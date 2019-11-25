«Вместе против одного»: массовые протесты захватывают Грузию

На акцию протеста под девизом «Вместе против одного» вышли представители 20 оппозиционных партий, гражданские организации и обычные жители города. Колонны демонстрантов начали свое движение от площади Первой Республики, по пути заблокировав проспект Руставели.

По предварительным данным, в шествии приняли участие несколько тысяч человек. У здания законодательного органа протестующих встретили дополнительные отряды полиции. При этом главная цель акции — блокировка работы парламента, в частности, пленарного заседания 26 ноября.

Демонстранты начали возводить у парламента палаточный городок для блокирования всех входов в здание. Активисты заявляют, что собираются стоять всю ночь, а также выстраивают вокруг парламента живую цепь. При этом полиция пока не вмешивается в ситуацию.

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Правда, перед началом марша полицейские задержали двух депутатов от оппозиционной партии «Движение за свободу — Европейской Грузии», которые везли дрова и различную атрибутику к парламенту страны. В МВД их задержание объяснили административным правонарушением, но, вероятно, власти решили не допустить появления еще одного палаточного городка.

В прошлый раз палатки появились у парламента с 17 ноября, тогда активисты также попытались остановить работу законодательного органа. В итоге демонстрация была разогнана спецназом с помощью слезоточивого газа и водометов. В ходе операции сотрудники правоохранительных органов задержали почти 40 человек.

Скандальное голосование

Массовые протесты проходят в Грузии уже более двух недель, демонстрации начались 14 ноября из-за провала голосования в парламенте по переходу страны на новую избирательную систему. Так, депутаты не смогли набрать большинство голосов для изменения смешанной системы голосования на пропорциональную — не хватило поддержки 12 парламентариев.

Провал голосования был связан со своеобразным расколом в правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», часть депутатов отказались поддержать инициативу о переходе на новую систему. В самой партии заявили, что против выступили мажоритарии.

Как говорил глава «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, руководство партии разочаровано итогами голосования, но разногласия среди депутатов — лишь часть демократического процесса. При этом именно «Грузинская мечта» инициировала голосование о переходе на новую избирательную систему к 2020 году — предложение правящей партии стало ответом на июньские протесты.

Грузинская оппозиция не поверила объяснениям Иванишвили и назвала голосование в парламенте «срежиссированным спектаклем».

В июне демонстранты требовали от правительства уйти в отставку и организовать внеочередные выборов в парламент по пропорциональной системе. Тогда демонстрации захватили Грузию из-за инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Российский политик в ходе посещения грузинского парламента по приглашению принимающей стороны занял место спикера, что в оппозиции расценили как предательство национальных интересов со стороны властей.

В целом, требования протестующих не особо изменились и в этот раз. Лидеры оппозиции вновь призывают к отставке правительства и новым выборам, однако грузинские власти не собираются идти на поводу у активистов.

Ситуация осложняется тем, что пока стороны не предпринимают никаких попыток для поиска компромисса — оппозиция обещает выходить на улицы до выполнения ее требований, а власти не исключают применения жестких мер в отношении радикально настроенных активистов.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов, оппозиция пытается раскачать ситуацию, чтобы поднять своей рейтинг доверия и популярность среди населения.

«На последних выборах им сделать этого не удалось, теперь им важно осуществить некий реванш. Поэтому в настоящее время они активно давят на власти, а их основное поле деятельности — это улица», — считает эксперт.

Власти Грузии же заняли жесткую позицию, отказавшись от компромиссов, пояснил Муханов, изначально Иванишвили пошел на серию популистских шагов, но теперь придерживается другой линии.

Политический тупик

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала оппозицию отказаться от противостояния, чтобы не радовать врагов страны.

«Проявились внутренние разрозненность и раздоры, преобладают зависть и желчь, что ослабляет государство и радует лишь врага. Сейчас не время для противостояния, тем более когда мы стоим перед ежедневными вызовами из оккупированных территорий, когда мы видим, как некоторые используют нашу нынешнюю слабость», — сказала Зурабишвили.

Работу над избирательным кодексом необходимо продолжить, добавила лидер Грузии, чтобы граждане могли выразить свою волю путем справедливых выборов.

