Забыл про казино: как Трамп подкупает индейцев

Президент США Дональд Трамп 26 ноября подписал указ о создании комиссии, которая займется проблемой пропавших и убитых индейцев и коренных жителей Аляски.

Реклама

Вопрос преступлений, жертвами которых становятся американские индейцы, стоит в США достаточно остро. Согласно статистике минюста Соединенных Штатов, индейцы, а также коренные жители Аляски в 2,5 раза чаще, чем другие жители страны, становятся жертвами жестоких преступлений.

Уровень сексуальных преступлений и изнасилований в индейских резервациях также в два раза выше, чем в остальных этнических группах. По данным Национального института правосудия, образовательного учреждения минюста США, 1,5 млн индейских женщин подверглись бытовому насилию, в том числе и сексуальному..

Условия жизни индейцев также оставляет желать лучшего. По данным официальной статистики, которую приводит агентство Bloomberg, в трети из 27 графств США с преобладанием индейского населения уровень безработицы составляет 10% и выше.

Резервации страдают от инфраструктурных проблем. Количество индейских племен, официально зарегистрированных в реестре правительства, также сократилось за последние годы со 150 до 65. Территория, занимаемая индейскими племенами, составляет в общей сложности 225 тыс. кв. км. В США проживают около 5 млн индейцев, большинство из которых живут вне резерваций.

Согласно американским законам, индейские племена осуществляют свою деятельность на основе самоуправления. На федеральном уровне существует бюро по делам индейцев — правительственная организация, которая входит в структуру министерства внутренних дел В задачу бюро входит решение проблем коренных американцев совместно с другими органами правительства.

Минюст США ранее заявил о выделении $1,5 млн на учреждение должности координатора по делам индейцев при отделениях ведомства по всей стране. Еще больше потратят на подготовку полицейских офицеров, которые будут работать в среде коренного населения Аляски.

Давно озабоченный индейцами

Сам Трамп озаботился индейской темой еще весной, когда объявил 5 мая «Днем повышенного внимания к проблемам погибших и пропавших индейцев и коренных жителей Аляски».

«Необходимо положить конец насилию, которое сказывается на общинах американских индейцев и коренных жителей Аляски», — заявил Трамп, объявляя об этой инициативе. Еще раньше он поручил создать рабочую группу по изучению проблем здравоохранения на территории резерваций.

При этом отношения самого Трампа с индейскими племенами нельзя назвать дружественными. В 1990-е годы он, как владелец многочисленных казино, пытался оспорить федеральный закон, дающий племенам право владеть игровыми заведениями на своих территориях. Речь шла о Нью-Джерси, где проживали несколько индейских племен и где вел свой бизнес Трамп.

Сегодняшние попытки Трампа решить проблемы индейских племен США носят явный предвыборный характер, попытку привлечь на свою сторону индейские племена, а также коренных жителей Аляски.

Несмотря на то что коренное население составляет всего лишь 1,5%, во многих штатах США голос индейского населения весьма значим. При этом количество индейцев и коренных жителей Аляски, не участвующих в голосовании, составляет 34%.

В настоящее время в американском конгрессе заседают четверо представителей коренного населения США — два республиканца и два демократа. Демократическая партия с ее социальными программами более популярна в среде коренных жителей Америки — получателей различных федеральных субсидий.

Глава фонда изучения США имени Рузвельта Юрий Рогулев считает, что обращение к проблемам индейцев для Трампа — это попытка показать себя «гуманистом» в чувствительном для американцев вопросе: «Для имиджа Трампа это не столь характерно, а здесь появляется возможность показать себя с гуманистической стороны».

Старания Трампа привлечь на свою сторону индейцев — камень в огород одного из своих потенциальных конкурентов на выборах сенатора-демократа Элизабет Уоррен.

В 2018 году она сообщила общественности, что у нее якобы имеются индейские корни племени Чероки, однако впоследствии выяснилось, что это не так. Трампу это дало повод для постоянных издевок над сенатором.

В своих обращениях он начал называть Уоррен «Покахонтас» в честь дочери вождя племени поухатанов, почитаемого в среде индейцев: «Будет ли она участвовать в президентской гонке как представительница американских индейцев, или спустя 32 года это уже не так хорошо себя оправдывает?» — написал Трамп в Twitter в феврале 2019 года, узнав о выдвижении Уоррен в президенты.

Летом Уоррен принесла свои извинения индейским племенам, однако заявила, что не будет отказываться от индейской повестки и намерена говорить о ней во время кампаний. Среди ее предложений — поправка, которая позволит администрации племен преследовать за уголовные преступления, совершенные на их территории, людей, не относящихся к индейскому племени.

Извинения перед индейскими племенами принесли свои плоды. Как отмечают американские СМИ, поддержка Уоррен среди индейцев возросла, а некоторые из присутствовавших на встрече даже заявили, что видят Уоррен следующим президентом США.

«Индейский» вопрос поднимал и недавно покинувший избирательную гонку демократов экс-мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Во время одного из предвыборных форумов он призвал к «правосудию» в деле индейского активиста Леонардо Пелтиера. Хорошо известный в СССР, Пелтиер отбывает пожизненный срок в тюрьме за убийство федеральных агентов во время попытки восстания в индейской резервации Вундед-Ни в штате Южная Дакота.

Непосредственного участия в противостоянии Пелтиер не принимал. Он прибыл в Вундед-Ни, уже когда активные действия противоборствующих сторон сходили на нет.

Отношение к личности Пелтиера в США достаточно неоднозначное: часть представителей либеральных кругов считают его невиновным. Лидер группы U2 Боно посвятил Пелтиеру песню «Сын своей земли». «Эта песня о сыне своей земли, который пошел против своей страны, так как в ней недостаточно свободы…» — рассказывал музыкант в одном из интервью.

К освобождению Пелтиера призывали даже некоторые отставные силовики, считая, что его вина не доказана. Так, бывший агент ФБР Джек Райян в своем письме к президенту США Бараку Обаме попросил проявить милость к Пелтиеру. Однако Обама отклонил прошение.