«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой

В Москве прошла встреча премьер-министров России и Финляндии Дмитрия Медведева и Антти Ринне. Это были первые переговоры для Ринне с российским коллегой — политик только летом 2019 года занял свой пост. До прихода на должность главы кабинета социал-демократ Ринне возглавлял министерство финансов Финляндии. Он известен как прагматик, негативно оценивающий перспективу вступления его государства в НАТО.

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Освещающая визит премьера финская газета Ilta Sanomat напоминает о пророссийских заявлениях Ринне. Так, в 2014 году, уже после референдума в Крыму, по итогам которого полуостров вошел в состав России, тогда еще боровшийся только за пост председателя социал-демократов Антти Ринне выпустил тираж информационных буклетов, где, в числе прочего, продвигал идею расширения визовых свобод между Россией и Финляндией.

«В наши интересы входит безвизовый режим, ускорение транспортных связей, основательное развитие изучения русского языка и культуры, а также активная торговая деятельность совместно с российскими торговыми кругами», — цитирует газета финского премьера.

Отношения с соседней Финляндии крайне важны для Москвы, и Дмитрий Медведев подчеркнул это в ходе встречи.

«Финляндия — наш добрый сосед и хороший партнер, поэтому мы рассчитываем на развитие отношений с вашим государством», — сказал российский премьер, открывая встречу с Ринне.

В ходе переговоров был затронут широкий спектр двусторонних отношений — от общего диалога ЕС с Москвой и реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» до ситуации на Украине.

При этом Медведев обратил внимание, что «Северный поток — 2» уже положительно сказался на росте товарооборота между двумя странами. В 2018 году он увеличился на 20% и приблизился к $15 млрд. «Финские предприятия, два порта участвовали в работах по прокладке труб», — напомнил премьер-министр РФ.

Председатель российского правительства обратил внимание, что еще в 2008 году товарооборот между Россией и Финляндией достигал $22,5 млрд. «Это то, что можно достичь, если хорошо постараться», — выразил уверенность Медведев.

В то же время эта задача упирается в систему санкций и контрсанкций, участниками которых являются и Россия, и Финляндия.

Российские компании, по словам Медведева, поддерживают идею навсегда сохранить российские ответные меры на санкции Евросоюза,

передает РИА «Новости».

«Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер — ответ известный, и, собственно, вы в таком ключе меня и спросили. Конечно, мы ничего отменять не будем. <…> Мы хотим нормальных отношений с Европейским союзом, но до тех пор, пока Евросоюз сам не захочет их восстановить, мы ничего делать не будет», — заявил российский премьер.

Медведев в очередной раз напомнил, что это Брюссель испортил отношения с Москвой — «пусть сам теперь и просит их восстановить».

Российская сторона при этом понимает, что ситуация в этом направлении может существенно улучшиться, если Киев достигнет прогресса в урегулировании своего «внутреннего конфликта».

«Если не удастся продвинуться вперед, значит, эти санкции сохранятся надолго, наши контрсанкции сохранятся тоже надолго»,

— подчеркнул глава российского правительства.

Председательство без привилегий

В настоящий момент Финляндия председательствует в ЕС и — надо отметить — активно продвигает идею улучшения диалога России и Европы.

«У нас есть общая линия в отношении России, и мы, без сомнения, будем ее придерживаться. В то же время мы хотим вести диалог с Россией и, например, сотрудничать по вопросам экологии», — говорил Ринне в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

По его словам, речь идет о более тесном сотрудничество по экологическим вопросам между прибрежными странами Балтийского моря. Он также выразил надежду, что этот шаг «поможет установить доверие между Россией и ЕС».

Кроме того, Хельсинки активно поддерживали возвращение России в Совет Европы, который Москва покинула после лишения ее делегации права голоса. Летом 2019 года российская делегация вернулась в ПАСЕ.

Правда, как констатирует ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, специалист по проблематике ЕС Сергей Уткин, председательство страны сегодня в связи с подписанием Лиссабонского договора «лишилось былого значения, особенно в международной области».

«Остались по большей части символические поводы подчеркнуть вклад отдельной страны в развитие ЕС», — говорит эксперт, напоминая, что финское председательство в ЕС подходит к концу.

При этом эксперт отмечает важность двусторонних отношений: «В двустороннем плане Финляндия всегда была и остается для России важным соседом, который старается избегать ненужных скандалов и поддерживать конструктивное взаимодействие по практически значимым вопросам (например, экологической повестке), даже когда политические условия не самые благоприятные».

Помимо вопросов товарооборота, Медведев и Ринне также коснулись проблемы туризма. Как отметил в беседе финский премьер-министр, туристы из России составляют самую большую группу иностранных туристов: количество виз, выданных финской стороной гражданам РФ, выросло в этом году на 25%.

Однако после того как в сентябре Финляндия привела свою визовую политику в соответствие с общими требованиями ЕС, количество желающих получить финскую визу в Санкт-Петербурге, по данным генконсульства Финляндии, снизилось, сообщает портал 78.ru. Раннее жители Петербурга и Северо-Западного Федерального округа могли подавать документы на визу в упрощенном порядке.

Таинственный остров

Несмотря на дружественный характер отношений, в Москве активно следят за контактами Финляндии и НАТО. Так,

на днях глава МВД Эстонии Март Хельме рассказал СМИ, что Эстония совместно с Латвией, Литвой и Финляндией готовит некий «план Б» на случай бездействия коллективной обороны НАТО.

Правда, канцлер министерства обороны Финляндии Янне Кууселла позже эти заявления опроверг, подчеркнув, что планы Эстонии в области обороны не имеют отношения к Финляндии.

В свою очередь, западная пресса уделяет пристальное внимание размещению российских военных вертолетов на острове Гогланд в Финском заливе. Как отмечают авторы недавней статьи в американской газете деловых кругов The Wall Street Journal, вертолетная база, размещенная на острове, дает России возможность в течение нескольких минут достичь столиц Эстонии и Финляндии. Авторы отмечают, что это часть усилий Москвы с целью «нервировать Запад».

Речь идет об инфраструктуре, которая включает в себя пять вертолетных площадок. Она была оборудована еще в августе и, как сообщили в Минобороны, может принимать вертолеты всех типов, которые стоят на вооружении Западного военного округа.