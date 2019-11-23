Бермудский треугольник: Джонсон отверг теорию о России

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон на предвыборных дебатах заявил, что исключает влияние России на результаты референдума по Brexit в 2016 году.

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Премьер Великобритании, отвечая на вопрос о том, когда будет опубликован доклад о действиях Москвы, отверг соответствующее предположение, сообщает Sky News.

При этом Джонсон сравнил такие мысли с теориями о существовании бермудского треугольника — она была популярна в 1970-е. Согласно ей, у берегов Северной Америки таинственным образом пропадали корабли и даже самолеты на протяжении многих лет. Однако противники теории считают, что она основана на ошибках и подтасовке фактов.

«Нет доказательств того, что вмешательство России в какое-либо голосовании в Великобритании имело место. Вся эта идея о том, что кто-то повлиял на решение миллионов людей, сравнима с теорией о бермудском треугольнике», — заявил Джонсон.

Стоит отметить, что члены комитета по разведке и безопасности нижней палаты парламента страны ранее подготовили доклад о якобы имевших место попытках вмешательства России в референдум по выходу Великобритании из Европейского союза 2016 года, а также выборы 2017 года. Работая над докладом, законодатели использовали данные, полученные от МИ-5, МИ-6 и Центра правительственной связи — спецслужбы, которая занимается радиоэлектронной разведкой.

Документ занимает 50 страниц. Он был передан в канцелярию премьера еще в середине прошлого месяца, но, как утверждает оппозиция и экс-генпрокурор Доминик Грив, его публикации препятствовал Борис Джонсон. Также доклад не был представлен и парламенту.

Джонсон выступал за проведение референдума в 2016-м. Он вошел в правительство как раз после того, как большинство граждан проголосовали за выход из ЕС.

Кстати, в своей книге «Под запись» экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон пишет, что Джонсон, хотя и считается апологетом Brexit, не верит в него. «Я пришел к выводу, что он рискнул исходом, в который не верил, потому что это помогло бы его политической карьере», — отмечает он.

По словам бывшего главы правительства, все заявления Джонсона о суверенитете Великобритании были для него «второстепенными» и он думал лишь о том, что может с этого получить.

После того, как 52% граждан Великобритании проголосовали за Brexit, Кэмерон заявил о том, что стране нужно новое руководство, которое должно отвечать интересам большинства граждан, объяснял политик, до референдума призывавший сохранить британское членство в ЕС. После референдума Кэмерон понял, что проиграл, и подал в отставку.

Теперь же нынешнему главе правительства пришлось объявить досрочные выборы — он не успел добиться от парламента согласия по вопросу Brexit. Голосование назначено на 12 декабря.

Изначально Brexit должен был произойти в конце марта, но полное несогласие между британским парламентом и правительством привело к трем переносам даты выхода. В настоящее время Brexit назначен на 31 января 2020 года, однако у Лондона также есть возможность выйти из состава ЕС досрочно.

Консерваторы намереваются воспользоваться данной возможностью. Противниками же консерваторов и партии Brexit выступают лейбористы вместе с либерал-демократами. Но между ними существует ряд ощутимых разногласий.

При этом, как отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» профессор МГИМО Николай Топорнин, британская оппозиция настаивает на новом референдуме, но при этом не отказывается от Brexit.

«Такая зигзагообразная позиция не вселяет уверенности в избирателей, математически это выразится в то, что у них будет намного меньше мест в парламенте, чем у консерваторов», — уверен эксперт. По его мнению, наиболее вероятными победителями выборов окажутся консерваторы Джонсона.

«Сейчас большое преимущество имеет Консервативная партия и Борис Джонсон, некоторые опросы дают им даже больше 40% голосов. Лейбористы же имеют всего до 25%, а на пятки им наступают либерал-демократы. Такой процентаж предполагает, что консерваторы могут одержать уверенную победу на выборах», — отмечал эксперт.