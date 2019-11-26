Лондон знал о связях Трампа с Россией: новые откровения в США

Москва имела компромат на будущего президента США Дональда Трампа и об этом якобы было известно и британской разведке, утверждается в книге «Crime in Progress», которая выходит из печати во вторник, 26 ноября. Однако в 2016 году, как пишут авторы, тогдашний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава МИД страны Борис Джонсон предпочли не сообщать об этом кандидату от республиканцев, чтобы не нанести вред потенциальному главе Белого дома.

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Авторы книги — журналисты Глен Симпсон и Питер Фритч, основатели консалтинговой компании Fusion GPS, получившей широкую известность во время предвыборной кампании 2016 года после заказанного ей так называемого «досье Стила». Оно представляло собой документ, в котором содержался компромат на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

В частности, в докладе приводились подробности общения президента США с девушками с «низкой социальной ответственностью» в Москве.

Тогда еще не политик, бизнесмен во время своего приезда в Россию на конкурс «Мисс Вселенная» в 2013 году якобы приглашал в номер московского отеля проституток. Трамп, как писали американские спецслужбы в разгар скандала, отрицал, что такой эпизод имел место.

Впоследствии «досье Стила» попало в прессу. Как отмечается в книге, изданию Buzz Feed его слил Дэвид Крамер, бывший помощник госсекретаря США и соратник покойного сенатора Джона Маккейна. Сам Маккейн, к слову, видел досье, однако не придал ему особого значения.

Авторы книги утверждают, что Кристофер Стил, экс-сотрудник MI6, пытался достучаться до высокопоставленных сотрудников британской разведки, в том числе до Эндрю Паркера, главы спецслужбы MI5. Стил также показал собранное им досье своему бывшему шефу в MI6 Ричарду Диарлаву, который как подчеркивается в книге, нашел собранную информацию «заслуживающей доверия».

Кроме того, журналисты уверяют, что

Диарлав рассказывал Стилу, что британское правительство знало о связях между российскими политическими кругами и членами команды Трампа. «Казалось, что британское правительство приняло политическое решение не продвигать дело дальше», — говорится в книге.

Пока не ясно, какой эффект произведет публикация. Вопреки ожиданиям, опубликованное в печати само «досье Стила» не нанесло большого урона репутации Трампа, несмотря на то что тогдашний директор ФБР Джеймс Коми отзывался о нем как о документе, который заслуживает внимания.

Трамп последовательно отвергал все обвинения, а во время кампании так и не было обнародовано ни одного снимка или ролика с той самой встречи в московском отеле.

При этом репутация одного из основателей Fusion GPS оказалась серьезно подмочена. Прессе стало известно, что компания собирала информацию против Трампа по заданию Национального комитета Демократической партии.

Как оказалось, Симпсон, распространивший эти сведения, и его компания фактически были «слугами двух господ».

Кроме сбора информации о Трампе, Fusion GPS также занималась поиском компромата на известного финансового инвестора Уильяма Браудера. Это дело не было связано с первым и велось якобы по заказу российских клиентов — компании Prevezon Holdings. Эта фирма была основана Денисом Кацывом, сын бывшего министра транспорта Московской области Петра Кацыва.

Российские клиенты хотели, чтобы Симпсон и его люди нашли информацию о Браудере, так как боролись против так называемого «акта Магнитского», который накладывал санкции против российских чиновников.

Симпсон впоследствии рассказал, что кое-какую информацию о Браудере ему найти удалось. Как выяснилось, инвестор имел значительную недвижимость в США и скрывал ее от налоговых служб, хотя ранее эту информацию опровергал. Он также отказался ответить на ряд других вопросов юристов GPS Fusion.

Надо отметить, что это уже вторая книга с компроматом на Трампа, которая выходит из печати за последнюю неделю. Несколько дней назад в США увидел свет труд автора, скрывающегося под псевдонимом «Аноним», под названием «Предупреждение». О себе он пишет как о чиновнике администрации, который возглавляет сопротивление Трампу. Впрочем, сенсаций не произошло, а большинство изложенного в материале было оценочным суждением об эксцентричном поведении Трампа.

К выходу книги негативно отнеслись даже оппоненты Трампа, такие как бывший посол США в России Майкл Макфол. «Я не поддерживаю действий господина или госпожи «Анонима». Я критически оцениваю многие шаги президента Трампа, но я считаю неправильным, что кто-то работает на президента США и сознательно не поддерживает его политику. Кто бы это ни был, он должен подать в отставку», — говорил дипломат в интервью «Газете.Ru».