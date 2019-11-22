Израиль против Нетаньяху: четыре дела премьер-министра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение генпрокурора Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения по трем делам попыткой переворота.

«То, что мы видим сегодня, является попыткой переворота против премьер-министра на основе ложных утверждений. То, через что я прохожу сейчас, очень тяжело для меня, но это еще тяжелее для моей семьи. Я продолжу руководить Израилем ответственно и в соответствии с законом», — заявил Нетаньяху в ходе телеобращения к нации.

В юридической системе Израиля есть один закон для всех и «другой закон для Нетаньяху», уверен премьер, в настоящее время, по его мнению, следователи и прокуроры действую незаконно.

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«Нужно быть слепым, чтобы не заметить, что с правовой системой. Пришло время расследовать действия следователей и прокуроров, которые разрешают предъявлять такие обвинения», — подчеркнул он.

Мандельблит накануне решил предъявить премьеру обвинения во взяточничестве, мошенничестве и обмане общественного доверия. По словам генпрокурора, Нетаньяху проходит по трем делаем, которые основаны на тысячах доказательств.

«Только после того, как я убедился, что доказательная база достаточна, я решил предъявить обвинения премьеру», — отмечал Мандельблит. Он также указывал, что приговорить Нетаньяху может только суд.

Три дела премьера

Уголовные дела против Нетаньяху, о которых идет речь, носят кодовые названия 1000, 2000 и 4000. Первое расследование в целом связано с предполагаемыми коррупционными преступлениями премьера. Нетаньяху подозревают в получении подарков на сумму более $280 тыс. от своих сторонников, в частности, известного израильского продюсера Арнона Милчена.

Милчен участвовал в создании множества голливудских фильмов, в том числе «Выживший», «Бойцовский клуб» и «Бердмэн». Продюсер якобы дарил премьеру дорогое шампанское и сигары, по данным Jerusalem Post, таким образом он «расплачивался» с Нетаньяху за помощь в получении визы в США.

К слову, полиция Израиля рассматривает возможность предъявления обвинений в коррупции продюсеру вместе с Нетаньяху. По данным следствия, после получения подарков премьер стал активно продвигать так называемый «закон Милчена», который на 10 лет освобождал бы от уплаты налогов израильтян, вернувшихся на родину из-за границы. Инициатива была отклонена израильским минфином, но сам факт лоббирования данной идеи со стороны премьера беспокоит правоохранительные органы.

В деле 1000 фигурирует австралийский миллиардер Джеймс Пэкер, который также дарил подарки Нетаньяху и его семье. Это лишний раз подтверждает нарушения Нетаньяху. По версии следователей, данный факт свидетельствует о мошенничестве со стороны премьера.

Второе разбирательство против Нетаньяху — дело 2000 — связано с издательством израильской ежедневной газеты «Едиот ахронот» («Последние новости»). Нетаньяху якобы заключил договор с изданием — редакция газеты согласилась освещать деятельность правительства Израиля в позитивном ключе, а взамен получила помощь в устранении конкурентов.

Еще одно расследование в отношении премьера также связано со СМИ, но в этот раз речь идет о телекомпании «Безек». По версии следствия, Нетаньяху предоставлял определенные преференции телеканалу в обмен на положительное освещение своей деятельности через его сайт «Walla!». Дело 4000 считается самым серьезным, так как премьеру предъявили обвинения сразу по трем пунктам — взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием общественности.

По этим делам полиция допрашивала Нетаньяху более 10 раз, в феврале Мандельблит согласился с рекомендацией сотрудников правоохранительных органов и начал подготовку к выдвижению обвинений премьеру. Досудебные слушания по данному вопросу были завершены в начале октября, личным адвокатам Нетаньяху так и не удалось переубедить генпрокурора в необходимости предъявления обвинений.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» израильский политический обозреватель Бенни Брискин, наибольшую опасность для премьера представляет дело 4000, потому что в нем речь идет о взятке.

«По этому обвинению, чисто теоретически, Нетаньяху может грозить до семи лет тюрьмы, правда никогда в истории Израиля никого не сажали на такой срок по этим обвинениям. По нарушению доверия сроки тюремного заключения гораздо меньше, но тоже довольно ощутимы», — считает эксперт.

Половина жителей Израиля расценивает такие обвинения против премьера как несерьезные, отмечает Брискин, потому что как взятка было классифицировано положительное освещение в прессе.

