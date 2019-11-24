«Забудьте о Донбассе»: экс-депутат Рады призвал к миру

Забыть о Крыме и Донбассе, оформив их как «потерянные территории» на законодательном уровне должна Украина. Такое мнение в эфире YouTube-канала InterVizor выразил экс-депутат Верховной рады Евгений Балицкий.

«После того, как их убивали, как к ним летели украинские снаряды, как летчик <...> с самолета расстреливал Луганск, они к нам не вернутся», – заявил бывший парламентарий о жителях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также о Крыме.

По словам Балицкого, местные жители «ненавидят» украинских политиков и военных. Минский переговорный процесс же, добавил он, не решает проблемы и нужен для «оттягивания времени».

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Политик подчеркнул, что что важно установить мир в стране, отвести вооруженные подразделения от фронта и остановить кровопролитие. Он также раскритиковал госпереворот, происходивший на Евромайдане в 2014 году. По мнению Балицкого, никакой «революцией достоинства» майдан не был. «Про какое достоинство вы говорите? О том, что мы воюем в своей стране и убиваем друг друга?

Снаряду все равно, кого убивать, он летит и попадает в девочку с портфельчиком или в сепаратиста», – заявил экс-депутат ВР.

На Украине политики самого разного уровня продолжают мечтать о возвращении Крыма. В сентябре бывший руководитель внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал об очередном плане по «реинтеграции». Он заявил, что для возвращения Крыма Украина должна стать мощной державой — при поддержке Запада.

По его словам, главу Крыму нужно снять с должности и провести на полуострове «свободные выборы». Крымский бизнес при этом будет «освобожден» при помощи международных партнеров из США и ЕС, которые будут контролировать регион.

Глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что украинский разведчик не разбирается в экономике и «не понимает, о чем говорит».

«Какой экономический расцвет, когда мы шесть лет наблюдаем, как Украина загибается? Это во-первых. А во-вторых,

крымчане провели референдум, на котором почти единогласно проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией, не из экономических соображений, а из моральных», — подчеркнул крымский парламентарий.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев будет бороться за возвращение Крыма «не только словами». 30 октября он назвал условия завершения вооруженного конфликта в Донбассе: прекращение «горячей стадии» противостояния, примирение людей и реинтеграция в состав Украины. Это, по словам президента, является его главной задачей на посту президента. Однако это должно произойти не ценой жизней украинцев.

«Я всегда говорил, если мы говорим о людях и территориях, первый приоритет — люди, второй приоритет — территории», — сказал Зеленский. Украинский лидер добавил, что в данном вопросе поддерживает дипломатический путь и хочет попробовать решить проблему в рамках минского и нормандского форматов.

Гражданская война на Украине разгорелась в 2014 году, когда украинские власти начали в Донбассе, жители которого не согласились с итогами государственного переворота в Киеве в феврале того же года, так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО). Продолжающийся уже более пяти лет конфликт унес жизни более 13 тыс. человек, порядка полутора миллионов жителей региона бежали из страны.

Киев обвиняет в разжигании конфликта Москву, однако доказательств российского вмешательства привести не может. Российская сторона отрицает причастность к конфликту. ОБСЕ официально признала, что российских вооруженных формирований в Донбассе нет.

1 октября в Минске была подписана предложенная президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером формула урегулирования конфликта. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» компромиссом и уступкой в сравнении с первой редакцией минских соглашений. По мнению главы МИД РФ, изначально предполагалось, что выборы будут проведены после принятия закона об особом статусе Донбасса и внесения его в конституцию Украины. В Кремле также позитивно отреагировали на согласование «формулы».