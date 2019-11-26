Подозревается Украина: Помпео рассказал о вмешательстве в выборы

Госсекретарь США Майк Помпео поддержал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что именно Украина взломала сервер Национального комитета Демократической партии в ходе президентской кампании 2016 года.

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Во время пресс-конференции в Госдепартаменте журналист спросил Помпео, должны ли Вашингтон и Киев расследовать причастность именно Украины, а не России, к проникновению в почту демократов.

«Каждый раз, когда появляется информация, указывающая на то, что какая-либо страна вмешивалась в американские выборы, мы не только имеем право, но и обязаны расследовать это. Мы должны быть уверены, что американец имеет доступ к избирательной урне, чтобы отдать свой голос, и что эти злоумышленники не подрывают наши западные демократические ценности», — указал дипломат.

Помпео также напомнил, что первые полтора года президентства Трампа он занимал пост главы ЦРУ и получал информацию о попытках вмешательства в американские выборы целого ряда государств, передает ФАН.

«Кстати, речь идет не только о странах. Есть и негосударственные участники [процессов вмешательства].

Их деятельность совершенно не соответствует тому, чего мы пытаемся добиться», — подытожил глава американского внешнеполитического ведомства.

Три недели назад высокопоставленные руководители силовых ведомств США заявили о том, что Россия, Китай и Иран якобы могут пытаться оказывать влияние на ход грядущих выборов президента страны. При этом, несмотря на обвинения, никаких доказательств на этот счет у них пока нет.

«Россия, Китай, Иран и другие злонамеренные иностранные заинтересованные лица будут стремиться вмешаться в процесс голосования или оказать влияние на отношение избирателей», — говорится в распространенном в среду совместном заявлении глав минюста, минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США.

Подписи под документом, в частности, поставили глава минюста Уильям Бар, исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности Кевин Макэлинэн, глава оборонного ведомства Марк Эспер, исполняющий обязанности директора национальной разведки Джозеф Магуайр, директор ФБР Кристофер Рей, глава киберкомандования ВС США и директор АНБ генерал Пол Накасоне и директор агентства кибербезопасности Кристофер Кребс.

Стоит отметить, что в заявлении американских силовиков не была упомянута Украина, хотя, возможно, именно Киев во главе с экс-президентом Петром Порошенко предпринимал попытки вмешаться в кампанию 2016 года. Так, экс-глава предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт во время дачи показаний команде прокурора Роберта Мюллера заявлял, что

именно Киев, а не Москва, стоит за хакерским взломом серверов Национального комитета Демократической партии во время предвыборной кампании 2016 года.

Среди записей были также показания заместителя главы штаба Трампа Рика Гейтса, который вспомнил, что Манафорт настаивал на том, что взлом осуществили с Украины. Недавно экс-представитель США по Украине Курт Волкер признал, что эта версия «совершенно правдоподобна», передает НСН.

В 2016 году Манафорта заподозрили в нелегальном получении более $12 млн от экс-президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов. Данное расследование в итоге стало одной из причин отставки Манафорта с поста руководителя штаба Трампа.

Недавно суд Киева возобновил дело о вмешательстве сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в выборы президента США в 2016 году, заявил депутат Верховной рады Андрей Деркач.

Генпрокуратура Украины закрыла разбирательство о возможном вмешательстве Киева в американские выборы в январе. Ведомство не нашло доказательств подобных действий со стороны украинских чиновников, однако Деркач уверен, что расследование было прекращено незаконно.

«Новому руководству Генпрокуратуры предстоит вывести Украину из международного скандала, в который ее завел [экс-президент Петр] Порошенко и представители НАБУ, и восстановить международную репутацию нашего государства», — написал депутат в Facebook.

По его словам, организованная преступная группа в составе руководства НАБУ оказала влияние на американские президентские выборы 2016 года, в частности, за счет разглашения данных досудебного расследования должностными лицами ведомства.