Назад к меморандуму: Сенцов требует вернуть Киеву ядерную бомбу

Режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта, призвал вернуть Украине ядерную бомбу. Это заявление он сделал в Страсбурге на заседании трех комитетов Европарламента, передает РИА «Новости».

«Раз у нас забрали Крым, нужно вернуть нашу бомбу, но это обсуждать не хотят — обсуждают «формулу Штайнмайера». Я считаю, что не надо обсуждать, она [формула] не имеет к ситуации никакого отношения», — заявил украинец.

По мнению Сенцова, он «не понимает и не хочет понимать», что собой представляют «формула Штайнмайера», «нормандский формат» и минские соглашения. Он отметил, что эти переговоры похожи на «попытку перемирия».

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«Я вообще не хочу это обсуждать. Давайте вернемся к началу, Будапештский меморандум. Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете», — подчеркнул Сенцов.

По словам режиссера, украинские власти сделали это «ради обеспечения безопасности в мире» и под гарантии собственной независимости и территориальной целостности от России, США и Великобритании.

Во вторник, 26 ноября, Олегу Сенцову должны вручить премию Сахарова. Эта награда утверждена Европарламентом в 1988 году и вручается лицам, «внесшим исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару».

Премия названа в честь советского правозащитника — физика и создателя водородной бомбы Андрея Сахарова, которого власти СССР преследовали за диссидентство.

Олег Сенцов — украинский режиссер. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества и подготовке к терактам.

Сенцов не признает вины и за время заключения несколько раз заявлял о применявшихся к нему пытках. Он считает свое дело политическим и сфабрикованным. В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных. Ряд международных правозащитных организаций и союзов кинематографистов выступили в поддержку украинского деятеля.

За Сенцова также вступились российские деятели культуры, в числе которых именитые кинорежиссеры Александр Сокуров, Владимир Котт, Владимир Мирзоев, Алексей Герман-младший, Павел Бардин, Алексей Федорченко, Аскольд Куров и Андрей Звягинцев.

Режиссер отбывал наказание в колонии строгого режима «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Летом 2019 года президент Украины Владимир Зеленский призвал обменять руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на украинского кинорежиссера. «Верните нам господина Сенцова», — заявил политик. Зеленский подчеркнул, что обмен Вышинского на Сенцова может стать «первым шагом доброй воли в отношениях между Россией и Украиной.

Сенцов был выдан Украине 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией по формуле «35 на 35». После прилета в Киев режиссер сказал Зеленскому «спасибо» и выразил надежду, что вскоре освободят остальных заключенных и они смогут вернуться домой. При этом Сенцов заявил, что украинская сторона и Россия не будут состоять в дружеских отношениях.

«Даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко», — подчеркнул бывший заключенный.

В интервью российскому писателю Дмитрию Быкову Сенцов заявлял, что Крым «несомненно украинский», а также сравнивал Российскую Федерацию с гитлеровским Третьим Рейхом. Кроме того, режиссер назвал лидера украинских националистов в 1940-х годах Степана Бандеру «одним из величайших украинцев» и героем Украины. Тогда же Сенцов призвал отменить Будапештский меморандум и вернуть Киеву ядерное оружие.

После распада СССР в 1991 году Украина унаследовала третий в мире по мощности ядерный арсенал. На территории бывшей УССР находились 176 межконтинентальных баллистических ракет различных моделей, 44 тяжелых бомбардировщика, оснащенных более чем 1 тыс. ядерных крылатых ракет большой дальности, а также 1240 боеголовок. Обслуживать их Киев был не в состоянии экономически.

В 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум — ядерные державы взяли на себя обязательство гарантировать безопасность и территориальную целостность Украины.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина обвинила РФ в аннексии входящего ранее в ее состав полуострова. Однако Крым вошел в состав России по итогам общенародного референдума, прошедшего по стандартам ООН. По вопросу самоопределения Крыма проголосовали более 85% жителей региона, более 96% проголосовавших поддержали вступление в состав России.