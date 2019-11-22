Трамп за импичмент: Белый дом поддержал продолжение процедуры

Президент США Дональд Трамп поддерживает дальнейшее рассмотрение процедуры собственного импичмента в сенате. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News представитель Белого дома Хоган Гидли.

«Если палата представителей будет продолжать навязывать американскому народу эту фальшивую и нелегитимную процедуру, это мошенничество, то он [президент] пойдет в сенат», — подчеркнул Гидли.

По его словам, Трамп не видит каких-либо оснований для дальнейшего «ковыряния» импичмента в палате представителей. Кроме того, если дело об отстранении президента попадет в сенат, то Трамп не преминет вызвать в качестве свидетелей бывшего вице-президента США Джо Байдена, его сына Хантера и конгрессмена Адама Шиффа.

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Для импичмента Трампа нужны голоса двух третей сенаторов, но верхняя палата конгресса контролируется республиканским большинством — 53 места из 100.

Процедура импичмента была запущена спикером палаты представителей Нэнси Пелоси 25 сентября. Это произошло после заявления председателя комитета по разведке Адама Шиффа о «давлении», которое Трамп якобы оказывал на президента Украины Владимира Зеленского.

В конце августа видные американские газеты опубликовали сенсацию — Трамп, согласно их утверждению, требовал от Киева расследовать дело нефтегазовой компании Burisma и сына Джо Байдена Хантера, занимавшего кресло в совете директоров компании, в обмен на военную помощь в размере $250 млн. Соответствующую жалобу своему начальству подал некий сотрудник разведки США, сейчас его имя скрывается в интересах следствия. Аноним находится под федеральной защитой, а сторонники американского лидера пообещали заплатить $50 тыс. за любую информацию о нем.

Если будет доказано, что Трамп действительно предлагал Зеленскому «сделку», это может стать формальным основанием для отставки Трампа.

Впрочем, никакого дела Киев до сих пор не возобновил. «Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал. Просто может быть какое-то производство, в котором может фигурировать слово Burisma. Может, таких производств есть несколько», — рассказал ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

«Украинагейт», как его называют в американской прессе, в очередной раз расколол США. Немногим более половины американцев поддерживают процедуру импичмента Дональда Трампа (53%), сообщила ранее газета The Wall Street Journal.

В то же время 44% участников опроса выступили против отставки президента. Среди сторонников Демократической партии 88% уверены в необходимости импичмента, а среди республиканцев 90% назвали процедуру ошибкой.

Стремясь дезавуировать жалобу Адама Шиффа на Трампа, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. Украинский и американский лидеры раскритиковали Францию и Германию за отсутствие помощи Украине. Кроме того, украинский президент напомнил Трампу, что тот позвонил поздравить его, когда он выиграл президентские, а затем парламентские выборы: «Я думаю, что должен чаще участвовать в выборах, чтобы вы мне больше звонили и мы могли бы чаще говорить по телефону». В ответ Трамп согласился и засмеялся.

Зеленский также назвал Трампа «великим учителем».

Эти слова он произнес в контексте прихода новых людей в правительство и избавления от «украинских политиков старого типа». В конце разговора Зеленский также говорит, что, бывая в Нью-Йорке, останавливался в отеле Trump Tower.

Минюст США прокомментировал опубликованный разговор между украинским и американским президентами. В ведомстве не увидели нарушений американского законодательства в репликах Трампа и отказались от дальнейшего расследования. МИД Украины, в свою очередь, отрицает факт давления Трампа на Зеленского.

В середине ноября Дональд Трамп заявил, что и «без помощи Украины» победит своего конкурента на грядущих выборах — демократа Джо Байдена. По словам американского лидера, ранее он победил «династии Бушей, Клинтонов и жуликоватую группу Обамы». Он также подчеркнул, что процедура импичмента лишь способствует росту популярности республиканцев в стране.

«Обратимся за помощью к Украине, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю!» — заявил американский лидер.