«Призываю всех: в парламенте, там, где этому надлежащее место, необходимо найти решение, которое, наверное, не сможет удовлетворить всех, но позволит снизить напряженность», — подчеркнула Зурабишвили.

Решение, которое требует найти президент, уже предлагали представители оппозиции. По словам лидера партии «Новая Грузия» Георгия Вашадзе, немецкая модель избирательной системы с рядом дополнений должна устроить обе стороны конфликта.

Голоса будут распределены пропорционально между всеми кандидатами, заявил Вашадзе, также сохранится мажоритарная система, однако будут существовать многомандатные округа. В то же время каждый избиратель будет иметь право на один голос и, следовательно, «голоса распределятся справедливо».

«Оппозиция рассчитывала, что правящая партия пойдет на уступки после летних событий, но в «Грузинской мечте» не собираются терять власть», — указал Муханов.

Несмотря на то что популярность оппозиционных партий постепенно растет, продолжил эксперт, пока они не могут рассчитывать на лидерские позиции в Грузии и конкурировать с правящей партией.

«Грузинская мечта» действительно не собирается идти на уступки и даже рассматривать предложение оппозиционеров по немецкой системе выборов. По словам генерального секретаря партии Каха Каладзе, выборы 2020 года пройдут по смешанной системе.

«Тема закрыта, к 2020 году будет сохранена смешанная избирательная система, полностью соответствующая демократическим принципам. Исходя из этого, политический спектр должен направить все усилия на подготовку к выборам и проведение выборов на высоком демократическом уровне», — отметил генсек «Грузинской мечты».

У оппозиции будет реальный шанс на победу, считает Каладзе, так как правящая партия решила не представлять своих кандидатов в некоторых мажоритарных округах.

По мнению исполнительного директора центра «Кавказский дом» Георгия Канашвили, ситуация в Грузии будет постепенно накаляться вплоть до новых выборов.

«Существующая система выборов будет стимулировать разные партии находить пути друг к другу, поэтому в течение нескольких месяцев может появится какая-нибудь новая коалиция», — сказал Канашвили «Газете.Ru».

Шанс на перемены

При этом ноябрьские протесты в Грузии отличаются от прошлых акций необычным единением среди оппозиционных партий, которые отбросили свои разногласия для достижения основной цели — свержения «Грузинской мечты». А отказ правящей партии от выдвижения своих кандидатов в некоторых округах может спровоцировать своеобразный раскол в оппозиции.

Дело в том, что смешанная система с мажоритарными округами выгодна «Грузинской мечте», которая теряет поддержку в крупных городах из-за демонстраций, но сохраняет ее на уровне регионов. По опросам Международного республиканского института (IRI), правящую партию готовы поддержать 23% респондентов, а их основного конкурента «Единое национальное движение» — лишь 15%.

«Оппозиция состоит из совершенно различных сил, некоторые занимают абсолютно противоположные позиции. Но в настоящее время у них нет лидера, который бы устраивал все стороны. Поэтому трудно представить, что они смогут притянуть к себе подавляющее большинство граждан Грузии», — заявил Вадим Муханов.

Пока выхода из кризиса не видно. Несмотря на отсутствие главы, оппозиционные партии продолжают двигаться к единой цели — свержение «режима Иванишвили», а власти не готовы им уступать.

Достаточно сложно спрогнозировать дальнейшее развитие событий, но одним из вариантов может стать повторение сценария 2012 года, когда к власти в Грузии пришла «Грузинская мечта». Партия Иванишвили смогла победить на парламентских выборах правившую на тот момент партию «Единое национальное движение» президента Михаила Саакашвили, впоследствии убрав своих конкурентов из правительства.

«Сейчас ситуация по определенным параметрам схожа. К правящей «Грузинской мечте» уже привыкли в Грузии и за ее пределами, она находится у власти две каденции, и все понимают, что основные решения принимает Иванишвили. Недовольство населения этим постоянством растет — текущие события показывают, что протест имеет широкую почву», — рассуждает Муханов.

Если оппозиции удастся привлечь широкий круг населения, в следующем году у Иванишвили будет достаточно много проблем, подчеркнул эксперт, а следом придет и новый антиправительственный кризис.