«Это действительно выглядит новым словом в юриспруденции, хотя в целом это можно так трактовать. В данном случае взятка дается не деньгами, а так сказать «борзыми щенками». Это очень сложная и скользкая сфера, таких прецедентов еще не было. Фактически придется любого политика публичного расследовать на предмет получения преференций от прессы», — уверен эксперт.

Немецкий скандал

Говоря о расследованиях против премьера, нельзя не упомянуть и дело под кодовым номером 3000, которое связано с закупкой министерством обороны Израиля германских подводных лодок. Разбирательство началось еще в 2017 году, а основанием для появления дело стало журналистское расследования.

Местные СМИ за год до открытия дела сообщили о многочисленных нарушения со стороны властей при закупке трех подводных лодок и четырех военных катеров немецкого производства. Дело в том, что во время переговоров сторон немецкую компанию Thyssen Krupp представлял бизнесмен израильского происхождения Мики Ганор, его фирма «MG 2015 Ltd» стала официальным посредником в сделке.

Внимание журналистов привлек не сам Ганор, а его юридический консультант — Давид Шимрон, двоюродный брат и личный адвокат Нетаньяху. К тому же, обеспокоенность вызывал факт влияния премьера на сделку, который с самого начала настаивал на закупке новых подлодок, несмотря на протесты со стороны экс-министра обороны Моше Яалона.

Яалон не раз заявлял, что ВМС Израиля вполне достаточно уже имеющихся шести субмарин, а также отмечал нарушения при закупке немецких патрульных катеров для охраны месторождений природного газа в море — на их покупку отсутствовали необходимые тендеры, как того требует законодательство Израиля.

Сам Нетаньяху отрицал какой-либо коррупционный фактор в данной сделке, настаивая на необходимости подобной покупки для армии Израиля. Шимрон утверждал, что не обсуждал с премьером данную тему и свое участие в заключении договоренностей.

Это расследование до сих пор не завершено, по официальным данным, премьер в нем не фигурирует, а его адвокат сотрудничает со следствием. Однако в рамках разбирательства полиция не раз допрашивала ближайшее окружение Нетаньяху.

Политический коллапс

Стоит отметить, что прокуратура предъявила официальные обвинения премьеру по делам 1000, 2000 и 4000 на фоне затяжного политического кризиса в Израиле, который продолжается уже более года и был спровоцирован распадом правящей коалиции. За это время в стране прошли два голосования, но пока ситуацию стабилизировать не удалось.

Нетаньяху со своей партией «Ликуд» и его соперник от партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц — лидеры крупнейших партий Израиля — не смогли договорится о формировании коалиции как друг с другом, так и с другими партиями. Переговоры находятся в тупике, и если за 21 день ситуация не изменится, в Израиле будут назначены уже третьи за год выборы.

«Дела против премьера усложняют политическую ситуацию в Израиле, шанс создать правительство без новых выборов фактически потерян. Теперь, когда Нетаньяху официально обвинен, партия «Кахоль-Лаван» не сможет присоединится к партии премьера «Ликуд», пока он стоит во главе. Таким образом Израиль без какой-либо другой возможности идет на третьи досрочные выборы», — утверждает Брискин.

Положительно повлиять на ситуацию может отставка премьера и его уход из «Ликуда», добавил эксперт, тогда левые во главе с Ганцом смогли бы договорится с правыми из партии Нетаньяху. Однако политик не собирается уходить со своего поста и намерен использовать обвинения в свою пользу.

«Нетаньяху уже наметил свою линию обороны, которая скорее стала атакой. Премьер призвал проверять проверяющих, расследовать действия прокуроров и полицейских следователей. По мнению премьера, правоохранительные органы позволяют себе все, в частности, шантажируют государственных свидетелей и сначала обозначили его как цель, а потом начали подбирать факты против него», — отметил Брискин.

Линия Нетаньяху работает из-за множества свидетельств о своеобразной безнаказанности правоохранительных органов, продолжает эксперт, но действия премьера крайне негативно влияют на ситуацию в целом — общество теряет доверие к полиции и прокуратуре.

При этом у генпрокуратуры фактически только одна возможность отправить Нетаньяху в отставку — получить решение суда, а затем подтверждение от Верховного суда, подчеркнул Брискин, таким образом премьер останется у власти как минимум еще на полгода — до мартовских парламентских выборов.