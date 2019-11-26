«Непорядок»: радикалы принесли унитазы к посольству Украины

Двое активистов движения SERB были задержаны сотрудниками правоохранительных органов возле посольства Украины. Как сообщает РЕН ТВ, мужчины принесли к дипмиссии унитазы и ночной горшок, раскрашенные в цвета украинского флага.

«Не дай бог кто-то нападет на Украину, не дай бог сомалийские пираты решат на своих суденышках наведаться к берегам Украины, а ВМС Украины без унитазов! Непорядок!» — объяснили свои действия организаторы несогласованной акции.

Активисты отметили, что движение SERB «душой болеет за братскую страну».

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее предложил отправить на Украину «посылочку из унитазов». «Возможно, мы можем это сделать», — заявил российский парламентарий, комментируя скандал вокруг возвращенных Киеву кораблей, арестованных после инцидента в Керченском проливе.

В начале ноября Россия вернула Украине буксир «Яны Капу» и бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь». Корабли остаются вещественными доказательствами, но были переданы украинской стороне на ответственное хранение, объяснил адвокат украинских моряков Николай Полозов.

При этом Киев обвинил Москву в пропаже значительной части оборудования и оружия, установленных на кораблях. В частности, большой резонанс в СМИ вызвали сообщения об исчезновении унитазов, а также изъятии у моряков автоматов Калашникова и пистолетов Макарова. В ФСБ отвергли обвинения — бронекатера, отмечает спецслужба, были переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

SERB (сокращение от South East Russian Block, русск. Юго-Восточный русский блок) — радикальная организация, перебравшаяся в Россию с Украины после событий «евромайдана» в 2014 году.

Участники этой группировки неоднократно совершали резонансные акции протеста, срывая выставки и показы фильмов. В официальной группе «ВКонтакте» в статусе сообщества SERB значится: «проКремлевское радикальное движение». Зимой 2014/15 года движение влилось в политическую жизнь РФ.

В сентябре 2017 года участники движения SERB сняли мемориальную доску с дома, где жил политик Борис Немцов.

Памятная табличка Немцову была установлена 7 сентября по инициативе ряда жителей дома в Климентовском переулке. Голосование по этому вопросу организовал муниципальный депутат Сергей Марков, проживающий там же. Между тем в департаменте культурного наследия Москвы журналистам заявили, что памятную доску могут демонтировать, так как она установлена без соответствующего разрешения.

«Все мемориальные доски устанавливаются по решению комиссии. Все, что установлено вне этого и что не относится к понятию мемориальная доска, тут нужно уже выяснять, кто установил, почему, кто давал такие разрешения», — заявили в департаменте, уточнив, что демонтаж производится за счет инициаторов установки.

Лидер SERB Гоша Тарасевич (настоящее имя — Игорь Бекетов) — актер из Днепра (бывш. Днепропетровск). Он снимался в эпизодических ролях в российских сериалах «Интерны», «Мент в законе» и в фильме «Главный» о жизни Сергея Королева.

Активисты SERB регулярно обливают зеленкой неугодных им оппозиционеров. Осенью 2015 года они напали на стоявшего в одиночном пикете пенсионера Владимира Ионова. В апреле 2016 года — на победителей школьного конкурса движения «Мемориал». Зеленкой облили и писательницу Людмилу Улицкую. Бекетов-Тарасевич тогда заявил, что движение и дальше будет «ставить на место национал-предателей».

В декабре 2017 года около 50 сторонников SERB сорвали показ документального фильма «Полет пули» о войне в Донбассе, запланированный в московском кинотеатре «Октябрь» в рамках фестиваля «Артдокфест». Один из активистов облил экран неизвестной пахучей жидкостью.

Тогда активисты выдвинули требование прекратить показ кинофильма, пропагандирующего убийства русских и «направленного против русских». На сторонниках SERB была одежда с символикой Новороссии и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Они выкрикивали также лозунг «Долой фашистов». Троих участников акции тогда задержали.