС США придется ограничить запланированное повышение заработной платы военнослужащих на 3,1%, а также отказаться от увеличения численности своих войск.

При дальнейшей задержке законопроекта по бюджету со стороны демократов и республиканцев, ситуация с содержанием армии США может обостриться еще больше. По предварительным данным, за полгода Пентагон может потерять около $22 млрд из-за отсутствия утвержденного бюджета. Поэтому в настоящее время основной вопрос заключается в том, когда стороны смогут достичь консенсуса.

«Борьба по бюджету — это всегда политика, внутриполитическая борьба обычно связана с ним. Импичмент же окрашивает эту борьбу в несколько драматические тона. Говоря простыми словами, демократам сейчас не до бюджета, они занимаются импичментом Трампа», — резюмировал Рогулев.